Crimen y Justicia

Asesinaron de un tiro en la espalda a un hombre en Córdoba y hay un detenido

La investigación busca determinar si el crimen estuvo relacionado con otros ataques registrados

La Policía detuvo a un joven de 21 años y la investigación continúa
La Policía detuvo a un joven de 21 años y la investigación continúa
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Un hombre de 30 años murió luego de recibir un disparo en la espalda durante una pelea en barrio Juan Pablo II, en la ciudad de Córdoba. Por el caso, la Policía detuvo a un joven de 21 años, que quedó a disposición de la Justicia.

La víctima fue identificada como José Gabriel Romero, según publicó Hoy Día Córdoba. Durante la madrugada fue trasladado en un vehículo particular hasta un dispensario del sector y, por la gravedad de la herida, derivado al Hospital Elpidio Torres. Poco después, los médicos confirmaron su muerte.

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El hombre murió en el Hospital Elpidio Torres
El hombre murió en el Hospital Elpidio Torres

Tras el homicidio, los efectivos desplegaron un operativo en la zona y localizaron al sospechoso en la calle Pedro Naón. El joven de 21 años fue detenido y quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Distrito 3, Turno 7, a cargo del fiscal Raúl Garzón.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el ataque ocurrió en medio de un conflicto que todavía sigue bajo investigación. Según informó ElDoce.tv, Romero habría sido herido durante una pelea en el barrio, aunque la Fiscalía busca establecer la secuencia de los hechos y la participación de cada involucrado.

El Departamento Homicidios trabaja en la recolección de las cámaras de seguridad, testimonios y otros elementos para determinar el origen de la pelea, identificar a todos los involucrados y establecer si el detenido tuvo intervención directa en el asesinato.

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Poco antes del asesinato de José Gabriel Romero, un hombre de 28 años también ingresó al dispensario con una herida de arma de fuego en el brazo derecho. Los investigadores analizan si ambos episodios están vinculados.

La pesquisa también apunta a una serie de disparos que se habrían registrado durante el sábado y las primeras horas del domingo en el sector. Se investigan posibles ataques contra una vivienda, un automóvil estacionado y una motocicleta que era ocupada por dos personas.

En este contexto, intentan determinar si los hechos ocurridos durante las horas anteriores fueron parte de un mismo conflicto o correspondieron a episodios independientes. También intentan precisar dónde se produjo el disparo que hirió a Romero y quiénes estuvieron presentes durante la pelea.

Otro joven murió baleado tras una pelea en Río Cuarto

Lautaro Figueroa, un joven de 22 años, murió después de recibir varios disparos durante una pelea que ocurrió en el sector de Playa Bonita, dentro de la ciudad de Río Cuarto en Córdoba. El ataque sucedió el sábado 19 de septiembre por la noche, cuando un grupo de personas se encontraba reunido en el lugar y se produjo una discusión.

Lautaro Figueroa - Asesinado en Córdoba
Lautaro Figueroa, la víctima

La secuencia fue registrada en un video, en el que se observa a un joven disparar contra Figueroa mientras otras personas gritaban. Tras los tiros, la víctima quedó tendida en el suelo y los sospechosos escaparon en motocicletas.

Figueroa fue trasladado al Nuevo Hospital San Antonio de Padua luego de sufrir heridas provocadas por arma de fuego. Según informaron fuentes policiales, murió el domingo, alrededor de las 23, como consecuencia de las lesiones que había recibido.

Luego del ataque, la Policía interceptó una motocicleta Honda Wave en la intersección de Salta y Yapeyú y detuvo a dos hombres. Uno de ellos, Braian Bustos, de 20 años, fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego. El otro detenido, Jonathan Castro, de 27, fue acusado de encubrimiento agravado.

La investigación, a cargo del fiscal Luciano Rodríguez, de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto, continuó con un allanamiento en el que detuvieron a una mujer de 22 años. Los agentes secuestraron un celular, una moto y prendas de vestir. La Justicia busca determinar cuál fue la participación de cada acusado en el ataque y en la posterior huida.

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