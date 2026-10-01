Cómo será el nuevo comando de guerra autónoma del Pentágono y qué papel tendrá Elon Musk

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Estados Unidos creó un nuevo comando militar dedicado a drones, robótica e inteligencia artificial, en una decisión que busca acelerar la incorporación de sistemas autónomos a sus Fuerzas Armadas y adaptar su estructura de combate a las nuevas tecnologías.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, anunció la creación de una estructura de cuatro estrellas que tendrá entre sus objetivos acelerar el desarrollo, la adquisición y el despliegue de plataformas no tripuladas. El nuevo esquema estará acompañado por un grupo de estudio destinado a analizar cómo serán los conflictos del futuro.

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La creación del comando representa un cambio dentro del Pentágono: las tecnologías autónomas dejan de ser únicamente proyectos desarrollados por distintas ramas militares y pasan a contar con una estructura específica encargada de impulsar su desarrollo y utilización.

El proyecto también se inscribe en la competencia tecnológica entre Estados Unidos y China. Para Washington, los avances en inteligencia artificial, robótica y sistemas no tripulados forman parte de las capacidades que podrían definir el equilibrio militar en futuros conflictos.

La iniciativa del Pentágono se enmarca en la competencia tecnológica con China para definir el equilibrio militar en futuros conflictos (REUTERS/Brian Snyder)

De los drones de ataque a los sistemas autónomos

El anuncio se produce después de varios conflictos que modificaron el papel de los drones en el campo de batalla. La guerra en Ucrania mostró la importancia de disponer de grandes cantidades de sistemas relativamente económicos para reconocimiento, vigilancia y ataque.

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Para el analista internacional Fabián Calle, Estados Unidos fue pionero en el empleo militar de drones, pero quedó rezagado en la producción masiva de plataformas de bajo costo, sostuvo en Infobae al Mediodía.

Durante las guerras de Afganistán e Irak, Washington utilizó drones principalmente para vigilancia y ataques selectivos. El modelo que ahora busca desarrollar es diferente: combina plataformas sofisticadas con dispositivos más económicos que puedan producirse en grandes cantidades y operar de manera coordinada.

La experiencia ucraniana aceleró esa transformación. El uso intensivo de drones permitió ampliar las capacidades de vigilancia y ataque sin exponer directamente a los soldados. Calle explicó que Estados Unidos busca aprovechar esas lecciones mediante el impulso a empresas de defensa capaces de desarrollar y fabricar rápidamente este tipo de sistemas.

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Estados Unidos creó un nuevo comando militar de cuatro estrellas dedicado a acelerar el desarrollo y despliegue de drones, robótica e inteligencia artificial (DOD/U.S. Air Force Senior Airman Madelyn Keech/Handout via REUTERS)

A esa evolución se suma la inteligencia artificial, que permite aumentar el nivel de autonomía de las plataformas. Un dron puede procesar información, identificar determinados patrones y cumplir funciones específicas sin depender permanentemente de un operador.

Eso también modifica la lógica de la guerra electrónica. Un sistema que necesita mantener un enlace constante con quien lo controla puede quedar afectado por interferencias; una plataforma con mayores capacidades autónomas puede continuar ejecutando determinadas funciones aun cuando pierda la comunicación.

El avance plantea uno de los principales interrogantes de esta nueva etapa: hasta dónde llegará la intervención humana en las decisiones tomadas por sistemas autónomos. Según Calle, la decisión final continúa bajo control humano en la mayoría de las aplicaciones actuales, aunque la tecnología permite delegar progresivamente más funciones en las máquinas.

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Enjambres de drones y guerra en tierra y mar

Uno de los desarrollos que mejor representa esta transformación es el de los enjambres de drones que operan junto a aviones de combate tripulados. Estados Unidos trabaja en sistemas en los que aeronaves como los F-16, F-15 o F-35 puedan estar acompañadas por plataformas no tripuladas capaces de realizar tareas de reconocimiento, protección y ataque.

La experiencia de la guerra en Ucrania impulsó la necesidad de producir plataformas autónomas de bajo costo en grandes cantidades (REUTERS/Megan Jelinger)

“El principal programa que tiene hoy Estados Unidos de drones, muy avanzado, es aviones tripulados de ataque que vuelan apoyados por enjambres de drones”, explicó Calle.

La lógica es que el avión tripulado conserve el control de la misión mientras los drones asuman parte de las funciones de mayor riesgo. De esta manera, una fuerza relativamente pequeña de aeronaves puede ampliar sus capacidades mediante un número mayor de sistemas autónomos.

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El concepto también se extiende a otros dominios. Vehículos terrestres no tripulados y drones navales ya son utilizados para reconocimiento, vigilancia y ataque, y forman parte de una tendencia que apunta a incorporar robótica en los distintos escenarios del combate. “La guerra robótica no es solo la aérea, cada vez va a ser más terrestre y más marítima”, señaló Calle.

La incorporación de estas tecnologías no implica reemplazar a las fuerzas convencionales. El objetivo es combinar aviones, soldados y artillería con plataformas autónomas capaces de asumir tareas específicas, ampliar el alcance de las operaciones y reducir la exposición humana.

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Qué papel tendrá Elon Musk

Junto con la creación del nuevo comando, Hegseth anunció un grupo de estudio dedicado al futuro de la guerra, en el que participarán Elon Musk, Palmer Luckey y Newt Gingrich.

Elon Musk integrará un grupo de estudio sobre la guerra futura junto a Palmer Luckey y Newt Gingrich para aportar su experiencia tecnológica (REUTERS/Jonathan Ernst)

La participación de Musk estará vinculada a ese proyecto y no a la conducción del nuevo comando militar. Su incorporación responde a su experiencia en el desarrollo de tecnologías aplicadas a la industria aeroespacial, las comunicaciones y los sistemas autónomos.

Musk es el fundador de SpaceX, empresa que desarrolló sistemas de lanzamiento y satélites utilizados para comunicaciones, y de xAI, compañía dedicada al desarrollo de inteligencia artificial. Además, su empresa Tesla trabaja con sistemas de conducción autónoma y robótica.

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El grupo impulsado por Hegseth tendrá como objetivo analizar las transformaciones tecnológicas que pueden modificar los conflictos y aportar una mirada de largo plazo sobre las capacidades que deberán desarrollar las Fuerzas Armadas.

La presencia de Musk introduce así un componente tecnológico y empresarial en el debate sobre la guerra futura, mientras el nuevo comando tendrá una función esencialmente operativa: acelerar el desarrollo y la incorporación de sistemas autónomos dentro de las Fuerzas Armadas estadounidenses.

El equipo impulsado por Hegseth analizará las transformaciones tecnológicas que modificarán los conflictos bélicos (Doug Mills/The New York Times)

La apuesta del Pentágono combina dos procesos que avanzan en paralelo: por un lado, la creación de una estructura militar específica para desplegar drones y sistemas robóticos; por otro, el análisis de las tecnologías que podrían definir los próximos conflictos.

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La transformación alcanza al aire, la tierra y el mar y apunta a una integración cada vez mayor entre fuerzas humanas, inteligencia artificial y plataformas autónomas. Para Estados Unidos, el desafío será convertir esos desarrollos tecnológicos en capacidades militares desplegables a escala.

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