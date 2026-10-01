“La fui a agarrar y estaba toda fría”: el desgarrador relato del padre de Aixa, la joven presuntamente asesinada por su exnovio en Tigre

El crudo relato del padre de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años asesinada por su exnovio en Tigre

Guardar

Mientras avanza la investigación para localizar y capturar a Alejandro Sofía, el exconvicto de 26 años apuntado como el principal sospechoso de haber asesinado en Tigre a Aixa Dana Mili (20), su expareja, Antonio, el padre de la víctima, habló este jueves desde la puerta de su casa, el lugar donde ocurrió el crimen, y contó detalles escalofriantes del momento en que encontró muerta a su hija.

Asimismo, el hombre apuntó contra su exyerno como el presunto autor del femicidio de su hija. “Fue Alejandro cien por ciento. Quiso hacer parecer como si hubiera sido un suicidio”, sostuvo entre lágrimas.

PUBLICIDAD

Durante la entrevista para el canal de noticias TN, Antonio, de 39 años, no pudo ocultar su angustia por el asesinato de Aixa, su hija mayor. Y a pesar del profundo dolor que atraviesa por estas horas, pudo describir la macabra escena que se encontró este miércoles por la mañana, al regresar de su trabajo.

El padre de Aixa pide que se haga justicia y atrapen a Alejandro Sofía, expareja de su hija mayor y el principal sospechoso del femicidio.

“Yo trabajo de sereno en una guardería de lanchas y a las 8:05 entro, como siempre. Y cuando voy a subir, la veo a Aixa ahorcada con una soga. Había una silla al lado; en la mesa había una foto con él —por Alejandro— y ella estaba semidesnuda”, precisó Antonio, aún incrédulo por el trágico desenlace de su hija.

PUBLICIDAD

En medio del llanto, el padre de la víctima explotó al recordar el instante en que pudo tocar el cuerpo. “Estaba toda lastimada, tenía marcas en la frente y yo la agarré… Pensé que iba a estar viva, la quise agarrar y estaba toda fría. Me agarró una desesperación y llamé a los vecinos. No podían venir porque tenía el candado puesto; les dije que rompieran todo y tuvieron que romper la cadena para entrar porque yo justo había cerrado”, señaló.

Tras tener a Aixa en brazos durante varios minutos, Antonio aprovechó que un vecino logró desatarla de la soga con la que habría sido ahorcada por su exnovio y la dejó recostada sobre el piso, a la espera de la llegada de una ambulancia.

PUBLICIDAD

Aixa Dana Mili tenía 20 años y contaba con un botón antipánico.

Consultado por si estaba al tanto de la relación que su hija mantenía con el principal sospechoso, Antonio explicó que a Alejandro lo conocía “muy poco”, debido a que fueron pocas las oportunidades en las que Aixa lo llevó a su casa. “Por ahí afuera mostraban una cosa y en casa eran más tranquilos”, estimó.

Por último, el padre de la joven se mostró alineado con la principal hipótesis que baraja la fiscal Mariela Miozzo, titular de la UFI de Género y Abuso Sexual de Tigre, la cual apunta a la versión de que Sofía, aun prófugo de la justicia, asesinó a Aixa y luego trató de hacerlo pasar como un suicidio.

PUBLICIDAD

“Fue Alejandro cien por ciento. Quiso hacer parecer como si fue un suicidio. Quiero que se haga justicia y que lo agarren”, concluyó.

El hecho y los antecedentes del sospechoso

Antonio se encontró con una escena escalofriante este miércoles al llegar a su casa en la localidad de Dique Luján, Tigre: Aixa estaba ahorcada, desnuda de la cintura hacia abajo y sin signos vitales.

Según supo Infobae de fuentes del caso, fue el propio padre de la víctima quien denunció el presunto femicidio luego de intentar reanimarla sin éxito. En ese contexto, se hizo presente en el domicilio personal del Comando Patrullas de Tigre, que preservó el lugar para realizar las primeras tareas del caso junto a peritos forenses.

PUBLICIDAD

Si bien al principio se sospechó de un suicidio, las autoridades establecieron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen.

Alejandro Sofía (26), el principal sospechoso.

Las pruebas apuntaron rápidamente a Alejandro Sofía, expareja de Aixa Dana, la víctima. El hombre, según supo este medio, tenía antecedentes directos de violencia contra la joven: el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa era también la denunciante, y había estado preso por eso. Recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.

PUBLICIDAD

El dato que más lo complica se relaciona con sus movimientos previos al hallazgo del cuerpo. Según la reconstrucción judicial, en la madrugada de este miércoles, el sospechoso subió a su estado de WhatsApp un video en el que manifestaba su intención de quitarse la vida.

Horas después, le envió mensajes a un conocido en los que admitió haberse “mandado una cagada” y reiteró que pensaba suicidarse. Ambas comunicaciones fueron incorporadas como prueba en la causa.