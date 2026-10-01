Crimen y Justicia

Joaquín Levinton aseguró que era acosado por su denunciante y presentará los chats y las fotos hot que recibía

Infobae accedió a una serie de capturas que el cantante de Turf aportará a la Justicia tras ser acusado de violación

Tras la denuncia, la defensa del cantante recopiló estos chats para aportar a la Justicia
Tras la denuncia, la defensa del cantante recopiló estos chats para aportar a la Justicia
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Joaquín Levinton prepara su defensa luego de ser denunciado por abuso sexual por una mujer que asegura haber mantenido una relación con él entre 2015 y 2020. El cantante de Turf, que negó la acusación y sostuvo públicamente que, por el contrario, él era acosado por la denunciante, presentará ante la Justicia una serie de capturas de las conversaciones que recibió a través de Instagram.

Infobae accedió a algunas de esas charlas en las que se observan mensajes, respuestas a historias, links de canciones, llamadas y videollamadas de madrugada y fotografías de la mujer, algunas de ellas desnuda.

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Los registros arrancan en diciembre de 2025 y llegan hasta septiembre de 2026, poco antes de la presentación judicial que dio origen a la nueva causa. En las capturas no se observan respuestas de Levinton a esos contactos, ya que en algún momento la bloqueó.

El 25 de diciembre de 2025 aparece un primer mensaje: “Feliz Navidad, Joaco”
El 25 de diciembre de 2025 aparece un primer mensaje: “Feliz Navidad, Joaco”

El material será presentado por la defensa del músico, a cargo del reconocido abogado Cristian Colombo, para respaldar la versión que él hizo pública este miércoles, luego de que trascendiera la denuncia en su contra. “Esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, aseguró Levinton en un comunicado.

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En ese mismo descargo, el cantante afirmó que la mujer siguió buscándolo a través de las redes sociales. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, sostuvo. También aseguró que la bloqueó en distintas oportunidades y que, según su versión, ella volvía a contactarlo desde otros teléfonos.

Parte de ese material es el que ahora su defensa prevé incorporar al expediente.

Capturas Joaquin Levinton
La mujer le enviaba fotos desnuda de madrugada, según las capturas que el músico tiene en su poder

Los mensajes

La secuencia a la que accedió Infobae muestra contactos espaciados durante varios meses. El 25 de diciembre aparece un primer mensaje: “Feliz Navidad, Joaco”. Luego, entre el 12 y el 19 de marzo, la misma cuenta le envió al músico distintos links de YouTube. En las capturas aportadas no aparece una contestación de Levinton.

Los contactos continuaron en mayo. El día 15, la mujer respondió a una historia del cantante con un “Q a C?”. El 28 volvió a escribirle: “Hola Joa”, comenzó.

“Cómo estás. Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad. Te pagan obvio. ¿Querés? Me ponen en blanco”, continuó en una sucesión de mensajes.

Dos días después volvió a responder una historia y le envió otro link de YouTube.

La actividad se repitió durante julio. En otra de las conversaciones escribió: “Sé que te gusta este tema”, “Como tantos otros” y “Como este”, antes de enviarle dos canciones.

Ella le comentaba las historias pero el no le contestaba: la había bloqueado
Ella le comentaba las historias pero el no le contestaba: la había bloqueado

También respondió varias de las historias que publicaba el líder de Turf. El 30 de julio, por ejemplo, volvió a escribir “Q a C?” sobre una fotografía que Levinton había subido a Instagram.

En las capturas correspondientes a ese período aparece además el aviso de que un usuario inició un álbum compartido. Allí se visualizan fotografías de la mujer en ropa interior y semidesnuda.

El 1° de agosto volvió a contactarlo a partir de una historia en la que Levinton aparecía con una chaqueta marrón, similar a las utilizadas por The Beatles en Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. “Beatles”, fue el mensaje que le envió. Días después, el 9 de agosto a las 2.48 de la madrugada, aparece el inicio de otro álbum compartido con fotos hot suyas.

El contacto que aparece con fecha más reciente entre las capturas a las que accedió este medio es del 5 de septiembre. La mujer respondió una historia de Levinton y le preguntó: “¿Te gusta Cage the Elephant?”. Inmediatamente después le envió un link de YouTube.

Capturas Joaquin Levinton
La mujer le enviaba links de canciones y le ofrecía hacer canjes

Las llamadas de madrugada

Entre los registros que la defensa pretende presentar también hay una sucesión de llamadas y videollamadas realizadas durante la madrugada.

En una de las capturas, fechada un sábado a las 3.10, figura una llamada de audio, seguida de una llamada perdida. Luego aparece una videollamada, otra videollamada perdida y un nuevo intento a las 3.11.

Otra imagen muestra una serie de llamadas de audio alrededor de las 3.15 de la madrugada. Al final de esa secuencia aparece un mensaje de la mujer: “Eu”.

Capturas Joaquin Levinton
El registro de llamadas y videollamadas perdidas de madrugada

La denuncia contra Levinton

La aparición de los chats ocurre después de que una mujer de 39 años denunciara al cantante de Turf ante la Justicia porteña. La presentación fue realizada el lunes pasado en la Comisaría Vecinal 3A y dio origen a una causa que tramita ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

La calificación que figura actualmente en el expediente es la prevista por el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal. La denunciante aseguró que mantuvo una relación con Levinton entre 2015 y 2020 y relató haber sufrido durante ese período episodios de violencia física y psicológica. También denunció que fue obligada a consumir cocaína y forzada a mantener relaciones sexuales sin consentimiento.

“Me trató de ahorcar en varias ocasiones cuando yo me quería ir de la casa”, afirmó y agregó: “Nadie conoce su costado de monstruo”.

denuncia joaquin levinton
El comunicado que publicó Joaquín en sus redes sociales luego de la denuncia

Levinton rechazó esa versión. Además de negar los abusos denunciados, afirmó que la mujer “nunca fue su pareja” y sostuvo que entre ambos existió una relación “circunstancial” que duró poco tiempo.

La mujer ya había denunciado al músico en 2023 por el mismo delito. Aquella investigación tramitó ante el Juzgado N°6 y posteriormente fue archivada.

Ahora, con una nueva causa en trámite, la defensa de Levinton buscará incorporar los chats, llamadas y fotografías como parte de la prueba destinada a respaldar la versión del músico sobre el vínculo que mantenía con la denunciante.

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