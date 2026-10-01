Crimen y Justicia

Una brutal pelea en un boliche de Palermo terminó con seis detenidos y una causa por intento de homicidio

La Policía de la Ciudad intervino esta madrugada en Araóz al 2400, donde un enfrentamiento iniciado dentro de un local bailable dejó tres personas heridas trasladadas por el SAME

Heridos y detenidos tras una pelea en un boliche de Palermo
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Seis personas fueron detenidas esta madrugada en el barrio porteño de Palermo, en el marco de una pelea que se inició en el interior de un local bailable ubicado en Araóz al 2400 y se extendió a la vía pública.

Fuentes policiales indicaron que el conflicto comenzó dentro de Club Aráoz, donde se desarrollaba una fiesta de la comunidad LGTB, y derivó en un enfrentamiento en la calle, que requirió la intervención de la Policía de la Ciudad. Tres de las personas involucradas resultaron heridas y debieron ser trasladadas por el SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias).

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La Unidad Fiscal de Lucha contra las Adicciones Norte (UFLA Norte) dispuso la detención de las seis personas involucradas y encuadró las actuaciones bajo la carátula “tentativa de homicidio”. En las últimas horas, la fiscalía comenzó a citar a testigos para tomar declaraciones, según informaron fuentes judiciales.

Heridos y detenidos tras una pelea en un boliche de Palermo
Heridos y detenidos tras una pelea en un boliche de Palermo

La fiesta Jolie, donde comenzó la pelea, se realiza todos los miércoles a partir de las 23 hs, en esa disco.

En diálogo con Infobae, un vecino indicó sobre el incidente: “Aparentemente hubo una pelea de los muchachos y chicas que vienen al boliche. Los gritos, los ruidos... el malestar de los vecinos que vivimos acá en esta zona”, remarcó.

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En ese sentido dijo, detalló que el boliche abre los miércoles “y a veces hasta los domingos y lunes”. “Tenemos una afluencia constante todas las noches de gente acá dando vueltas”, dijo.

Y siguió: “Ellos empiezan a las doce hasta las siete y los que vivimos en la zona de atrás, donde la música se escucha muy fuerte, a veces tenemos que bajar a reclamar para que el DJ baje, más que nada los graves, porque te produce vibración de los vidrios, de las ventanas. No te deja dormir. Y eso produce una molestia mental bastante grande, nos quita del sueño”, reiteró.

Antecedente

El año pasado sucedió algo similar muy cerca de Club Aráoz, cuando, una pelea entre dos grupos dentro del boliche Ink, en el barrio porteño de Palermo, derivó en una batalla campal durante la madrugada. Dos jóvenes, de 18 y 26 años, sufrieron heridas de arma blanca y fueron trasladados al Hospital Fernández. Uno presentaba una lesión en el rostro y el otro, heridas múltiples.

El episodio ocurrió en Avenida Niceto Vega al 5600 y dejó cinco detenidos: cuatro hombres y una mujer. Según la información inicial, el conflicto habría comenzado por el presunto robo de una cadena dentro del local, luego de que un joven identificara a quienes acusaba del intento de arrebato.

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