Crimen y Justicia

Quién es el vecino de Nordelta filmado mientras disparaba contra carpinchos y la multa millonaria que pagó

Sebastián Favre tiene 49 años y es ex piloto de avión. Vecinos contaron a Infobae que ya había protagonizado otros conflictos de convivencia

El momento en que filmaron a Sebastián Favre mientras le disparaba a un grupo de carpinchos en Nordelta

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Sebastián Favre (49) es ex piloto de avión, está casado, tiene dos hijos y es dueño de una Escuela de Vuelo de Zárate. Actualmente vive en el lote 90 del barrio Los Alisos de Nordelta. Su nombre quedó en el centro de la polémica luego de que se viralizara un video en el que se lo ve descalzo y en pijama, en el jardín de su propiedad, mientras apunta y dispara contra un grupo de carpinchos.

El episodio, ocurrido el 17 de septiembre pasado, derivó en una denuncia de la Asociación Vecinal Nordelta ante la UFI N°1 descentralizada de Benavídez, a cargo del fiscal Cosme Irribarren. Posteriormente, la Policía allanó su domicilio y secuestró un arma de aire comprimido. Favre quedó notificado en una causa por maltrato animal.

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Pero las consecuencias para el vecino podrían no limitarse al expediente judicial. Puertas adentro de Nordelta, el caso generó indignación y derivó en una sanción económica de $4,5 millones. “La máxima”, según indicaron a Infobae fuentes del complejo residencial.

Indignación en Nordelta: filmaron a un vecino mientras le disparaba a un grupo de carpinchos
La policía allanó el domicilio y encontró un arma de aire comprimido y el mismo pantalón que llevaba puesto en el video

La conducta registrada en el video, además, aparece expresamente contemplada en el reglamento interno de Nordelta: “Queda prohibido en todo el ejido del complejo residencial el uso de armas, cualquiera sea su tipo y la clase de proyectil utilizado”, indica el artículo 1.9.

El mismo apartado determina que será el Tribunal de Disciplina el encargado de aplicar “las sanciones que considere apropiadas” a quienes infrinjan esa prohibición.

Además, el punto 1.11 establece como una de las normas básicas de convivencia de la comunidad “la conservación de la flora y de la fauna”.

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Sebastian Favre
Descalzo y en pijama, Favre salió a dispararle a los carpinchos que estaban en el jardín de su casa

Qué dicen sus vecinos

El video no sorprendió de la misma manera a todos los habitantes del barrio. Vecinos consultados por Infobae aseguraron que Favre ya había tenido otros problemas de convivencia y lo describieron como un hombre de carácter fuerte, que se integra poco y suele reaccionar ante situaciones que lo incomodan.

Según los vecinos, su relación con los carpinchos ya era problemática desde antes del episodio filmado. Favre tiene un perro y se molestaba especialmente cuando los animales ingresaban a su propiedad, algo habitual en diferentes sectores del complejo.

Entre los residentes, sin embargo, las opiniones sobre lo ocurrido no son uniformes. Algunos remarcan que el arma utilizada era de aire comprimido y sostienen que el hombre pretendía ahuyentar a los animales. Aun así, cuestionan la forma en que actuó. “No es un asesino, pero esto no se puede hacer”, explicó uno de ellos.

Entre los residentes las opiniones sobre lo ocurrido no son uniformes
Entre los residentes las opiniones sobre lo ocurrido no son uniformes

Otros vecinos reaccionaron con mucha mayor dureza y calificaron su conducta como inadmisible. La discusión volvió a exponer una división que desde hace años atraviesa Nordelta respecto de la convivencia con los carpinchos.

En el caso de Favre, las personas consultadas señalaron que los conflictos previos no se limitaban a los animales.

Uno de los residentes recordó que anteriormente había tenido discusiones vinculadas con otras normas internas del barrio. Entre ellas, mencionó un conflicto relacionado con un elemento de gran tamaño vinculado a su actividad como piloto que pretendía mantener frente a su casa, algo que no estaba permitido por el reglamento interno.

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