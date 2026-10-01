Crimen y Justicia

Dictaron prisión preventiva para el nutricionista acusado de quemar a su esposa en la ruta y simular un accidente

La medida fue dispuesta a pedido de la fiscal Liliana Copello. El acusado seguirá detenido en Bouwer imputado por homicidio calificado por el vínculo

Accidente en Cordoba explotó un celular y se accidentó
Los peritajes del incendio del Renault Sandero en la ruta E-53 concluyeron que el fuego no se inició por la explosión de un celular
Guardar

La Justicia de Córdoba dictó prisión preventiva para Gerardo Luis Gasparutti (43), el docente universitario acusado de asesinar a su esposa, María Lucila Pagani (47), y de haber simulado un incendio accidental para encubrir el crimen.

La medida —confirmada a Infobae por fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba— fue solicitada por la fiscal de instrucción Liliana Copello el martes 29 de septiembre y responde a la necesidad de evitar riesgos procesales, como el peligro de fuga o el entorpecimiento de la investigación.

PUBLICIDAD

Gasparutti continuará detenido en el complejo penitenciario de Bouwer, donde permanece desde el 6 de agosto pasado, imputado por homicidio calificado por el vínculo, figura que prevé la pena de prisión perpetua.

Un hombre y una mujer sonríen en primer plano. El hombre abraza a la mujer. Al fondo, una playa con el mar y el cielo
María Lucila Pagani y Gerardo Gasparutti

El caso

Sucedió la noche del 14 de junio, cuando el Renault Sandero blanco que conducía Gasparutti se incendió sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende. Él y su esposa se dirigían a un restaurante de las Sierras Chicas para festejar, en privado, los 15 años de la llegada de la mujer a Córdoba.

Cuando la Policía llegó al lugar, el acusado estaba fuera del vehículo, mientras que su mujer, que viajaba como acompañante, presentaba quemaduras en más del 65% del cuerpo. Trasladada al Instituto del Quemado, murió tres días después, el 17 de junio.

PUBLICIDAD

La versión inicial del acusado fue que el fuego se había desencadenado por la explosión del celular de Pagani mientras se cargaba. Sin embargo, esa hipótesis fue descartada por los peritajes. El informe de los bomberos determinó que en el habitáculo no había restos de ningún celular, cable ni fuente de carga.

Lo que sí encontraron los peritos fue olor compatible con la presencia de un líquido combustible y restos de nafta que habría sido rociada en el interior del vehículo. A eso se sumó otro elemento que incorporaron los investigadores: el fuego se concentró del lado del acompañante, donde viajaba María Lucila Pagani.

Hombre con cabello oscuro y barba canosa mira de frente. Viste un suéter azul. Se observa una lámpara de techo y una puerta al fondo
Gerardo Gasparutti está detenido, imputado por homicidio calificado por el vínculo

Otras pruebas incorporadas a la investigación

Por otro lado, testigos que auxiliaron a la pareja aquella noche describieron ante la Justicia conductas del acusado que llamaron la atención de los investigadores, entre ellas, que no habría auxiliado a su esposa, quien fue rescatada reclinada sobre el asiento del acompañante.

Además, los investigadores detectaron que Gasparutti cambió su número de celular dos o tres veces en un período breve, mientras la Fiscalía avanzaba con las medidas de prueba. El contenido de las escuchas telefónicas no trascendió.

La Fiscalía también investiga un posible móvil y analiza, entre otras circunstancias, la situación que atravesaba el matrimonio, una presunta relación extramatrimonial y una disputa por la tenencia del hijo de 10 años de la pareja. La defensa toma distancia de esa línea.

Desde el 6 de agosto, el acusado no pudo volver a ver a su hijo, que quedó al cuidado de una familia amiga del matrimonio y de una hermana de la víctima que viajó desde Uruguay para asistir al niño.

Primer plano de una mujer sonriente con gafas, aros, collar y camiseta negra con el logo y las letras 'unc'. Personas borrosas en el fondo
La mujer tenía 47 años y era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), docente e investigadora

María Lucila Pagani era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires (UBA), magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova y magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea por el Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), donde también se desempeñaba en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales, en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y en la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos, además de ejercer como docente e investigadora.

Gasparutti, hasta el momento de la detención, ejercía como director de las carreras de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad Siglo 21.

