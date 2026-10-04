Crimen y Justicia

Detuvieron a un hombre frente a la Embajada de Brasil durante las elecciones presidenciales

Ocurrió mientras miles de ciudadanos brasileños acudían a votar en la sede diplomática de Cerrito al 1300. Se lo acusa de atentado y resistencia a la autoridad tras salir en defensa de un vendedor ambulante

EMBAJADA BRASIL
La embajada de Brasil está ubicada en Cerrito al 1300, en el barrio porteño de Retiro
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Un hombre fue detenido este domingo frente a la Embajada de Brasil en Buenos Aires, donde se desarrollaba la votación por las elecciones presidenciales de ese país, luego de intervenir durante un procedimiento policial contra vendedores ambulantes.

El episodio ocurrió frente a la sede diplomática ubicada en Cerrito al 1300, en el barrio porteño de Retiro. Fuentes policiales indicaron a Infobae que efectivos que se encontraban en el lugar detectaron la presencia de personas que realizaban venta ambulante sin autorización y procedieron al secuestro de los elementos que comercializaban.

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En ese contexto, uno de los hombres que estaba presente en la zona intervino para intentar impedir el procedimiento policial. Finalmente, fue reducido y detenido por los delitos de atentado y resistencia a la autoridad.

El acusado fue identificado por el diario brasileño Folha de S.Paulo como Emiliano Fuentes Firmani, de 47 años, un gestor cultural con nacionalidad argentina y brasileña que hacía la fila para votar.

Ciudadano brasilero detenido en Argentina
Familiares y concocidos de Emiliano Fuentes Firmani piden que lo liberen (Fuente/@RGC_Ediciones)

Según publicó el medio brasileño a partir del relato de testigos, Fuentes Firmani intervino cuando los policías se acercaron a un vendedor ambulante que ofrecía camisetas del presidente Lula da Silva. En esas circunstancias, habría retenido parte de la mercadería que los efectivos habían secuestrado y se habría negado a devolverla.

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La detención generó momentos de tensión entre las personas que aguardaban para emitir su voto. Algunos de los presentes registraron el procedimiento con sus teléfonos celulares mientras el hombre era trasladado esposado hasta un patrullero.

Folha informó además que funcionarios de la representación diplomática brasileña intentaron intervenir durante el episodio, entre ellos el cónsul general de Brasil en Buenos Aires, Raymundo Magno.

Amigos y familiares de Fuentes Firmani comenzaron posteriormente a reclamar su liberación. De acuerdo con el diario brasileño, fue trasladado a un centro de detención ubicado en la calle Suipacha, en el centro porteño, y allegados convocaron a una protesta pacífica para pedir que fuera liberado.

La causa quedó en manos de la Unidad de Flagrancia Este (UFLA Este), a cargo de Ricardo Becu, que dispuso formalmente la detención del acusado.

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