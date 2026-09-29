Una provincia en llamas, un buque sublevado y un enfrentamiento entre acorazados: el inédito combate naval del Espinillo

Cazatorpedero Espora

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El 29 de septiembre de 1893 se libró un combate naval con características nunca vistas en Argentina. El inédito acontecimiento se produjo en aguas del río Paraná, frente a la ciudad de Rosario, en el contexto de uno de los levantamientos armados que la Unión Cívica Radical promovió en distintas provincias durante el agitado año 1893, el más complicado de la turbulenta presidencia de Luis Sáenz Peña.

Durante la presidencia de Miguel Juárez Celman (1886-1890) se fundó la Unión Cívica de la Juventud (1889), una agrupación que buscaba cambiar el sistema político conservador y fraudulento dominado por el Partido Autonomista Nacional, y reemplazarlo por un modelo con elecciones puras y limpias, honradez y transparencia administrativa y fiel cumplimiento de la Constitución Nacional.

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La Unión Cívica de la Juventud desplegó una intensa y efectiva acción política que convenció y atrajo a importantes sectores civiles y de las Fuerzas Armadas, y utilizó métodos políticos y el recurso de la lucha armada para concretar sus objetivos.

Los cívicos, con sectores del Ejército Nacional y de la Marina de Guerra, impulsaron un alzamiento armado para desplazar al presidente Juárez Celman, quien atravesaba una profunda crisis política, económica, comercial y financiera. Para fortalecer ese movimiento, sumaron a varios oficiales y algunos buques de la Marina de Guerra.

Aquella audaz iniciativa contra el Gobierno nacional pasó a la historia como la célebre Revolución del Parque (del 26 al 29 de julio de 1890), que, si bien fue derrotada, provocó la renuncia del presidente Juárez Celman (el 6 de agosto de 1890) y su reemplazo por el vicepresidente Carlos Pellegrini.

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Durante la presidencia de Pellegrini (1890-1892), la situación interna continuó siendo difícil. En 1891 la Unión Cívica de la Juventud se dividió en dos sectores: la Unión Cívica (que pactó con el Partido Autonomista Nacional) y la Unión Cívica Radical, (contraria a toda negociación política con el régimen conservador). Gracias a las maniobras políticas de Pellegrini y al frágil y dudoso respaldo de los Partidos del Acuerdo (Partido Autonomista Nacional y Unión Cívica), Luis Sáenz Peña asumió la presidencia de la nación el 12 de octubre de 1892.

La presidencia de Luis Sáenz Peña (1892-1895) fue muy conflictiva. Con el débil apoyo de los Partidos del Acuerdo, enfrentó intrigas y luchas políticas; frecuentes cambios de gabinete; tensiones con el Congreso Nacional; crisis provinciales; alzamientos armados; enfrentamientos civiles; deterioro económico, comercial y financiero y la permanente hostilidad de la Unión Cívica Radical.

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La situación en el interior fue muy inestable. A las crisis provinciales en Santiago del Estero, Corrientes, Catamarca y Tucumán, se les sumaron las importantes revueltas armadas que durante 1893 impulsó la Unión Cívica Radical en las provincias de Buenos Aires, San Luis y Santa Fe.

Acorazado Independencia (Wikipedia)

La provincia de Santa Fe en llamas

El 29 de julio de 1893 los radicales se levantaron en armas en la provincia de Santa Fe. Los enfrentamientos fueron especialmente duros en Rosario, donde las fuerzas radicales, al mando de Mariano Candioti, ocuparon buena parte de la ciudad y sus puntos estratégicos. El gobernador renunció y a mediados de agosto del mismo año el Gobierno nacional intervino la provincia.

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El 24 de septiembre de 1893 los radicales iniciaron un nuevo movimiento armado en la provincia de Santa Fe. Sitiaron al interventor federal y tomaron varios pueblos del interior. Rosario se convirtió en el núcleo del alzamiento. En esa ciudad, el senador nacional y líder de la Unión Cívica Radical, doctor Leandro N. Alem, fue proclamado presidente de la nación, siendo apoyado por Martín Torino y el mayor Manuel Guerrero en las actividades políticas y militares.

