Por qué hay carpinchos en Nordelta y cómo deberían actuar los vecinos, según los expertos

El carpincho es el mayor de los roedores y puede crecer hasta 1,30 m de largo y llegar a pesar 65 kg (Imagen ilustrativa Infobae)

En los últimos días, vecinos del barrio Nordelta, en provincia de Buenos Aires, advirtieron que se observa una mayor presencia de carpinchos en la zona.

Varios famosos desde distintos espacios, ya sea programas de TV o redes sociales, se hicieron eco de esta situación, algunos cuestionando su presencia y otros defendiéndola y atribuyendo la culpa al ser humano que invadió el territorio natural de la especie.

Una de las famosas fue la panelista de Desayuno Americano, Natalie Weber, quien contó cómo debió poner una cerca en su casa para que los carpinchos no invadieran su jardín y destrozara las flores. Y la semana anterior, el conductor Alejandro Fantino mostró un video en su canal de streaming Neura, donde mostró que el Nordelta Golf Club de Tigre había electrificado los límites de su campo y colocado comida en el borde perimetral.

La panelista Natalie Weber relató el problema que vive en su casa de Nordelta con lo que considera una invasión de carpinchos: "Me rompen todo"

“Vivo en Nordelta, donde permanentemente está puesto en tela de juicio lo que hay que hacer con los carpinchos y la fauna local. Yo no soy proteccionista, pero estoy a favor de la vida animal”, dijo el periodista.

El tema de los carpinchos cobró notoriedad años atrás cuando en plena pandemia, estos animales oriundos del delta del Tigre podían verse en varios barrios privados ante la ausencia casi total de seres humanos producto de las medidas de aislamiento que imperaban para evitar el contagio de COVID-19.

El capibara, chigüire o carpincho (Hydrochoerus hydrochaeris) es una especie de roedor herbívoro de la familia de los cávidos, nativa de Sudamérica. Se trata del roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo.

Video de la Asociación Vecinal Nuevo Delta sentando su posición sobre la situación de los carpinchos en Nordelta

Se lo describe como de cuerpo pesado en forma de barril y una cabeza pequeña, con un pelaje pardo rojizo en la parte superior del cuerpo que se vuelve pardo amarillo. Puede crecer hasta 1,30 m de largo y llegar a pesar 65 kilos.

“El ambiente de la costa del río es el hábitat natural de los carpinchos y otras especies más. Pero frente al hecho de que haya ahora una mayor visualización de estos animales en barrios privados, no significa que haya una mayor cantidad. Ellos están libres en su hábitat natural y pueden ocupar ocasionalmente otros espacios”, explicó a Infobae Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

Y agregó: “No vemos que haya mayor densidad de carpinchos. Puede ser que ahora en invierno haya menos recursos alimenticios en zonas silvestres y por ello buscan las zonas más urbanizadas, con recursos más apetecibles. Puede que se vean más, no que haya más. Además en épocas de frío, buscan lugares más abiertos para estar bajo el sol si no hay un peligro inminente a su alrededor”.

Una familia de carpinchos en su hábitat natural en el Paraná

Para Jaramillo, los carpinchos son parte de la vida silvestre en barrios en plena naturaleza y no hay que poner cercas eléctricas para ahuyentarlos ya que se trata de una medida ilegal que va en contra de la legislación ambiental.

“Hay que disuadirlos con ahuyentadores sonoros o luces de movimiento. Pero sin llegar al extremo de cercas electrificadas, y menos con cebo o alimentos al costado. También es una actitud negativa el hecho de tomarlos como mascotas, porque no lo son. Si bien no son agresivos, sí son defensivos. Si están ante una situación peligrosa, pueden generar complicaciones con los humanos. También puede tener parasitosis o enfermedades virales o bacterianas. Por eso no hay que acosarlos o perseguirlos ni domesticarlos”, indicó el especialista.

