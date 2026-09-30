Denunciaron por violación a Joaquín Levinton: la víctima ya lo había acusado hace tres años

Joaquín Levinton, el acusado

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Joaquín Levinton, cantante del grupo Turf y figura televisiva, fue denunciado por abuso sexual en la Justicia porteña. La causa en su contra, iniciada tras una presentación de la víctima realizada el lunes pasado en una comisaría de la Policía de la Ciudad, tramita en el Juzgado N°50 a cargo del juez Carlos Bruniard.

La denunciante es una de sus ex parejas, una mujer de 39 años con domicilio en Balvanera, empleada administrativa de una empresa. La calificación aplicada en el expediente, según figura en los registros de la Cámara Criminal y Correccional, es la del tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal: violación, agravada por “violencia, amenaza, abuso coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad, o de poder, o aprovechándose de que la víctima por cualquier causa”.

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Si Levinton es hallado culpable, podría ser condenado de seis a quince años de cárcel, de acuerdo al Código mismo. La propia víctima lo había denunciado por el mismo delito en 2023, con una causa que tramitó en el Juzgado N°6 que fue finalmente archivada, según registros a los que accedió Infobae.

El motivo para el archivo de esta causa, según fuentes policiales, fue que Levinton mismo habría convencido a su ex pareja de que retire la acusación en su contra. El lugar de los hechos habría sido un departamento ubicado en la calle Charcas.

Los ataques ocurrieron entre 2015 y 2020, según la denuncia

En la nueva denuncia, radicada este lunes en la Comisaría Vecinal 3A y revelada por el programa LAM, la mujer explicó que mantuvo una relación con el cantante entre 2015 y 2020. Durante este período, la víctima asegura haber violencia física y psicológica por parte de Levinton.

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En su relato ante las autoridades, la joven aseveró que fue obligada a consumir cocaína y forzada a tener sexo sin consentimiento. También sostuvo que el acusado filmaba estas situaciones y que le daba indicaciones precisas sobre lo que debía hacer frente a cámara. De acuerdo con su declaración, cuando intentaba oponerse, recibía insultos y agresiones verbales.

También, recordó que, en una ocasión, intentó retirarse de la casa de la calle Charcas, pero Levinton se lo habría impedido. Poco después, la habría tomado con fuerza del cuello con la posible intención de ahorcarla. La mujer, finalmente, logró escapar. La nueva denuncia habría sido desencadenada por un nuevo encuentro con Levinton, donde la mujer halló las supuestas filmaciones realizadas años atrás. Según un reporte del caso, Levinton la habría desafiado para que lo acuse otra vez en la Justicia.

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Tras su declaración ante la Policía, la víctima decidió instar la acción penal para que avance la causa contra Levinton. Sin embargo, rechazó recibir un botón antipánico.