Los revolucionarios radicales reunieron un importante apoyo armado compuesto por civiles santafesinos, inmigrantes europeos de las colonias, unidades del Ejército Nacional y hasta personal y buques de la Marina de Guerra.

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Capitán de fragata Manuel José García, comandante del cazatorpedero Espora

La sublevación de las torpederas

En la noche del 25 de septiembre de 1893 se sublevaron las torpederas Comodoro Murature y N° 7, que integraban la División Torpedos, con apostadero en el río Luján (Tigre), gracias a la actividad política que realizó entre jóvenes oficiales y tripulaciones el coronel Mariano Espina, militante radical y combatiente en la Revolución del Parque.

La torpedera Comodoro Murature, construida en Inglaterra en 1891, poseía 46 metros de largo y estaba armada con cuatro tubos lanzatorpedos, dos cañones de tiro rápido de 47 mm. y una ametralladora de 25 mm. Su velocidad era de 24 nudos. Quedó al mando del alférez de navío Carlos Montaña y embarcó al coronel Mariano Espina y al capitán de fragata Santiago Danuzio, cabecillas de esa revuelta.

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La torpedera N° 7, también construida en Inglaterra (en 1890), poseía 18 metros de largo y estaba armada con un tubo lanzatorpedos y una ametralladora de 25 mm. Su velocidad era de 18 nudos. Tenía como comandante al alférez de navío Hilario Ibarra.

En la madrugada del 26 de septiembre, ambos buques, enarbolando la bandera roja y blanca de la Unión Cívica Radical, se dirigieron hacia la Rada Exterior del puerto de Buenos Aires para incorporarse a la escuadra, supuestamente sublevada en su totalidad. Allí se encontraba fondeada la barca “Ushuaia”, utilizada como cárcel de presos políticos.

Pero los pronósticos de los sublevados fallaron, ya que la escuadra permanecía leal al Gobierno nacional y, alertada de los sucesos de Tigre, se hallaba lista, con anticipación, para sofocar cualquier acción de los revolucionarios radicales. La fuerza naval del Gobierno se hallaba al mando del contraalmirante Daniel de Solier, jefe del Estado Mayor General de Marina, con insignia en el acorazado “Almirante Brown”.

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A las 6.30 de la mañana del 26 de septiembre, la escuadra gubernista avistó en el horizonte a las dos torpederas sublevadas navegando a toda velocidad y se dieron las órdenes de “enemigo a la vista” y “zafarrancho de combate”. El crucero 9 de Julio efectuó disparos altos de artillería, como advertencia, para que aquellos buques se detuvieran. Como las torpederas revolucionarias no obedecieron, tras la orden de “empiece el ataque al enemigo”, el 9 de Julio abrió un nutrido fuego de artillería directamente sobre ambos buques, que no ofrecieron resistencia.

La torpedera Comodoro Murature, que encabezaba la navegación, sufrió los efectos del duro fuego artillero y quedó totalmente inmovilizada y fuera de combate en la Rada Exterior. La torpedera N° 7, que la seguía a unos 300 metros de distancia, viró de inmediato, se refugió junto a un buque mercante italiano y luego huyó a Colonia del Sacramento (República Oriental del Uruguay).

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La Comodoro Murature recibió numerosos impactos y tuvo serias averías (motor, calderas, máquinas y tubos lanzatorpedos). Quedó apresada con toda su tripulación y los demás rebeldes. Tuvo tres muertos y cinco heridos. Posteriormente fue enviada a los Talleres Generales de Marina de Tigre para repararse.

La N° 7 no sufrió daños y permaneció en Colonia del Sacramento, donde los rebeldes pidieron asilo; entre ellos se encontraba el alférez de fragata Daniel de Solier, hijo del contraalmirante que había ordenado reprimir a los sublevados. Poco después, fue traída de regreso a nuestro país.