Sobre una solución posible a su presencia, Jaramillo afirmó que las autoridades de fauna de la provincia de Buenos Aires deberían actuar, o bien gente del municipio. “Hay que tener un espacios de diálogo con los vecinos y desarrolladores de barrios privados, ya que una mayor visibilidad de los carpinchos no ha traído ningún conflicto ambiental ni de salubridad”.

Germán Hansen, responsable del Programa Delta de Fundación Temaikèn, explicó a Infobae que “no hay una solución simple, sino que habría que ver cada caso puntual, ya que es una situación compleja. Es importante destacar que no se trata de una invasión por parte de los carpinchos, esto tiene que quedar claro. Los barrios están emplazados en un humedal, que es el hábitat natural de ese animal”.

“En todo caso, si hablamos de invasión, los que invadimos su ecosistema fuimos los humanos, que emplazamos esos barrios en su ecosistema. La solución sería coexistir, convivir de la mejor manera posible, tanto para los humanos como para los carpinchos. Una posible solución es que los animales puedan tener la opción de moverse a través de corredores biológicos, entre los barrios, y acceder a zonas naturales, por fuera de los barrios. Mientras más posibilidades de movimiento tenga el animal, menos van a existir esos cruces con los humanos”, sostuvo Hansen.

Sobre las medidas extremas halladas como las vallas eléctricas el experto sostuvo: “Obviamente que los cercos electrificados, para esta y para otras especies de animales silvestres, pueden ser muy perjudiciales. Son peligrosas en general y no solucionan nada. La realidad es que no es una buena medida. Además, poner cebos para controlar animales silvestres es ilegal, está prohibido por la ley 22.421 de Conservación de la Fauna”.

Foto del cocinero Pedro Lambertini, cuando varios carpinchos ingresaron a su casa

A modo de conclusión Hansen precisó: “Los vecinos no deberían intervenir en el comportamiento natural de un animal silvestre. Si quieren pueden observarlo, con distancia, pero no intervenir en lo que el animal está haciendo. Seguramente al ver la presencia del humano, el carpincho se va a mover solo”.

Y finalizó: “Si el animal está muy acostumbrado a ver personas, algo que puede pasar en estos barrios privados, lo que hay que hacer es no molestarlos y controlar siempre a las mascotas. Fomentamos la tenencia responsable, que perros y gatos estén vacunados, con correas en el caso de los perros y con la presencia de una persona, para que estos encuentros entre animales domésticos y silvestres no traigan mayores consecuencias”.

En tanto, la Asociación Vecinal Nuevo Delta agradeció en los últimos días las 50.000 firmas recolectadas, para pedir a las autoridades municipales, provinciales y Nacionales que tomen acciones concretas de protección con la fauna autóctona.

Carpinchos en una casa de Nordelta pueden resultar atropellados

“Queremos la ley de humedales, queremos corredores biológicos y queremos áreas de reserva para los carpinchos y otros animales autóctonos. Queremos reducir a cero los atropellamientos y promover medidas que garanticen su seguridad. Estamos recaudando fondos para varias acciones que deseamos llevar a cabo, una de ellas es crear carteles informativos para distribuir en zonas concurridas con el fin de educar a la comunidad sobre la importancia de cuidar a los carpinchos y cómo evitar accidentes”, explicó a Infobae Guillermo Ariel Fernández, uno de los impulsores de la asociación que ya cumplió 3 años.

Los carpinchos deben acceder a su hábitat natural y no estar encerrados en los barrios privados (Imagen ilustrativa Infobae)

“Estamos trabajando con abogados, biólogos y otros profesionales para preparar un amparo a acción judicial para proteger a los carpinchos. Hemos viajado a Brasil donde se recurrió a un programa de vasectomía de carpinchos en toda la región de Blumenau”, precisó.

“Aquí los animales, que están creciendo en su tasa reproductiva, están literalmente encerrados. No tienen un canal de salida por los arroyos, no pueden salir por los distintos alambrados colocados, no hay separación de los arroyos o lagos a las viviendas. No pueden transitar en su hábitat. Todo parece un plan para exterminarlos”, consideró Fernández, a la vez que advirtió que aún falta una solución por parte de las autoridades.