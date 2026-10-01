Sembrando autonomía financiera: La exitosa primera exportación de la red de cafetaleras hondureñas

(Foto cortesía Red Nacional Mujeres Cafetaleras Honduras)

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Las mujeres cafetaleras de cinco departamentos de Honduras realizaron su primera exportación de café a través de la Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras en septiembre, creada seis meses antes, en una operación piloto orientada a que las productoras participen de forma directa en la comercialización internacional de su grano. El envío reunió cafés de Cortés, Copán, Comayagua, El Paraíso e Intibucá, según La Prensa, diario hondureño.

“Este logro es fruto del esfuerzo, la perseverancia y el trabajo unido de nuestras productoras, las grandes protagonistas de esta historia”, destacó la red en su anuncio.

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La iniciativa permitió que las integrantes de la red conocieran las etapas comerciales, operativas y documentales necesarias para colocar su producción fuera del país. El proceso busca que esos conocimientos puedan ser aprovechados por otras cafetaleras en las próximas cosechas.

(Foto cortesía Red Nacional Mujeres Cafetaleras Honduras)

Carmen Cartagena, fundadora de la Red Nacional de Mujeres Cafetaleras de Honduras, celebró la concreción de la operación: “Nos sentimos muy alegres y orgullosas. Este logro representa el esfuerzo de mujeres que creyeron en el proceso, perseveraron y llegaron hasta el final”.

Una operación con acompañamiento comercial y técnico

La compra del lote estuvo a cargo de Agrisapien Coffee, mientras que la transacción se concretó mediante Kaffea-X, un mercado digital en tiempo real para el comercio de café de especialidad.

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La plataforma conecta a participantes de la cadena cafetalera y otorgó a la red la posibilidad de participar durante un año, indicó Telepaís.

(Foto cortesía Red Nacional Mujeres Cafetaleras Honduras)

El Instituto Hondureño del Café (IHC) acompañó la catación de los productos y el envío de muestras a la empresa compradora. Las productoras también recibieron apoyo de Exportadora Café de Occidente para cumplir las gestiones operativas y documentales requeridas por la exportación.

Nelly Manzanares, vinculada a Exportadora Café de Occidente, colaboró con su experiencia en la preparación del envío. CADEXA puso a disposición sus instalaciones para centralizar los lotes procedentes de los cinco departamentos, prepararlos y cargar el contenedor.

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(Foto cortesía Red Nacional Mujeres Cafetaleras Honduras)

La red reúne a productoras de distintas zonas cafetaleras hondureñas y procura ampliar su intervención en una cadena de valor en la que la comercialización suele requerir intermediarios y conocimientos especializados, tal como constatan medios hondureños. La primera operación internacional funcionó como una instancia de aprendizaje para fortalecer sus capacidades comerciales y establecer vínculos con compradores nacionales e internacionales.

El objetivo de una participación directa en el mercado

Cartagena sostuvo que el objetivo es extender ese recorrido a otras mujeres productoras: “Esta es apenas la primera exportación. Seguiremos trabajando para que más cafetaleras hondureñas conozcan el valor de su café, participen directamente en su comercialización y accedan a mejores oportunidades de mercado”.

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(Foto cortesía Red Nacional Mujeres Cafetaleras Honduras)

La red continuará preparando a más productoras para futuras cosechas y para nuevos contactos con compradores dentro y fuera de Honduras.

Todas son mujeres de grupos etarios diferentes, pero unidas por el empoderamiento a través de la caficultura.

(Foto cortesía Red Nacional Mujeres Cafetaleras Honduras)

" Detrás de cada taza hay trabajo, organización y cientos de manos que hacen posible que el café hondureño llegue cada vez más lejos. Este paso demuestra lo que puede ocurrir cuando las productoras se unen y convierten su esfuerzo en una oportunidad de crecimiento para sus comunidades", destacó el Consejo Nacional de Inversiones de Honduras.