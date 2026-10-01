Economía salvadoreña creció 5.1% en el segundo trimestre de 2026

La actividad económica de El Salvador alcanzó los 10.060,6 millones de dólares durante el segundo trimestre de 2026 tras un crecimiento interanual del 5.1 por ciento. (Foto: cortesía)

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La actividad económica de El Salvador alcanzó USD 10,060.6 millones durante el segundo trimestre de 2026, tras un crecimiento interanual de 5.1%. El resultado superó en USD 926.5 millones el valor registrado entre abril y junio de 2025 y reflejó una aceleración frente al mismo período del año anterior, con avances en la mayoría de las actividades económicas del país.

La construcción lideró la expansión con un aumento de 11.2%, impulsada por proyectos inmobiliarios, comerciales, turísticos, logísticos y de infraestructura pública. El crédito destinado al sector creció 30.9% interanual hasta junio, mientras que el financiamiento para vivienda subió 65.1% en el mismo período, lo que acompañó la mayor inversión vinculada con obras y proyectos.

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El consumo aparente de cemento aumentó 19.9% respecto del segundo trimestre de 2025. La mayor ejecución de obras favoreció también a la explotación de minas y canteras, que creció 7.9% por su aporte de insumos para la fabricación de cemento, y a los servicios profesionales y técnicos, que avanzaron 7%, con actividades relacionadas con ingeniería y arquitectura.

El sector de la construcción lideró la expansión económica del país con un incremento del 11.2 por ciento impulsado por proyectos públicos y privados. (Foto cortesía Comercio y negocios).

La salud y la electricidad estuvieron entre los sectores con mayor avance

La actividad de salud creció 8.7% durante el segundo trimestre, apoyada por el fortalecimiento de la atención primaria, la modernización del equipamiento médico, la capacitación especializada del personal y la ampliación de programas preventivos. La puesta en funcionamiento del Hospital Nacional Especializado Rosales también acompañó el resultado, junto con la incorporación de servicios de alta complejidad, telemedicina e infraestructura tecnológica.

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El suministro de electricidad aumentó 8.1%, impulsado por una mayor demanda energética debido a las altas temperaturas observadas en mayo y junio. El consumo eléctrico subió 7.2% interanual en mayo y 9.7% en junio, mientras que durante mayo alcanzó un máximo histórico de 715.8 GWh.

La expansión de ambas actividades se sumó al avance de otros sectores de servicios y mostró el efecto de factores internos sobre la economía. El desempeño de la salud respondió a inversiones y ampliaciones en la atención, mientras que el resultado de la electricidad estuvo ligado al incremento del consumo energético durante los meses de mayores temperaturas.

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El Mundial de Fútbol elevó la demanda de servicios

El inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 elevó la contratación de paquetes de internet móvil y el consumo en el sector recreativo. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026 favoreció la contratación de paquetes de internet móvil y un mayor uso de plataformas digitales, factores que impulsaron la actividad de información y comunicaciones, que creció 5.2%. El evento también elevó el consumo en restaurantes y actividades de esparcimiento, que registraron aumentos de 6.3% en hoteles y restaurantes y de 7.8% en el sector recreativo.

La realización de eventos recreativos y culturales, junto con el crecimiento de la actividad turística, favoreció la ocupación hotelera y la demanda de servicios de alojamiento y alimentación. Ese movimiento contribuyó a la generación de empleo y reforzó la expansión de los servicios vinculados con el consumo de los hogares y los visitantes.

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Las remesas familiares sumaron USD 2,625 millones entre abril y junio de 2026. Esos recursos fortalecieron la capacidad de gasto de los hogares salvadoreños y respaldaron la demanda interna durante el trimestre, junto con el comportamiento de los sectores de servicios, comercio y actividades inmobiliarias.

La mayoría de las actividades económicas registró aumentos

Los servicios del Gobierno crecieron 6.1% y las actividades inmobiliarias avanzaron 6%, mientras que la enseñanza aumentó 5.7%. Los servicios financieros y de seguros registraron una expansión de 5%, y tanto el comercio como el transporte y almacenamiento crecieron 4.2%, en un escenario marcado por una mayor actividad económica y el impulso del consumo interno.

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Las remesas familiares sumaron 2.625 millones de dólares entre abril y junio de 2026. (Infobae Centroamérica)

Los servicios personales y la actividad agropecuaria fueron los únicos sectores que disminuyeron respecto del segundo trimestre de 2025. Los primeros cayeron 0.5% y la actividad agropecuaria retrocedió 0.9%, aunque ambas representaron en conjunto el 6.4% del PIB en términos monetarios.

El resultado trimestral reflejó una economía sostenida por la inversión, el crecimiento de los servicios y la fortaleza de la demanda interna. Las condiciones internas favorables, las acciones dirigidas a mitigar los efectos de factores externos y la confianza del sector productivo para continuar invirtiendo contribuyeron a mantener el dinamismo y las perspectivas de crecimiento para 2026.

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