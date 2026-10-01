Peleas entre alumnos provocaron preocupación en una escuela de La Plata: familias decidieron no enviar a sus hijos y reclamaron medidas

Las familias difundieron un comunicado dirigido a la escuela para solicitar acciones ante las agresiones registradas

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Videos de peleas entre estudiantes dentro y fuera de la Escuela Media N.º 3 de Los Hornos, en el partido de La Plata, comenzaron a circular el lunes y generaron preocupación entre las familias. Tras la difusión de las imágenes, padres y tutores decidieron no enviar a sus hijos a clases desde el martes y reclamaron medidas a las autoridades del establecimiento.

Los registros muestran al menos tres enfrentamientos protagonizados por alumnos. En uno de ellos, dos estudiantes forcejean en una escalera, se toman del pelo y caen por los escalones mientras docentes intentan separarlas. La secuencia expone también la presencia de otros jóvenes que observan y graban la situación con sus teléfonos.

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Otro registro muestra a dos chicas que se golpean en un pasillo de la Escuela Media N.º 3. Varios alumnos rodean a las participantes y filman el episodio, sin que las imágenes permitan establecer qué ocurrió antes del enfrentamiento.

También circuló un video de una pelea en el exterior del establecimiento. Según la información difundida junto con los registros, participaron estudiantes de la misma institución ubicada en Los Hornos.

Dos estudiantes cayeron por una escalera durante un enfrentamiento en el que intervinieron docentes para separarlas (Captura de video)

Las familias resolvieron no enviar a los alumnos

Frente a los episodios, padres y tutores difundieron un comunicado dirigido a la institución para solicitar acciones. Las familias expresaron preocupación por posibles agresiones contra sus hijos y resolvieron que los estudiantes no asistieran a clases a partir del martes.

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La protesta se produjo después de que los videos se replicaran entre la comunidad educativa. La difusión de las imágenes puso el foco en las condiciones de convivencia dentro del colegio y en la capacidad de intervención ante situaciones de violencia.

Las escenas muestran a docentes que intentan contener los enfrentamientos, aunque en algunos casos el forcejeo continúa durante varios segundos. La caída por la escalera, en particular, expone el riesgo de lesiones para quienes participaron y para el personal que intervino.

Padres y tutores resolvieron que los estudiantes no asistieran a clases desde el martes en reclamo de medidas de seguridad (Captura de video)

La escuela se encontraba alcanzada por un paro en la provincia

El caso coincidió con un paro que afectó a distintas escuelas de la provincia de Buenos Aires por hechos de violencia registrados dentro y fuera de establecimientos educativos. La medida alcanzaba a la Escuela Media N.º 3, aunque no se atribuyó esa decisión de manera directa a los videos que circularon el lunes.

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La huelga respondió a episodios ocurridos en diferentes instituciones bonaerenses y formó parte de reclamos vinculados con la seguridad y las condiciones de trabajo en las escuelas.

El episodio reavivó la preocupación de las familias por la respuesta ante conflictos entre alumnos. Sin información oficial sobre las circunstancias de cada pelea, permanecen sin precisarse las causas de los enfrentamientos y las medidas que podría adoptar la institución.

Las autoridades de la Escuela Media N.º 3 de La Plata no habían emitido una respuesta pública sobre los registros ni sobre el pedido presentado por padres y tutores.

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