El ministro de Interior, Manuel Quintana, señaló: “este hecho que ha puesto en evidencia la lealtad de la escuadra y el poder del Gobierno, ha robustecido la confianza pública en el éxito final de la lucha entre las autoridades constituidas y un partido sin bandera”. Así, en la mañana del 26 de septiembre de 1893, frente a la ciudad de Buenos Aires, quedaba neutralizada la primera amenaza naval de los revolucionarios radicales.

Croquis del combate naval del Espinillo (Historia Marítima Argentina tomo VIII)

La dramática sublevación del monitor Los Andes

Para terminar con el gran alzamiento radical en la provincia de Santa Fe, las autoridades militares decidieron fortalecer las fuerzas del Gobierno nacional que operaban en el litoral; así, enviaron al monitor Los Andes a la ciudad de Paraná, con armamento para las tropas del Ejército Nacional y de las milicias de la provincia de Entre Ríos.

El 25 de septiembre de 1893 el monitor Los Andes, al mando del capitán de fragata Ramón Flores, zarpó desde la Dársena Sur del puerto de Buenos Aires, rumbo a Paraná. Llevaba a bordo un importante cargamento de armas, compuesto por 8000 fusiles, 2000 carabinas, 2300 sables, varios cañones y numerosa y variada munición.

La efectiva acción revolucionaria radical también penetró en el monitor Los Andes. La sublevación estuvo a cargo del segundo comandante, el teniente de fragata Gerardo Valotta, oficial que militaba en el radicalismo y que se hallaba comprometido con la Junta Revolucionaria de la Unión Cívica Radical de Rosario.

En la mañana del 26 de septiembre, en plena navegación y luego de pasar por la isla Martín García, el teniente de fragata Valotta, armado con un revólver y acompañado por un grupo de oficiales y parte de la tripulación, exigió al capitán Flores que se rindiera y entregara el monitor: “¡Señor comandante!: ¡en nombre del pueblo argentino, entregue el mando de Los Andes!”, fueron las palabras del jefe naval sublevado.

El capitán de fragata Flores se resistió y fue herido de un disparo y hasta estuvo a punto de ser asesinado estando herido. En la pelea, el mayordomo del comandante murió de un balazo al intentar auxiliar a su jefe. El capitán Flores y el personal que no se plegó a la sublevación se rindieron y fueron encerrados en la torre y en camarotes del monitor, bajo vigilancia de tropa armada, que efectuó disparos de intimidación. En la tarde del mismo día, los prisioneros fueron liberados y enviados a la isla Martín García. La sublevación del monitor Los Andes había triunfado.

El rebelde monitor Los Andes, al mando del teniente de fragata Gerardo Valotta, llegó a Rosario el 27 de septiembre de 1893 y se puso a las órdenes de la Junta Revolucionaria Radical. Poco después, se comenzó a descargar el importante armamento de a bordo para aumentar el poder de fuego de las fuerzas radicales. El monitor permaneció fondeado en el puerto de Rosario y se convirtió en un importante bastión para defender al movimiento revolucionario. El teniente de fragata Valotta hizo colocar artillería en la costa para impedir el paso de buques de guerra leales al Gobierno nacional.

Impacto de artillería en el monitor Los Andes (Historia Marítima Argentina tomo VIII)

Un enfrentamiento inédito y decisivo: el combate naval del Espinillo

Conocida la sublevación del monitor Los Andes, el alto mando naval ordenó la inmediata persecución y captura del buque revolucionario. Dicha misión fue confiada al acorazado Independencia y al cazatorpedero Espora, que se hallaban comandados por jefes navales de gran trayectoria, experiencia y prestigio.

El capitán de fragata Edelmiro Correa era el comandante del acorazado Independencia y jefe de la misión. Era veterano de la guerra del Paraguay (1865-1870), de los conflictos civiles del litoral (1871-1873) y de la Campaña del Desierto, a la vez que un gran explorador de la Patagonia, las tierras australes, el Atlántico Sur y el Gran Chaco.

El director general de torpedos capitán de fragata Manuel José García Mansilla quedó al mando del cazatorpedero Espora. Se había formado en la Marina de Guerra francesa, poseía perfil científico y técnico y era un gran estudioso y promotor del uso del torpedo.

