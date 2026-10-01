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Oficial: Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del CD Eldense de España

El equipo de la Segunda División anunció la adquisión en manos de Leo y, de esta manera, el 10 acumula participación activa en cinco clubes

Lionel Messi ya estaba involucrado de manera activa en Inter Miami, Deportivo LSM de Uruguay, Cornellá de España y Leones de Rosario (Créditos: Reuters/Nathan Ray Seebeck)
Lionel Messi ya estaba involucrado de manera activa en Inter Miami, Deportivo LSM de Uruguay, Cornellá de España y Leones de Rosario (Créditos: Reuters/Nathan Ray Seebeck)
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El Club Deportivo Eldense anunció que Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario de la institución, que ascendió la pasada temporada a la Segunda División de España y, actualmente, marcha en el 19° lugar sobre 22 equipos de la categoría, en zona de descenso, tras sumar nueve puntos en cinco presentaciones.

“El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución”, escribió la entidad fundada en 1921 sobre esta resonante novedad en torno a la Pulga.

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El ocho veces ganador del Balón de Oro continúa creciendo en sus horizontes como empresario dentro del fútbol porque ya tenía participación activa en Inter Miami, Deportivo LSM de Uruguay, Leones de Rosario (institución fundada y administrada por el círculo íntimo de la familia Messi y que compite oficialmente en Torneos AFA) y Unió Esportiva Cornellà, que se encuentra en la quinta categoría del fútbol español.

“La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense”, afirmó la entidad ubicada en la región de Alicante y que es apodada Azulgrana por su camiseta azul y roja.

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El comunicado completo de CD Eldense

El Club Deportivo Eldense anuncia oficialmente la adquisición de la entidad por parte de Leo Messi, dando inicio a una nueva e ilusionante etapa en los más de cien años de historia de la institución.

La llegada al fútbol profesional español como propietario del CD Eldense de una de las figuras más importantes de la historia del deporte marca el comienzo de un proyecto con visión a largo plazo y con el objetivo de impulsar el desarrollo deportivo, institucional y social del CD Eldense.

Fundado en 1921, el CD Eldense afronta esta nueva etapa con la ambición de consolidarse y crecer en el fútbol profesional, al tiempo que proyectar sus raíces, historia y sentimiento azulgrana.

La transacción se encuentra pendiente de la preceptiva autorización del CSD en los términos establecidos en la Ley del Deporte.

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