Temas Relacionados

Gerardo GasparuttiPrisión PreventivaCórdobaVilla AllendeFemicidioMaría PaganiÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

“Jamás abusé de una mujer”: la defensa de Levinton y las pruebas que mostró a la Justicia tras la primera denuncia por violación

En 2023, el cantante fue denunciado por abuso sexual ante el Juzgado N°6. En un descargo espontáneo negó la acusación y aportó pasajes para sostener que estaba en Mendoza cuando habría ocurrido el hecho. También presentó charlas posteriores con la mujer. La causa fue archivada

“Jamás abusé de una mujer”: la defensa de Levinton y las pruebas que mostró a la Justicia tras la primera denuncia por violación

La familia de Aixa marcha para pedir Justicia por su muerte y reclaman que se entregue su ex, principal sospechoso: “Está por acá”

Antonio, padre de la víctima, había llegado a su casa a las 8 de la mañana del miércoles cuando encontró a su hija ahorcada. La Justicia todavía busca a Alejandro Sofía, la ex pareja de la joven y principal apuntado

La familia de Aixa marcha para pedir Justicia por su muerte y reclaman que se entregue su ex, principal sospechoso: “Está por acá”

Revés para Marcelo Porcel: la Justicia rechazó su último planteo e irá a juicio por abuso sexual de menores

La resolución fue de la Cámara de Apelaciones, que no dio lugar a su pedido de ser juzgado por un jurado popular. El empresario deberá responder ante un tribunal común por 10 hechos cometidos contra los compañeros de su hijo, todos alumnos del colegio Palermo Chico

Revés para Marcelo Porcel: la Justicia rechazó su último planteo e irá a juicio por abuso sexual de menores

Entradera y pánico en Morón: una familia fue sorprendida por asaltantes que los desvalijaron en pocos segundos

Ocurrió este martes por la noche en la zona sur del municipio bonaerense. Cuatro delincuentes armados sorprendieron al dueño de casa cuando bajaba las compras de su auto. El video del ataque

Entradera y pánico en Morón: una familia fue sorprendida por asaltantes que los desvalijaron en pocos segundos

Joaquín Levinton: los mensajes y fotos hot que le mandaba la denunciante y el cantante presentará ante la Justicia

Infobae accedió a una serie de capturas que el cantante de Turf aportará el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°50 tras ser acusado de violación

Joaquín Levinton: los mensajes y fotos hot que le mandaba la denunciante y el cantante presentará ante la Justicia

DEPORTES

La actual esposa de Daniele De Rossi adoptará a la primera hija del futbolista: la dolorosa historia detrás del acto de amor

La actual esposa de Daniele De Rossi adoptará a la primera hija del futbolista: la dolorosa historia detrás del acto de amor

La revelación de Zinedine Zidane a 20 años del cabezazo a Materazzi en la final del Mundial 2006

El acalorado debate entre el Chavo Fucks y Ruggeri por el sucesor de la 10 de Messi en Argentina: “No pensé que iba a escuchar esto”

Harper proyectó el futuro de los Spurs junto a Castle y Wembanyama: “Ojalá sean cinco Finales”

La tajante sentencia del técnico de Portugal en medio del escándalo con Cristiano Ronaldo: el gesto de los hinchas para apoyar al ídolo

TELESHOW

La Tora Villar recordó cómo le salvó la vida a un joven tras un accidente en la Panamericana: “Le pedí que se quede conmigo”

La Tora Villar recordó cómo le salvó la vida a un joven tras un accidente en la Panamericana: “Le pedí que se quede conmigo”

Luis Ventura y Fabiana Liuzzi contaron los detalles de la internación de su hijo Antonio

Joaquín Levinton habló de la denuncia por abuso sexual agravado: “Emocionalmente estoy quemado, muy mal”

Habló la abogada de la denunciante de Joaquín Levinton: "En este caso no hubo sobreseimiento"

La decisión que tomó Jimena Barón y su familia en medio de la grabación de un nuevo proyecto: “Muy firme mi postura”

INFOBAE AMÉRICA

El alza de los fletes marítimos encarece materias primas e insumos para la industria salvadoreña, advierte Corporación de Exportadores

El alza de los fletes marítimos encarece materias primas e insumos para la industria salvadoreña, advierte Corporación de Exportadores

La Policía Nacional Civil de Guatemala captura a Max Vinicio Olivares Reyes, requerido por Estados Unidos por tráfico de cocaína

La OEA reunirá este viernes a cancilleres en Washington para debatir la situación política de Nicaragua

La finca cafetalera que sobrevive rodeada de urbanización a cinco minutos del centro de San Salvador

Claire Keegan, escritora irlandesa: "Me perturba cuánto se mueve el mundo hacia la derecha. Tenemos que leer más libros"