El 27 de septiembre de 1893, ambos buques zarparon de la Rada Exterior del puerto de Buenos Aires. El cazatorpedero Espora navegaba a vanguardia y para tareas de reconocimiento, seguido por el acorazado Independencia. Durante su travesía por el río Paraná, se supo que el monitor Los Andes se hallaba en Rosario, al servicio de los revolucionarios radicales.

El 29 de septiembre de 1893, por la mañana, los rebeldes radicales de Rosario se enteraron del avance de los buques de guerra del Gobierno nacional enviados para capturar al monitor Los Andes.

El teniente de fragata Gerardo Valotta retiró al monitor del puerto de Rosario y lo ubicó entre el Banco del Espinillo y la isla del Espinillo, frente a la ciudad; ese punto fue muy bien elegido, ya que era muy adecuado para defenderse y eventualmente escapar, pues estaba ubicado en una zona con canales estrechos, rodeada por bancos de arena y con fuerte corriente y escasa profundidad.

Hacia las 11.00 hs., el cazatorpedero Espora, en navegación adelantada, ubicó al monitor Los Andes y transmitió al acorazado Independencia la señal de “enemigo en el puerto”. El buque rebelde se preparó para la lucha en su fuerte reducto defensivo: el combate era inminente.

¿Cómo eran los buques que estaban por combatir en un enfrentamiento inédito, nunca visto en nuestras aguas? El monitor Los Andes se había construido en Inglaterra entre 1873 y 1875. Integró la primera escuadra de hierro y vapor de nuestra Marina de Guerra. Era un buque exclusivamente fluvial, para defender la Cuenca del Plata. Poseía 57 metros de largo. Estaba armado con dos cañones de 200 mm. en torre blindada, cañones rápidos de 47 y 37 mm. y un espolón en proa. Estaba protegido por una coraza de 160 mm. Su velocidad era de nueve nudos.

El acorazado Independencia era un buque de río construido en Inglaterra entre 1891 y 1893. Poseía 70 metros de largo y estaba armado con dos cañones de 240 mm., cuatro cañones de 120 mm., artillería ligera de 47 y 37 mm., dos tubos lanzatorpedos y un espolón en proa. Estaba protegido por blindajes de 200, 152 y 50 mm. Su velocidad era de 14 nudos.

El cazatorpedero de alta mar Espora se construyó en Inglaterra, en 1890. Poseía 64 metros de largo y estaba armado con cinco tubos lanzatorpedos, cañones de tiro rápido de 75, 61 y 47 mm. y dos ametralladoras. Su velocidad era de 20 nudos.

Monitor Los Andes

A las 11.25 hs. se inició el combate. Abrió fuego el monitor Los Andes, con sus cañones de 200 mm., sobre el cazatorpedero Espora, pero los disparos no acertaron, ya que cayeron largos, a 10 metros de la popa de este buque. El Espora respondió con un nutrido fuego de su artillería rápida de 75 mm. La Prensa registró: “parte de los Andes el primer cañonazo, formidable, dando a los otros barcos señal inminente de combate”.

Durante aquel duelo de artillería entre buques con poder tan desigual, el débil cazatorpedero, dada su mayor velocidad, redujo su marcha, mientras seguía disparando y resistiendo con sus diferentes piezas de tiro rápido, para dar tiempo al poderoso acorazado Independencia, que navegaba más atrás, a que llegara al sitio del combate para enfrentar al monitor Los Andes.

El capitán de fragata Correa condujo al Independencia con mucho cuidado, pues, por su gran desplazamiento y calado, el más mínimo error de cálculo podía hacer varar al buque. Señaló que “el Andes estaba situado entre bancos para defenderse del ataque, en condiciones ventajosas para él y desfavorables para el que lo atacara, asegurándose al mismo tiempo la retirada”.

