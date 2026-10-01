Crimen y Justicia

Peleas entre alumnos provocaron preocupación en una escuela de La Plata: familias decidieron no enviar a sus hijos y reclamaron medidas

Videos de al menos tres enfrentamientos dentro y fuera de la Escuela Media N.º 3 de Los Hornos se difundieron en redes sociales. Padres y tutores pidieron respuestas a las autoridades y resolvieron que los estudiantes no asistieran a clases

Las familias difundieron un comunicado dirigido a la escuela para solicitar acciones ante las agresiones registradas
Guardar

Videos de peleas entre estudiantes dentro y fuera de la Escuela Media N.º 3 de Los Hornos, en el partido de La Plata, comenzaron a circular el lunes y generaron preocupación entre las familias. Tras la difusión de las imágenes, padres y tutores decidieron no enviar a sus hijos a clases desde el martes y reclamaron medidas a las autoridades del establecimiento.

Los registros muestran al menos tres enfrentamientos protagonizados por alumnos. En uno de ellos, dos estudiantes forcejean en una escalera, se toman del pelo y caen por los escalones mientras docentes intentan separarlas. La secuencia expone también la presencia de otros jóvenes que observan y graban la situación con sus teléfonos.

PUBLICIDAD

Otro registro muestra a dos chicas que se golpean en un pasillo de la Escuela Media N.º 3. Varios alumnos rodean a las participantes y filman el episodio, sin que las imágenes permitan establecer qué ocurrió antes del enfrentamiento.

También circuló un video de una pelea en el exterior del establecimiento. Según la información difundida junto con los registros, participaron estudiantes de la misma institución ubicada en Los Hornos.

Dos estudiantes cayeron por una escalera durante un enfrentamiento en el que intervinieron docentes para separarlas (Captura de video)
Dos estudiantes cayeron por una escalera durante un enfrentamiento en el que intervinieron docentes para separarlas (Captura de video)

Las familias resolvieron no enviar a los alumnos

Frente a los episodios, padres y tutores difundieron un comunicado dirigido a la institución para solicitar acciones. Las familias expresaron preocupación por posibles agresiones contra sus hijos y resolvieron que los estudiantes no asistieran a clases a partir del martes.

PUBLICIDAD

La protesta se produjo después de que los videos se replicaran entre la comunidad educativa. La difusión de las imágenes puso el foco en las condiciones de convivencia dentro del colegio y en la capacidad de intervención ante situaciones de violencia.

Las escenas muestran a docentes que intentan contener los enfrentamientos, aunque en algunos casos el forcejeo continúa durante varios segundos. La caída por la escalera, en particular, expone el riesgo de lesiones para quienes participaron y para el personal que intervino.

Padres y tutores resolvieron que los estudiantes no asistieran a clases desde el martes en reclamo de medidas de seguridad (Captura de video)
Padres y tutores resolvieron que los estudiantes no asistieran a clases desde el martes en reclamo de medidas de seguridad (Captura de video)

La escuela se encontraba alcanzada por un paro en la provincia

El caso coincidió con un paro que afectó a distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires por hechos de violencia registrados dentro y fuera de establecimientos educativos. La medida alcanzaba a la Escuela Media N.º 3, aunque no se atribuyó esa decisión de manera directa a los videos que circularon el lunes.

La huelga respondió a episodios ocurridos en diferentes instituciones bonaerenses y formó parte de reclamos vinculados con la seguridad y las condiciones de trabajo en las escuelas.

El episodio reavivó la preocupación de las familias por la respuesta ante conflictos entre alumnos. Sin información oficial sobre las circunstancias de cada pelea, permanecen sin precisarse las causas de los enfrentamientos y las medidas que podría adoptar la institución.

Las autoridades de la Escuela Media N.º 3 de La Plata no habían emitido una respuesta pública sobre los registros ni sobre el pedido presentado por padres y tutores.

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.

