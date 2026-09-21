Crimen y Justicia

Video: asesinaron a balazos a un joven de 22 años durante una pelea en Córdoba y hay tres detenidos

Lautaro Figueroa recibió varios disparos en el sector de Playa Bonita, en Río Cuarto, y murió horas después en un hospital. Dos hombres y una mujer fueron arrestados por el crimen

Testigos registraron el momento del ataque
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Un joven de 22 años, identificado como Lautaro Figueroa, fue asesinado a tiros durante una pelea ocurrida el sábado por la noche en la ciudad cordobesa de Río Cuarto. La víctima fue trasladada de urgencia a un hospital y murió al día siguiente. Por el crimen hay tres personas detenidas, según confirmaron fuentes policiales a Infobae.

El hecho ocurrió en el sector conocido como Playa Bonita, donde varias personas se encontraban reunidas cuando se produjo una discusión.

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La secuencia quedó registrada en el video que ahora encabeza esta nota. En las imágenes se observa a un joven vestido con un buzo y un pantalón negros efectuar varios disparos contra Figueroa, mientras de fondo se escuchan gritos.

Tras el ataque, la víctima quedó tendida en el suelo, mientras que el tirador y otras personas escaparon del lugar a bordo de motocicletas.

Córdoba ataque tiros
Lautaro Figueroa, la víctima

A partir de allí, la Policía desplegó un operativo para localizar a los sospechosos. Según informó el medio local La Voz, en la intersección de las calles Salta y Yapeyú los agentes interceptaron una Honda Wave en la que circulaban dos hombres. De acuerdo con las fuentes policiales consultadas por este medio, uno de ellos sería el presunto autor de los disparos.

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De acuerdo con la información difundida por el medio cordobés, los detenidos fueron identificados como Braian Bustos, de 20 años, y Jonathan Castro, de 27. Además, Infobae pudo confirmar que Bustos cuenta con antecedentes por robo calificado y tenencia ilegal de armas de uso civil y de guerra, mientras que Castro también registra antecedentes.

En tanto, Figueroa fue trasladado al Nuevo Hospital San Antonio de Padua con heridas de arma de fuego. Fuentes cercanas al caso informaron que murió el domingo alrededor de las 23, como consecuencia de las lesiones sufridas. La víctima también contaba con antecedentes: tenencia de arma de fuego y estupefacientes.

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La víctima falleció en el Nuevo Hospital San Antonio de Padua

La investigación quedó a cargo del fiscal Luciano Rodríguez, de la Fiscalía de Segundo Turno de Río Cuarto. Tras las primeras medidas, Bustos fue imputado por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras que a Castro le atribuyeron el delito de encubrimiento agravado.

La investigación continuó en las últimas horas con un allanamiento realizado en un domicilio de Río Cuarto. Durante el procedimiento, los efectivos detuvieron a una mujer de 22 años y secuestraron un teléfono celular, una motocicleta Honda Wave y distintas prendas de vestir.

Según publicó La Voz, la tercera detenida fue identificada como Jennifer Cardozo, quien habría colaborado con la huida del presunto autor material del crimen.

La Policía de Córdoba a tres sospechosos acusados del crimen

Tanto la joven como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, mientras el fiscal Rodríguez continúa con las medidas destinadas a reconstruir las circunstancias que derivaron en el ataque y determinar la participación de cada uno de los acusados.

Tras conocerse la muerte de Figueroa, amigos y familiares lo despidieron a través de las redes sociales. “Q.E.P.D. Lautii Figueroa dale fuerzas a tus papis y familia amigo. Vuela alto y mándale muchas fuerzas”, escribió uno de sus allegados.

Además, la familia inició una colecta para afrontar los gastos del sepelio. “Quien quiera colaborar puede hacerlo al alias Fenizzzz a nombre de Jésica Barzola”, publicaron en redes sociales.

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