El Independencia acortó distancias, se posicionó delante del Espora e inició el fuego con su poderosa artillería de proa de 240 mm. Así, el protagonismo del combate quedó prácticamente a cargo de los dos buques acorazados: el veterano y ya anticuado monitor Los Andes, con sus dos piezas de 200 mm. de la torre blindada, y el moderno y bien protegido acorazado Independencia, con su artillería de 240 mm.

El cazatorpedero Espora apoyó al Independencia con su variada artillería ligera, e incluso se acercó bastante al Los Andes disparando con audacia y con la intención de someterlo con sus torpedos, pero, por las características del escenario de la lucha y la posición del monitor, los buques gubernistas no pudieron utilizar torpedos ni espolón. Desde la costa y las barrancas de la ciudad, fuerzas rebeldes radicales acosaron con intenso fuego de artillería, ametralladora y fusilería al Independencia y al Espora, que respondieron con ráfagas de ametralladora.

El duelo entre el Los Andes y el Independencia duró una hora. El fuego fue intenso por ambas partes, mientras las distancias se acortaban de 4000 a 1000 metros. Ambos acorazados utilizaron especialmente su artillería principal, pero también sus cañones ligeros y ametralladoras.

El monitor Los Andes disparó 12 veces con sus cañones de 200 mm. y, según La Prensa, combatió con “valor y pericia”. El Independencia concentró sus disparos sobre la obra viva del Los Andes, debajo de la línea de flotación, a fin de dejar al monitor fuera de combate en el menor tiempo posible y sin dañar su estructura y su poderío militar; para ello, el Independencia utilizó granadas comunes y perforantes. Durante una breve tregua, se intimó rendición al Los Andes pero el teniente de fragata Valotta se negó a rendirse, amenazando con volar el monitor. El combate continuó y el Independencia cañoneaba sin cesar al Los Andes, que contestaba cada tres minutos.

Según la crónica de La Prensa, “el combate naval fue reñido e imponente. Duró una hora y media; la ciudad entera temblaba, sacudida por la sorda conmoción de los disparos de a bordo”.

El Los Andes recibió numerosos impactos. Un proyectil perforante de 240 mm. disparado con gran precisión por el Independencia penetró en el monitor debajo de la línea de flotación, en la aleta de babor, atravesó el buque de popa a proa destrozando coraza y mamparos y explotó en la zona de máquinas causando importantes averías y heridos. Fue el disparo decisivo ya que, además de su efecto devastador, le provocó un considerable rumbo en su casco. El monitor dejó de responder al fuego del Independencia y prácticamente quedó fuera de combate.

El monitor Los Andes se retiró hacia el puerto de Rosario y se refugió entre los buques mercantes extranjeros. A las 12.32 hs., el comandante del Independencia, capitán Edelmiro Correa, izó la señal de “alto el fuego”: había efectuado un total de 120 disparos. En su retirada, el buque rebelde efectuó un último disparo, a modo de despedida, sobre el acorazado Independencia. Los dos victoriosos buques gubernistas no sufrieron averías de importancia. El combate naval del Espinillo había terminado.

Capitán de fragata Edelmiro Correa, comandante del acorazado Independencia

El capitán Correa intimó a las autoridades de la Junta Revolucionaria Radical la rendición y entrega del monitor Los Andes y, si vencido el plazo, dicha exigencia no se cumplía, se echaría a pique al monitor y se bombardearía Rosario; en su nota a los rebeldes afirmaba que “al llegar a este puerto el acorazado Los Andes nos ha recibido a tiros. Detrás de nosotros viene toda la Armada, que unánimemente sostiene la autoridad del presidente de la república”.

El Independencia efectuó un disparo final de advertencia e intimidación al monitor Los Andes, el cual fue entregado en la madrugada del 30 de septiembre de 1893. Su tripulación había huido. El buque presentaba serias averías en su casco y en la torre blindada, sus cañones estaban desmontados o inutilizados y la superestructura poseía daños importantes. Según el capitán Correa, “el Andes ofrece el triste aspecto de un buque pirateado, donde sus tripulantes han hecho más daño con su mano que las balas mismas, destrozando por gusto lo que aún quedaba ileso”.

