Crimen y Justicia

El principal acusado de matar a su exnovia en Tigre grabó un video de despedida antes del hallazgo del cuerpo: "Los voy a ver desde arriba"

La grabación fue incorporada al expediente que investiga la muerte de Aixa Dana. Alejandro Sofía, expareja de la víctima y principal sospechoso, continúa prófugo

El principal acusado de matar a su exnovia en Tigre grabó un video de despedida antes del hallazgo del cuerpo: "Los voy a ver desde arriba"
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El expediente que investiga el presunto femicido de Aixa Dana, la joven de 20 años hallada sin vida en su casa de Tigre por su propio padre, tiene una prueba clave que compromete al principal acusado del caso: Alejandro Sofía, ex pareja de la víctima que había estado detenido por amenazas y lesiones graves contra ella.

Se trata de una grabación realizada por el acusado -que permanece prófugo- horas antes de que encontraran a la chica ahorcada, semidesnuda y sin vida este miércoles en su domicilio. El video, al que accedió Infobae, data de las 5 de las madrugada y fue subido por Alejandro a su estado de Whatsapp.

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Era un mensaje de despedida: “Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, se lo escucha decir al comienzo.

El principal sospechoso
El principal sospechoso

La grabación, que ya tiene la fiscal Mariela Miozzo, que investiga el hecho, concluye: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense".

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La Justicia considera a Alejandro Sofía, de 26 años, como el principal acusado del presunto femicidio de Dana. De hecho, tenía antecedentes por violencia de género contra ella: el 3 de diciembre de 2025, la joven lo había denunciado en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas. El sospechoso estuvo detenido por esa denuncia y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho que ahora se investiga.

Además del video, Alejandro también envió un mensaje a un conocido en el que afirmó que se había “mandado una cagada” y expresó su intención de quitarse la vida.

El principal acusado de matar a su exnovia en Tigre grabó un video de despedida antes del hallazgo del cuerpo: "Los voy a ver desde arriba"
El hombre sigue prófugo

Si bien la escena en la que Aixa fue encontrada muerta hizo que los investigadores al principio evaluaran la posibilidad de un suicidio, tras las primeras tareas en la zona establecieron que el lugar pudo haber sido alterado con el objetivo de encubrir un crimen.

Fue así como todos indicios apuntaron contra Alejandro, que aún permanece prófugo.

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