Crimen y Justicia

Se conocieron los resultados de las pericias a los teléfonos de Facundo Moyano y Candela Arizaga: se habrían visto tres veces

El informe fue solicitado por la Justicia para determinar si el dirigente sindical incumplió la restricción de acercamiento a su pareja, dispuesta mientras era investigado por violencia de género. Qué descubrieron

Moyano Arizaga Apertura
Facundo Moyano y Candela Arizaga
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La Justicia recibió en las últimas horas los resultados de los análisis de geolocalización a los teléfonos de Facundo Moyano y Candela Arizaga, solicitados en el marco de la causa que busca determinar si el dirigente sindical incumplió la medida de restricción de acercamiento dispuesta mientras lo investigaban por violencia de género contra su pareja.

El informe fue elaborado por la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal porteño, que cruzó los registros de antenas de dos compañías telefónicas para ubicar los dispositivos de ambos.

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De la pericia, a cuyos resultados accedió Infobae, surgió que los dispositivos de Moyano y Arizaga registraron señal de forma simultánea y durante varios días en las inmediaciones del hotel Aira Apart, ubicado en la Avenida Belgrano 538 de la Ciudad de Buenos Aires. Las coincidencias abarcan tres fechas distintas y períodos de hasta más de 39 horas continuas.

Puntualmente, los registros detectados son del 1, 7 y 11 de septiembre. El primero de esos días, el teléfono de Arizaga comenzó a impactar en las antenas de la zona del hotel desde las 23:42 y siguió activo de manera continua hasta el 3 de septiembre a las 15:55, es decir, durante aproximadamente 40 horas sin interrupción. En ese mismo período, el dispositivo de Moyano registró actividad en el mismo rango desde las 04:29 del 1° de septiembre hasta las 23:50 del 3 de septiembre.

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El 7 de septiembre, el teléfono de Candela volvió a impactar en la zona entre las 00:20 y las 11:06. El de Moyano lo hizo entre las 02:33 y las 21:27.

El 11 de septiembre se registró la tercera coincidencia: el dispositivo de la denunciante apareció activo entre las 00:08 y las 23:42; el del dirigente sindical, entre las 03:13 y las 09:12.

El informe concluye que “se obtuvieron coincidencias de impactos en celdas cercanas al hotel, de ambos teléfonos, a lo largo de varios días, durante extensos períodos”.

La investigación

La investigación contra Facundo Moyano comenzó el 4 de agosto, después de que Candela Arizaga fuera vista corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la apertura de un expediente para determinar qué había ocurrido en el departamento del exdiputado.

A partir de las primeras actuaciones, Moyano quedó imputado por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. En ese contexto, la fiscalía dispuso una restricción que le prohíbe acercarse a menos de 300 metros de Arizaga y mantener contacto con ella mientras continúa la pesquisa.

La fiscal Florencia Nocerez incorporó además un nuevo hecho al expediente y dispuso una investigación por presunta desobediencia, ante la sospecha de que Moyano y Arizaga se encontraron en el Aira Apart Hotel mientras seguía vigente la prohibición de acercamiento y de contacto. La causa se abrió después de publicaciones en redes sociales que sugirieron la presencia de ambos en el establecimiento.

Ante la sospcha, la Fiscalía secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad y requirió información al hotel para establecer si Arizaga ingresó al lugar durante la estadía de Moyano, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre. También los registros telefónicos, que se conocieron por estas horas.

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