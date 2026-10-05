Video: un vecino de Nordelta le disparó a carpinchos, lo filmaron y fue denunciado por maltrato animal

Indignación en Nordelta: filmaron a un vecino mientras le disparaba a un grupo de carpinchos

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Armado y en pijama, un hombre fue grabado mientras les disparaba a un grupo de carpinchos en un barrio de Nordelta el pasado 17 de septiembre. Las imágenes rápidamente se replicaron en redes sociales y el hecho fue denunciado pocos días después ante la Justicia.

La presentación fue realizada por la Asociación Vecinal Nordelta ante la Unidad de Instrucción N°1 descentralizada de Benavidez a cargo del fiscal Cosme Irribarren. Según pudo saber Infobae, el vecino fue identificado como Sebastián Favre, de 49 años, y en la denuncia señalaron que efectuaba disparos para ahuyentar a los animales del patio de su jardín.

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En las últimas horas, la Policía llevó a cabo una serie de allanamientos en el barrio Los Alisos y dio con el lote donde está el domicilio del involucrado. Allí se encontró un arma de aire comprimido y también el mismo pantalón que estaba usando cuando se llevó a cabo la filmación.

El hombre fue notificado por las autoridades durante el procedimiento por maltrato animal y, según pudo saber este medio, es un ex piloto de avión.

El hecho ocurrió el pasado 17 de septiembre en el barrio Los Alisos cuando el hombre salió armado y fue grabado mientras apuntaba contra los animales

En un comunicado, la Asociación Vecinal Nordelta (AVN) expresó su “repudio y accionar inmediato” tras el hecho. Allí, aclararon que “fueron los propios vecinos del barrio quienes, movilizados por el cuidado de la comunidad y de la fauna, alertaron sobre lo sucedido”, así como también que “INMEDIATAMENTE se realizó una denuncia para que la Justicia investigue el hecho y se informó lo actuado a la Dirección Provincial de Flora y Fauna”.

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“Desde NORDELTA SA repudiamos categóricamente este hecho. Somos una Ciudad que elije la convivencia armónica con el ecosistema y el respeto por la vida silvestre. El accionar de este vecino no representa el espíritu de nuestra comunidad. Por otra parte, el uso de armas en zonas residenciales implica un peligro inadmisible para la integridad y la tranquilidad del resto de los vecinos”, continuaron.

La policía allanó el domicilio y encontró un arma de aire comprimido

Y completaron: “Es por ello que se ha aportado a la Justicia la totalidad del material y la información disponibles y se seguirá colaborando como es habitual. La protección de nuestra biodiversidad y la seguridad de cada vecino son prioridades innegociables”.

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En diálogo con TN, Silvia Soto, una de las referentes de las agrupaciones ambientalistas que defienden el hábitat de los carpinchos en Nordelta, señaló que “estamos muy atentos a todo lo que viene sucediendo, porque estamos dentro de un contexto de una cautelar que está justamente por los carpinchos”.

En tanto, explicó que ante el crecimiento de las poblaciones en la zona, la fauna silvestre sufre el acorralamiento y reclamó: “No tenemos aún ejecutado ningún plan de acción para que se retiren alambrados y puedan acceder a la costa”.

Los grupos ambientalistas denunciaron los ataques a los carpinchos

Una de las grandes polémicas que se desató en los últimos años con los carpinchos es, justamente, la dificultad para la convivencia con los vecinos de estos barrios cerrados. Según remarcaron expertos, estos animales son una especie de herbívoro de la familia de los cávidos, nativa de Sudamérica. Se trata del roedor viviente de mayor tamaño y peso del mundo.

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Se lo describe como de cuerpo pesado en forma de barril y una cabeza pequeña, con un pelaje pardo rojizo en la parte superior del cuerpo que se vuelve pardo amarillo. Puede crecer hasta 1,30 m de largo y llegar a pesar 65 kilos.

“El ambiente de la costa del río es el hábitat natural de los carpinchos y otras especies más. Pero frente al hecho de que haya ahora una mayor visualización de estos animales en barrios privados, no significa que haya una mayor cantidad. Ellos están libres en su hábitat natural y pueden ocupar ocasionalmente otros espacios”, explicó a Infobae Manuel Jaramillo, Director General de la Fundación Vida Silvestre Argentina.

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