Dictaron prisión preventiva para el nutricionista acusado de quemar a su esposa en la ruta y simular un accidente

Los peritajes del incendio del Renault Sandero en la ruta E-53 concluyeron que el fuego no se inició por la explosión de un celular

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La Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva para Gerardo Luis Gasparutti (43), el docente universitario acusado de asesinar a su esposa, María Lucila Pagani (47), y de haber simulado un incendio accidental para encubrir el crimen.

La medida —confirmada a Infobae por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba— fue solicitada por la fiscal de instrucción Liliana Copello el martes 29 de septiembre y responde a la necesidad de evitar riesgos procesales, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación.

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Gasparutti continuará detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, donde permanece desde el 6 de agosto pasado, imputado por homicidio calificado por el vínculo, figura que prevé la pena de prisión perpetua.

María Lucila Pagani y Gerardo Gasparutti

El caso

Sucedió la noche del 14 de junio, cuando el Renault Sandero blanco que conducía Gasparutti se incendió sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende. Él y su esposa se dirigían a un restaurante de las Sierras Chicas para festejar, en privado, los 15 años de la llegada de la mujer a Córdoba.

Cuando la Policía llegó al lugar, el acusado estaba fuera del vehículo, mientras que su mujer, que viajaba como acompañante, presentaba quemaduras en más del 65% del cuerpo. Trasladada al Instituto del Quemado, murió tres días después, el 17 de junio.

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La versión inicial del acusado fue que el fuego se había desencadenado por la explosión del celular de Pagani mientras se cargaba. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por los peritajes. El informe de los bomberos determinó que en el habitáculo no había restos de ningún celular, cable ni fuente de carga.

Lo que sí encontraron los peritos fue olor compatible con la presencia de un líquido combustible y restos de nafta que habría sido rociada en el interior del vehículo. A eso se sumó otro elemento que incorporaron los investigadores: el fuego se concentró del lado del acompañante, donde viajaba María Lucila Pagani.

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Gerardo Gasparutti está detenido, imputado por homicidio calificado por el vínculo

Otras pruebas incorporadas a la investigación

Por otro lado, testigos que auxiliaron a la pareja aquella noche describieron ante la Justicia conductas del acusado que llamaron la atención de los investigadores, entre ellas, que no habría auxiliado a su esposa, quien fue rescatada reclinada sobre el asiento del acompañante.

Además, los investigadores detectaron que Gasparutti cambió su número de celular dos o tres veces en un período breve, mientras la Fiscalía avanzaba con las medidas de prueba. El contenido de las escuchas telefónicas no trascendió.

La Fiscalía también investiga un posible móvil y analiza, entre otras circunstancias, la situación que atravesaba el matrimonio, una presunta relación extramatrimonial y una disputa por la tenencia del hijo de 10 años de la pareja. La defensa toma distancia de esa línea.

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Desde el 6 de agosto, el acusado no pudo volver a ver a su hijo, que quedó al cuidado de una familia amiga del matrimonio y de una hermana de la víctima que viajó desde Uruguay para asistir al niño.

La mujer tenía 47 años y era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente e investigadora

María Lucila Pagani era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova y magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde también se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y en la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos, además de ejercer como docente e investigadora.

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Gasparutti, hasta el momento de la detención, ejercía como director de las carreras de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Siglo 21.