Crimen y Justicia

Denunciaron por violación a Joaquín Levinton: la víctima ya lo había acusado hace tres años

La causa contra el cantante de Turf tramita en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard. Los detalles de la acusación en su contra

Retrato de Joaquín Levinton con anteojos, chaqueta verde azulada y micrófono sobre un fondo oscuro
Joaquín Levinton, el acusado
Guardar

Joaquín Levinton, cantante del grupo Turf y figura televisiva, fue denunciado por abuso sexual en la Justicia porteña. La causa en su contra, iniciada tras una presentación de la víctima realizada el lunes pasado en una comisaría de la Policía de la Ciudad, tramita en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard.

La denunciante es una de sus ex parejas, una mujer de 39 años con domicilio en Balvanera, empleada administrativa de una empresa. La calificación aplicada en el expediente, según figura en los registros de la Cámara Criminal y Correccional, es la del tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal: violación, agravada por “violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa”.

PUBLICIDAD

Si Levinton es hallado culpable, podría ser condenado de seis a quince años de cárcel, de acuerdo al Código mismo. La propia víctima lo había denunciado por el mismo delito en 2023, con una causa que tramitó en el Juzgado N°6 que fue finalmente archivada, según registros a los que accedió Infobae.

El motivo para el archivo de esta causa, según fuentes policiales, fue que Levinton mismo habría convencido a su ex pareja de que retire la acusación en su contra. El lugar de los hechos habría sido un departamento ubicado en la calle Charcas.

Joaquín Levinton
Los ataques ocurrieron entre 2015 y 2020, según la denuncia

En la nueva denuncia, radicada este lunes en la Comisaría Vecinal 3A y revelada por el programa LAM, la mujer explicó que mantuvo una relación con el cantante entre 2015 y 2020. Durante este período, la víctima asegura haber violencia física y psicológica por parte de Levinton.

PUBLICIDAD

En su relato ante las autoridades, la joven aseveró que fue obligada a consumir cocaína y forzada a tener sexo sin consentimiento. También sostuvo que el acusado filmaba estas situaciones y que le daba indicaciones precisas sobre lo que debía hacer frente a cámara. De acuerdo con su declaración, cuando intentaba oponerse, recibía insultos y agresiones verbales.

También, recordó que, en una ocasión, intentó retirarse de la casa de la calle Charcas, pero Levinton se lo habría impedido. Poco después, la habría tomado con fuerza del cuello con la posible intención de ahorcarla. La mujer, finalmente, logró escapar. La nueva denuncia habría sido desencadenada por un nuevo encuentro con Levinton, donde la mujer halló las supuestas filmaciones realizadas años atrás. Según un reporte del caso, Levinton la habría desafiado para que lo acuse otra vez en la Justicia.

Tras su declaración ante la Policía, la víctima decidió instar la acción penal para que avance la causa contra Levinton. Sin embargo, rechazó recibir un botón antipánico.

Temas Relacionados

Joaquín LevintonTurfAbuso sexualúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cumplió condena por homicidio culposo, la designaron docente de una escuela de Palermo y ahora la investigan por grabar a sus alumnos

Una maestra de sexto grado fue separada del cargo luego de que los padres de los chicos advirtieran conductas extrañas. Años atrás había sido condenada por la muerte de su propia hija recién nacida

Cumplió condena por homicidio culposo, la designaron docente de una escuela de Palermo y ahora la investigan por grabar a sus alumnos

Condenaron a un joven por abusar de una compañera en un viaje de egresados: demandaron a la agencia por $548 millones

El fallo determinó que la adolescente de 17 años había rechazado mantener relaciones durante un viaje en octubre de 2024

Condenaron a un joven por abusar de una compañera en un viaje de egresados: demandaron a la agencia por $548 millones

Detuvieron a una pareja de policías acusada de realizar entraderas en el Conurbano

Los sospechosos forman parte de la Policía Federal Argentina y fueron capturados casi tres meses después de cometer un robo en Villa Bosch, Tres de Febrero. El impactante arsenal que hallaron en la casa de los imputados

Detuvieron a una pareja de policías acusada de realizar entraderas en el Conurbano

El último golpe de “El Polaquito”, un feroz femicida que cayó de forma misteriosa durante un robo en Moreno

Damián Uriel Tobías Mendoza, de 26 años, era buscado por el crimen de Sonia Villagra, asesinada de un tiro en la cabeza los primeros días de septiembre. Tenía, además, un pedido de captura por una tentativa de homicidio y otros delitos

El último golpe de “El Polaquito”, un feroz femicida que cayó de forma misteriosa durante un robo en Moreno

“Vas a empezar a usar dentadura postiza”: el audio de la amenaza que recibió Fernando Burlando de un seguidor de “Pity” Álvarez

Infobae accedió al mensaje de 45 segundos que llegó al estudio del abogado, querellante en el juicio por el homicidio de Cristian Díaz. La Fiscalía ya ordenó medidas para identificar al autor

“Vas a empezar a usar dentadura postiza”: el audio de la amenaza que recibió Fernando Burlando de un seguidor de “Pity” Álvarez

DEPORTES

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Novak Djokovic volvió a ganar un partido luego de tres meses, pero dejó otra imagen preocupante tras sus recientes problemas de salud

Un futbolista brasileño recomendó un libro en sus redes sociales y lo convirtió en el más vendido del país: “No lo creí al principio”

Crisis en Racing: Marcos Rojo faltó a la práctica en medio de rumores de un cruce con Diego Milito por su posible salida a Estudiantes

Debió abandonar por un choque, insultó al piloto que lo dejó fuera de carrera en la final del TC Pick Up y recibió una multa millonaria

Contundente comunicado de Pep Guardiola tras el histórico fallo que pone en riesgo el futuro del Manchester City

TELESHOW

La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

La palabra de Joaquín Levinton luego de ser denunciado por abuso sexual agravado

Nicolás Cabré festejó su logro deportivo con una recorrida por París: en bicicleta y a pie con Rocío Pardo y Rufina

Tiago PZK dio su primera nota junto a La Joaqui y cruzó a Luck Ra por sus dichos: “No era mi amigo”

El mensaje público de Maxi Ghione horas antes de ser detenido: “Hijo, se vienen tiempos difíciles”

Clara Darín abrió su álbum íntimo: las imágenes más tiernas con Dante, el hijo del Chino y Úrsula Corberó

INFOBAE AMÉRICA

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

Estados Unidos revoca visas y bloquea nuevas solicitudes a ciudadanos de cuatro países de Sudamérica: quiénes están afectados

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana respalda visita de fiscales de Estados Unidos contra el crimen organizado

De fiscalizar fondos públicos a ser investigado por peculado: nuevo arresto en Panamá

Bahía de Jiquilisco logra una distinción continental que la posiciona como referente de conservación en Centroamérica

Moby Dick tenía razón: los cachalotes usan su cabeza como ariete y ahora hay pruebas