Como el monitor podía hundirse, a causa del rumbo en su casco sobre la banda babor provocado por el proyectil perforante de 240 mm. del Independencia, fue varado en la isla del Espinillo para mayor seguridad. Fue enviado luego al Dique de San Fernando para efectuar las necesarias y urgentes reparaciones. La rendición del Los Andes contribuyó a desmoronar la resistencia armada de los rebeldes y poner fin a la lucha. Las fuerzas radicales se disolvieron y sus banderas rojiblancas fueron arriadas.

Entrevistado por periodistas, el capitán de fragata Correa señaló que del “Los Andes partió el primer cañonazo, y contestamos como era nuestro deber, iniciándose el combate naval. El Los Andes quedó baleado y nosotros sin la más ligera rozadura. En pocos minutos nuestros cañones dispararon unas 120 balas”. Por su parte, el ministro del Interior informó que “el Andes, que tuvo la audacia de romper el fuego sobre el Independencia y el Espora, frente a la ciudad de Rosario, fue rendido en una hora a viva fuerza y sometido a discreción, hallándose en poder de los buques vencedores”.

El capitán Correa recibió la rendición de Rosario y el 1 de octubre la entregó formalmente al general Francisco Bosch. Al día siguiente llegó el general Julio A. Roca, enviado por el Gobierno nacional, al mando de poderosas fuerzas militares para sofocar el alzamiento.

El doctor Leandro N. Alem, líder del radicalismo y de la reciente revolución, perdió sus fueros como senador nacional y fue enviado a prisión junto a los demás líderes del alzamiento. La revolución radical en la provincia de Santa Fe había sido derrotada. El ministro de Interior, Manuel Quintana, afirmó que la revolución radical de 1893 fue una de las rebeliones más grandes que se habían producido en el país.

El alto mando naval reconoció la actuación de comandantes, oficiales y tripulaciones, destacando el importante rol de la Marina de Guerra en esos acontecimientos, donde “la sola presencia de nuestros cañones permitió someter sin condiciones al último y más poderoso baluarte de la revolución”. El ministro de Guerra y Marina, general Luis María Campos, y el general Julio A. Roca transmitieron las felicitaciones del presidente de la nación “por la pericia y disciplina de que han dado pruebas y por el feliz éxito de sus operaciones de guerra”.

Sobre los protagonistas del combate naval del Espinillo, el capitán de fragata Edelmiro Correa fue luego comandante de distintos buques, jefe de la Primera División Naval y director de la Escuela Naval Militar. Se retiró como capitán de navío. Poseía condecoraciones por su actuación en la guerra del Paraguay y en la Campaña del Desierto.

El capitán de fragata Manuel José García Mansilla se desempeñó luego como jefe del Estado Mayor General de Marina, de comisiones navales en Europa y de la División Bahía Blanca y como director de la Escuela Naval Militar, habiendo alcanzado el grado de contraalmirante. El teniente de fragata Gerardo Valotta fue dado de baja de la Marina de Guerra, luego fue reincorporado y finalmente solicitó su pase a retiro en 1905.

El combate naval del Espinillo, librado en aguas del río Paraná y a la vista misma de la sorprendida población de Rosario, fue el primer y único enfrentamiento entre buques acorazados en nuestra historia. Por ese tiempo, se producían en Sudamérica acontecimientos significativos para la guerra naval y también durante conflictos internos: en las guerras civiles de Chile (1891) y Brasil (1893), dos acorazados fueron hundidos por torpedos disparados desde torpederos.

Sobre el memorable e inédito combate naval del Espinillo, el general Julio A. Roca señaló que “el combate de Los Andes y del Independencia va tener una gran repercusión en el mundo militar. No creo que haya habido otros encuentros entre acorazados armados de tan formidable artillería”. Por su parte, el general Emilio Mitre destacó: “Este hecho entre dos poderosos barcos puso en juego formidables máquinas de guerra. Ha demostrado una vez más la virilidad argentina. Los que tales hechos realizan en luchas internas, ¿de qué no serán capaces en defensa de su patria y su bandera?”.