Política

La CAF aprobó créditos por USD 305 millones para la Línea B de subte y la Ruta 40 en San Juan

El organismo regional destinará 145 millones de dólares al subterráneo porteño y 160 millones a una doble calzada en la provincia cuyana con respaldo nacional para la primera operación de la entidad

Subte Línea B licitación
El proyecto de renovación de la Línea B del Subte contempla la compra de 29 formaciones nuevas equipadas con aire acondicionado y tecnología CBTC.
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CAF aprobó este 1 de octubre de 2026 dos préstamos por USD 305 millones para renovar la Línea B del Subte de la Ciudad de Buenos Aires y convertir dos tramos de la Ruta 40 en San Juan en una autopista de doble calzada. Los fondos buscan ampliar la capacidad del corredor subterráneo con mayor demanda de CABA y mejorar la conexión vial de una provincia impulsada por la minería, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la agroindustria.

La obra vial alcanzará cerca de 50 kilómetros y beneficiará de manera directa a alrededor de 1,5 millones de personas de San Juan y Mendoza, de acuerdo a la información oficial. Durante la construcción se prevé la generación de más de 4.000 empleos directos e indirectos, mientras que los tiempos de viaje caerían un 35% una vez terminados los trabajos.

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El financiamiento para Buenos Aires será de USD 145 millones, con garantía de la Nación, y cubrirá la primera fase del Proyecto de Modernización de la Línea B. San Juan recibirá USD 160 millones para el Programa de Conectividad para la Integración Regional, la primera operación de la institución con esa provincia, de acuerdo con CAF, banco de desarrollo de América Latina y el Caribe.

Una nueva flota para el corredor más utilizado del Subte

La Línea B recorre 11,8 kilómetros, tiene 17 estaciones y transporta diariamente a más de 250.000 pasajeros. Tras casi un siglo de operación, convive con una flota heterogénea que incluye coches de más de 60 años, una alimentación eléctrica mediante tercer riel de 600 voltios y un sistema de señalamiento que restringe la frecuencia de las formaciones.

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La inversión total prevista para esta fase asciende a USD 241,7 millones y será ejecutada por Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado. El proyecto contempla la compra de 29 formaciones nuevas, equivalentes a 174 coches, con aire acondicionado, frenado regenerativo, cámaras de seguridad y condiciones de accesibilidad universal.

La modernización también incluye el cambio de la tensión eléctrica de 600 a 1.500 voltios y la incorporación de tecnología CBTC, un sistema de control de trenes basado en comunicaciones. Se sumarán obras de renovación de vías y drenajes, junto con la adecuación del Taller Rancagua y la gestión integral de la iniciativa.

Los usuarios habituales de la Línea B y sus 800 trabajadores serán los beneficiarios directos. La mejora también alcanzará a los más de 800.000 pasajeros que utilizan cada día toda la red de subterráneos porteña, mediante una distribución más equilibrada de la demanda y una mayor interconexión entre las líneas.

La capacidad por formación aumentaría 16% y el intervalo en hora pico bajaría de aproximadamente cuatro minutos a dos minutos y 30 segundos. La renovación de los equipos y de la infraestructura también apunta a reducir el consumo energético y las emisiones de gases de efecto invernadero.

La Ruta 40 como eje logístico de San Juan

La Ruta Nacional 40 es la principal vía de conectividad de San Juan, pero al sur de la capital provincial presenta sectores deteriorados, capacidad limitada e intersecciones con condiciones de seguridad insuficientes. Su trazado original data de 1935 y afronta una mayor circulación asociada al crecimiento de actividades productivas.

La minería sanjuanina alcanzó en 2025 un récord exportador de USD 1.757 millones. Ese dinamismo, junto con las inversiones promovidas por el RIGI y el movimiento de la agroindustria, elevó la presión sobre una carretera que conecta áreas productivas con mercados regionales e internacionales.

Ruta 40 Chubut
La transformación vial de la Ruta 40 en San Juan abarcará cerca de 50 kilómetros y generará más de 4.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

El programa financiará una autopista con dos carriles por sentido, separación física central y control total de accesos. El trazado contará con intercambiadores a distinto nivel, colectoras destinadas al tránsito local e iluminación LED.

La ejecución estará a cargo del Ministerio de Economía, Finanzas y Hacienda de San Juan. Además de la infraestructura, la iniciativa reforzará las capacidades provinciales de planificación y gestión de proyectos viales.

El menor tiempo de circulación permitiría reducir costos de transporte en unos USD 12 millones anuales. La intervención busca fortalecer la integración de San Juan con Chile y los mercados del Pacífico, además de mejorar las condiciones de seguridad para los usuarios de la ruta.

El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, vinculó ambos préstamos con las necesidades cotidianas de los pasajeros y el crecimiento económico provincial: “La Línea B es parte de la vida cotidiana de cientos de miles de personas que todos los días van a trabajar, a estudiar o a encontrarse con los suyos”.

“Con este financiamiento acompañamos a la Ciudad de Buenos Aires en una transformación que se traducirá en viajes más rápidos, seguros y confortables”, añadió Díaz-Granados. Sobre San Juan, afirmó: “Modernizar la Ruta 40 significa rutas más seguras para las familias, costos logísticos más bajos para quienes producen y más integración con Chile y los mercados del Pacífico”.

Un paquete regional de USD 3.500 millones

Los créditos para Argentina integran un paquete de USD 3.500 millones aprobado por CAF para 15 operaciones en 10 países de América Latina y el Caribe. Los recursos estarán dirigidos a infraestructura, movilidad sostenible, transición energética, acción climática, educación, recuperación ante desastres y desarrollo productivo.

Entre las operaciones figuran USD 224 millones para reactivar obras viales estratégicas en Bolivia; hasta USD 500 millones para modernizar la red eléctrica de Minas Gerais, en Brasil; y la ampliación hasta USD 400 millones de una línea de crédito a BancoEstado, en Chile.

Colombia contará con USD 350 millones para acción climática, biodiversidad y economía azul; hasta USD 150 millones para la reconstrucción posterior al terremoto del 10 de agosto; hasta USD 200 millones para el corredor férreo La Dorada-Chiriguaná; hasta USD 250 millones para proyectos del Plan de Desarrollo de Medellín; y hasta USD 300 millones para el Plan de Inversiones del Metro de Medellín.

El paquete también contempla USD 150 millones para educación, deporte y cultura en Ecuador; hasta USD 177 millones para fortalecer el sistema eléctrico de Honduras; y hasta USD 120 millones para el plan de inversiones de ANCAP en Uruguay. A escala regional, se ampliará hasta USD 250 millones una línea de crédito a Bladex.

CAF además puso a disposición USD 1.000 millones para asistir a poblaciones afectadas por inundaciones, sequías e incendios forestales vinculados con El Niño. Las estimaciones científicas citadas por la institución indican que el fenómeno 2026-2027 podría ocasionar pérdidas equivalentes al 2% del producto interno bruto regional y aumentar la pobreza en 4,8 millones de personas.

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