Córdoba: el desafío de una comunidad religiosa para preparar 400 mil hostias por la llegada del Papa

Las religiosas acompañan cada etapa de la fabricación con jornadas de oración constante

Guardar

Con la llegada del Papa a Córdoba, una comunidad religiosa prepara 400 mil hostias para las celebraciones previstas. Las hermanas trabajan desde su taller con harina de trigo y agua. El objetivo incluye hostias pequeñas para los fieles y unidades grandes para los sacerdotes. La congregación ya tiene listas 225 mil hostias pequeñas para llevar al predio.

Mónica Itatí Romero Ortiz, hermana de la Congregación de Hijas de San José, confirmó la meta durante una entrevista con Infobae al amanecer: “Cuatrocientas mil hostias”. Romero Ortiz indicó que la preparación demanda una organización previa por los tiempos de reposo. “Tenemos que adelantar más esta tarea del corte y el empaquetado”, afirmó.

PUBLICIDAD

La religiosa explicó que las hermanas comienzan sus actividades a las seis de la mañana. El taller ajusta su ritmo de trabajo para cumplir con la producción requerida.

La congregación de las Hijas de San José prepara 400 mil hostias en Córdoba ante la llegada del Papa Crédito: Freepik

Harina, agua y dos semanas de reposo

La elaboración de las hostias parte de una receta sin otros ingredientes. Romero Ortiz precisó: “Es harina y agua nada más lo que utilizamos”. Cada jornada comienza con 25 kilos de harina de trigo 0000. Las religiosas usan una olla especial para preparar la masa.

El batido demora entre 20 y 30 minutos, según relató Romero Ortiz. Después, la mezcla pasa a las máquinas del taller. Cada máquina tiene recipientes y cucharones que permiten dosificar la masa. Las hermanas colocan la medida adecuada sobre las planchas de cocción.

PUBLICIDAD

Las planchas cocinan la masa y forman los discos que luego se transforman en hostias. El taller corta unidades pequeñas para los fieles y grandes para los sacerdotes. Romero Ortiz detalló que el corte no puede realizarse apenas termina la cocción. Los discos necesitan reposar antes de pasar a esa etapa.

“Lo que hemos preparado ayer” debe esperar al menos dos semanas antes del corte, explicó la religiosa. Ese período permite que el material alcance las condiciones necesarias.

La hermana señaló que los discos recién salidos de las máquinas resultan demasiado secos. También presentan una textura crocante que dificulta el trabajo posterior. “No podemos directamente sacar de la máquina y cortar”, afirmó Romero Ortiz. La religiosa indicó que, sin reposo, las piezas se rompen.

PUBLICIDAD

La elaboración de la masa requiere únicamente harina de trigo y agua sin aditivos adicionales (Archivo)

La producción diaria deja dos pilas de discos para procesar luego. Esas piezas esperan el tiempo necesario antes de que las hermanas continúen con el corte.

Tras esa etapa, las religiosas separan las hostias según su tamaño. También preparan el empaquetado para evitar demoras antes de la entrega.

La producción semanal del taller

El taller calcula una producción aproximada de 50 mil hostias por jornada. La cifra surge de los discos que las máquinas elaboran cada día.

Romero Ortiz explicó que, con trabajo de lunes a viernes, pueden alcanzar unas 200 mil hostias semanales. Esa producción incluye las unidades destinadas a sacerdotes y fieles.

La congregación reserva parte de la elaboración para las hostias grandes. El resto queda disponible para quienes participen de las celebraciones religiosas.

La hermana señaló que la comunidad ya completó una parte de la preparación para el predio. “Ya esas están listas”, afirmó sobre las hostias pequeñas.

PUBLICIDAD

La cifra de unidades pequeñas ya disponibles alcanza las 225 mil hostias chicas. Romero Ortiz las identificó como parte de la producción destinada a las celebraciones.

La hermana Mónica Itatí Romero Ortiz relacionó la tarea con el carisma de su orden y la preparación de la Pascua (Captura de video)

La meta final supera ese volumen y asciende a 400 mil unidades. La religiosa pidió acompañamiento para completar el trabajo previsto. “Recen para que lleguemos, si Dios quiere”, expresó Romero Ortiz. La congregación mantiene la preparación en su taller de hostias.

El sentido religioso de la preparación

Romero Ortiz definió la tarea como una experiencia distinta de la producción habitual. La hermana sostuvo que la congregación vive el encargo como un servicio a la Iglesia. “Es una sensación muy, muy particular”, dijo la religiosa. También afirmó que interpreta esta tarea como “un regalo de Dios”.

PUBLICIDAD

La hermana vinculó la preparación con el carisma de la congregación. “Es la oportunidad que nos da a nosotras también de poner al servicio nuestro carisma”, expresó.

Romero Ortiz situó ese servicio dentro de la Iglesia presente en Córdoba. Para ella, la producción de hostias actualiza una referencia religiosa vinculada con la Pascua.

La religiosa recordó el pedido de Jesús a los apóstoles de preparar la Pascua. “Se actualiza nuevamente el pedido que Jesús le hizo a los apóstoles”, afirmó.

El taller de la comunidad alcanza una capacidad de producción estimada en 50 mil hostias por jornada EFE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI

La hermana indicó que la comunidad recibe el encargo con alegría. También lo considera una señal sobre la vigencia de su tarea religiosa. “Todavía nuestro carisma es actual”, expresó Romero Ortiz. La religiosa agregó que la eucaristía resulta necesaria para la presencia de Jesús entre los creyentes.

PUBLICIDAD

La hermana explicó que las integrantes de la congregación acompañan la producción con oración. “Nos estamos preparando así con mucho entusiasmo, con mucha oración también”, afirmó.

La llegada del Papa, según la congregación

Romero Ortiz dijo que la llegada del Papa genera alegría entre los cristianos. La religiosa lo definió como una figura consagrada para representar a Jesús en la Tierra.

La hermana describió ese arribo como una expresión de fe para quienes habitan el país. “Es una caricia amorosa de Dios para todos nosotros”, sostuvo.

Al mismo tiempo aclaró que no limita esa expresión a los argentinos. La religiosa mencionó a personas de distintas culturas y lenguas que comparten la vida en el país.

PUBLICIDAD

“Nuestra tierra está abierta en las puertas para toda cultura, toda lengua”, afirmó. También señaló que Dios “los acaricia a ellos como a nosotros”.

La congregación continúa con la preparación de las hostias para las celebraciones. La meta fijada por Romero Ortiz es de 400 mil hostias.

–

Infobae te acompaña cada día en YouTube con entrevistas, análisis y la información más destacada, en un formato cercano y dinámico.

• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar.

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet.

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Fede Mayol y Facundo Kablan.

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé.

PUBLICIDAD

• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

Seguinos en nuestro canal de YouTube @infobae.