Temas Relacionados

Escuela Media 3La PlataViolencia EscolarInfobae en VivoInfobae Al Mediodía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Una brutal pelea en un boliche de Palermo terminó con seis detenidos y una causa por intento de homicidio

La Policía de la Ciudad intervino esta madrugada en Araóz al 2400, donde un enfrentamiento iniciado dentro de un local bailable dejó tres personas heridas trasladadas por el SAME

Una brutal pelea en un boliche de Palermo terminó con seis detenidos y una causa por intento de homicidio

“La fui a agarrar y estaba toda fría”: el desgarrador relato del padre de Aixa, la joven presuntamente asesinada por su exnovio en Tigre

Entre lágrimas, Antonio Mili habló este jueves desde la puerta de su casa en Dique Luján y contó detalles del momento en que encontró muerta a su hija. “Fue Alejandro cien por ciento”, aseguró sobre la sospecha que apunta a su exyerno

“La fui a agarrar y estaba toda fría”: el desgarrador relato del padre de Aixa, la joven presuntamente asesinada por su exnovio en Tigre

El principal acusado de matar a su exnovia en Tigre grabó un video de despedida antes del hallazgo del cuerpo: "Los voy a ver desde arriba"

La grabación fue incorporada al expediente que investiga la muerte de Aixa Dana. Alejandro Sofía, expareja de la víctima y principal sospechoso, continúa prófugo

El principal acusado de matar a su exnovia en Tigre grabó un video de despedida antes del hallazgo del cuerpo: "Los voy a ver desde arriba"

Muerte en Berazategui: cómo encontraron a la nena de 11 años fallecida y por qué la Justicia sospecha de su familia

Se trata del caso de Nerea Geraldine Pereira, hallada sin vida el miércoles. En un principio se dijo que la menor se había quitado la vida, aunque la autopsia reveló detalles escabrosos que derivaron en la detención de cuatro familiares

Muerte en Berazategui: cómo encontraron a la nena de 11 años fallecida y por qué la Justicia sospecha de su familia

Allanamiento y tragedia: se asustó ante la irrupción de la Policía, tragó una bolsa con cocaína y murió

Ocurrió este martes durante un operativo policial en un aguantadero de Posadas, Misiones. La víctima, de 19 años, falleció en el hospital tras una hora de maniobras de reanimación

Allanamiento y tragedia: se asustó ante la irrupción de la Policía, tragó una bolsa con cocaína y murió

DEPORTES

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Franco Colapinto afrontará las prácticas del GP de Baréin en Malasia de Fórmula 1: hora, TV y todo lo que hay que saber

Cristiano Ronaldo, asunto de estado en Portugal: el Primer Ministro intervino y habló con los involucrados en el escándalo

Alarmante aviso de Aston Martin por el rendimiento del coche en la temporada 2027 de Fórmula 1: “Estamos teniendo muchos problemas”

Franco Colapinto reveló el error que provocó el choque a Pierre Gasly en la carrera de Bakú de la F1: “Bastante simple”

Comenzó la preventa de entradas para el regreso del MotoGP al Autódromo de Buenos Aires

TELESHOW

Carolina Álvarez cuenta cómo fue el casting para Mis muertos tristes: “El director quería una reina en la cama”

Carolina Álvarez cuenta cómo fue el casting para Mis muertos tristes: “El director quería una reina en la cama”

Conceden la prisión domiciliaria a Fabián Rossi, el exmarido de Iliana Calabró, condenado por la Ruta del Dinero K

La mujer que denunció por abuso sexual a Joaquín Levinton habló por primera vez: “No conocen ese costado de monstruo”

Así fue el bautismo de Alaia, la hija de Alexis Mac Allister y Ailén Cova: el dress code familiar y la emoción de todos

Allegra Cubero volvió a desfilar con Nicole Neumann en primera fila: aplausos, miradas cómplices y mucha emoción

INFOBAE AMÉRICA

“Sí me gustaría dirigir”: ¿Podría Carlos de los Cobos volver a tomar el mando de la selección de El Salvador?

“Sí me gustaría dirigir”: ¿Podría Carlos de los Cobos volver a tomar el mando de la selección de El Salvador?

El Salvador destinará más de 8% del PIB a Educación y encabezaría la inversión más alta en Centroamérica

Qué necesita Costa Rica para mantener sus opciones de cuartos de final en Concacaf

Panamá cae en penales ante Nueva Zelanda y queda fuera de la final de la Copa Kirin

Tarifa eléctrica sube en Honduras, pero el aumento no se reflejará por ahora