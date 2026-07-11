Guerra narco en Uruguay: cinco miembros de un clan familiar fueron acribillados a balazos por otro grupo criminal

Masacre en Uruguay: quíntuple homicidio en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

Al grito de “¡policía!”, cuatro delincuentes llegaron a una casa de la periferia de Montevideo a las 07:30 del viernes. Iban en moto y vestidos con ropa de trabajo. Treparon muros y se identificaron como agentes policiales, pero rápidamente quedaría claro que no lo eran: comenzaron a disparar y acribillaron a balazos a los cinco integrantes de la vivienda.

Una familia entera murió en este quíntuple homicidio que conmocionó Uruguay y que, según las autoridades, se explica por un conflicto criminal que viene de mucho tiempo.

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“Es el resultado de un enfrentamiento entre clanes familiares criminales que viene de larga data y que se ha cobrado ya varias vidas”, dijo el ministro del Interior, Carlos Negro, en una rueda de prensa que dio este viernes.

Los cuatro delincuentes se fugaron en dos motos y, mientras huían, volvieron a disparar a la fachada de una casa, según los detalles informados por el noticiero Telemundo de Canal 12.

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Operativo en barrio El Monarca, tras quíntuple asesinato del clan Los Suárez (Captura Telemundo/Canal 12)

Tras escuchar más de 20 disparos, los vecinos del lugar llamaron al 911 para reportar lo que estaba sucediendo en barrio El Monarca, ubicado en el límite entre la capital uruguaya y el departamento de Canelones.

Cuando los policías llegaron encontraron una escena dantesca: un hombre estaba muerto en el patio, una mujer sin vida en un sillón y dos hombres sin signos vitales en el ingreso a una habitación.

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En una cama, una adolescente de 14 años se debatía entre la vida y la muerte. Tenía varias heridas de arma de fuego. Poco después, en un hospital público, los médicos certificarían su fallecimiento.

Tres de las víctimas mortales eran hermanos: dos de ellos tenían 18 años y uno 28. Todos con antecedentes penales por porte y tenencia ilegal de armas. La cuarta víctima también era familiar: tenía 32 años y era la suegra de uno de ellos y madre de la adolescente fallecida.

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Cuatro adultos y una adolescente fueron asesinados en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

Cuando los policías llegaron a la vivienda se encontraron con una única sobreviviente: era la dueña de la casa, la madre de los tres fallecidos. La mujer tiene 54 años y le contó a los policías que la interrogaron que, cuando advirtió la presencia de hombres armados, se escondió debajo de varias mantas de su cama. Solo escuchó gritos y disparos.

Las víctimas eran integrantes de la banda de Los Suárez, un grupo criminal que hace unos años operaba en el barrio Villa Española, ubicado a unos 15 kilómetros de El Monarca. Este clan familiar había tenido varios conflictos en su zona anterior con Los Albín, otra banda criminal que disputa el territorio de venta de drogas.

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Los asesinados habían sido amenazados de muerte en las últimas horas, consignó Telemundo. De hecho, los atacantes ya habían advertido que ingresarían a la vivienda a la fuerza.

Lucha entre bandas, escalada de violencia y muerte de inocentes

El quíntuple homicidio cambió el barrio.

El lugar quedó rodeado por policías, conos, elementos de investigación y autos blindados. Hasta allí llegaron el ministro del Interior y el jefe de la Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

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“Los homicidios múltiples no son nuevos en el país. Han ocurrido ya años anteriores. Este es el resultado de varias muertes que se han sucedido entre los mismos protagonistas. La muerte de una niña, como fue lo de hoy, es lo que más nos duele. Seguramente también estamos hablando de muertes de personas inocentes en el marco de la violencia que tiene ya varios años en el país”, reflexionó Negro este viernes.

El ministro del Interior, Carlos Negro, en el barrio El Monarca (Captura Telemundo/Canal 12)

El ministro informó que se desplegarán en la zona recursos materiales y humanos para lograr un mayor control de barrios “comprometidos”.

Para él no hay un cambio en la modalidad de crímenes en el país. “Viene sucediendo una escalada de violencia en el país, que tiene varios años y tiene como denominador común la proliferación de bandas pequeñas pero con gran capacidad de fuego que luchan entre sí por el dominio de los territorios y eso ocasiona un gran número de muertes”, explicó.

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El ministro del Interior dijo que los investigadores cuentan con “bastante importante sobre el tema” pero prefirió no adelantar detalles. Negro –que encabeza la cartera a cargo de la seguridad pública en el país– informó este viernes que el gobierno busca expandir los operativos que se han realizado hasta el momento.

Tras el quíntuple homicidio, la Policía realizó un allanamiento en una casa cercana. Allí se incautaron drogas y un dispositivo de rastreo satelital para vehículos que el grupo tenía. Esta casa estaba vinculada a los fallecidos, dijo el jefe de Policía de Montevideo, Alfredo Clavijo.

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“Eran un clan familiar. Hay tres personas que fallecieron que son hermanos, con antecedentes penales. Esa finca para la Policía Nacional era un objetivo. Se había llevado adelante un allanamiento en febrero de este año. Esas personas que hoy fallecieron habían sido detenidas y puestas a disposición de la Justicia por diferentes hechos”, detalló el jerarca policial.

La Policía está alerta de posibles represalias por parte de la banda de Los Suárez, que perdió a cinco de sus integrantes.