No eran romanas, eran inglesas: la verdad detrás de las 20 monedas enterradas durante más de mil años junto al Vaticano

El hallazgo de veinte monedas inglesas cerca del Vaticano aporta la primera prueba arqueológica de actividad comercial en la Schola Saxonum

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Veinte monedas inglesas halladas cerca del Vaticano ayudan a responder una pregunta que los documentos no podían resolver por sí solos: qué hacían en el día a día los anglosajones que vivían o pasaban por Roma hace más de mil años. Aunque en un primer momento se podía suponer que era romanas, su análisis posterior certificó que eran piezas acuñadas en Anglia Oriental, Kent, Londres y la región central occidental.

El análisis de las piezas indica que ofrecen la primera prueba arqueológica de actividad comercial y artesanal en la Schola Saxonum, la comunidad inglesa de la Roma medieval conocida hasta ahora por textos de la época.

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Las monedas aparecieron en el jardín amurallado del Palazzo della Rovere, entre el Vaticano y el Castel Sant’Angelo, durante una excavación iniciada en 2020. Catorce quedaron pegadas entre sí tras siglos bajo tierra y las demás aparecieron dispersas cerca de allí.

Las monedas aparecieron durante las excavaciones iniciadas en 2020 en el Palazzo della Rovere, sitio donde también se hallaron restos del teatro de Nerón

Según informó la Universidad de Cambridge, el análisis de las piezas permitió reconstruir aspectos de la vida de esta comunidad inglesa en la ciudad.

El análisis relaciona las monedas con restos de trabajos en cuero, hueso y metal. A partir de esos materiales, los especialistas sostienen que ese sector reunía actividades de intercambio y producción, además de recibir peregrinos.

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La excavación permite conocer la vida de la comunidad inglesa en Roma

La excavación llamó la atención en julio de 2023, cuando se anunciaron los restos del teatro del emperador Nerón. El análisis de las piezas permite conocer cómo se organizaba una comunidad llegada de las islas británicas cerca de la sede papal.

Las piezas corresponden a diecinueve peniques de plata y un medio penique acuñados entre los años 899 y 955 (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo estuvo integrado por Rory Naismith, profesor de historia inglesa de la Alta Edad Media, Francesca Tinti, Marzia Di Mento, Valentina Pica y Filippo Salamone.

Los investigadores analizaron 20 monedas anglosajonas, 19 peniques de plata y un medio penique. Fueron acuñadas durante unos 40 años, en los reinados de Eduardo el Viejo, Athelstan y Eadred, entre 899 y 955.

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Naismith y Tinti identificaron monedas emitidas en Anglia Oriental, Kent, Londres y la región central occidental de Inglaterra. El medio penique era una moneda de bajo valor, habitual en pagos pequeños y frecuentes.

El análisis numismático identificó monedas procedentes de Anglia Oriental, Kent, Londres y la región central occidental de Inglaterra (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las fechas sitúan las piezas en una etapa de vínculos entre Inglaterra y el papado, que atraía a peregrinos y comerciantes a Roma. Los textos hablaban de una comunidad asentada en la ciudad, pero no había restos materiales que mostraran cómo funcionaba.

La ubicación de las piezas apunta a compras, oficios y pérdidas cotidianas

Para Naismith y Tinti, la distribución de las piezas orienta su interpretación. Las monedas estaban solas o en grupos pequeños y separadas unas de otras, en vez de reunidas en una reserva. Junto con los restos de trabajos en cuero, hueso y metal, esa disposición apunta a pérdidas ocurridas durante tareas cotidianas.

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Los arqueólogos vincularon las piezas con restos de trabajos en cuero, hueso y metal hallados en el mismo sector (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo tampoco encontró señales de fundición de plata. Por eso, considera improbable que las piezas hubieran llegado para convertirse en moneda local. Los investigadores sostienen que las monedas inglesas se usaban como dinero en esa parte de Roma y se perdieron durante compras, ventas o trabajos.

Los textos históricos mencionaban una Schola Anglorum, también llamada Schola Saxonum. Era un lugar creado en la Roma del siglo VIII para alojar a miembros de la realeza llegados desde las islas británicas.

El nuevo estudio no permite reconstruir todos los detalles de esa comunidad, pero aporta la primera prueba material que la relaciona con actividad económica constante.

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La presencia simultánea de monedas romanas e italianas del siglo X indica que el dinero inglés circuló junto con divisas locales (Imagen Ilustrativa Infobae)

El conjunto no muestra una comunidad separada por completo del resto de la ciudad. Los autores informaron que en el mismo lugar aparecieron monedas romanas y piezas italianas del siglo X. Ese dato indica que el dinero inglés circulaba junto con otras monedas en una zona donde coincidían habitantes locales y visitantes anglosajones.

El uso de dinero inglés abre dudas sobre los privilegios de los peregrinos

El punto más discutido de la investigación es si los ingleses podían usar su propia moneda en Roma. La presencia de tantas piezas anglosajonas pone en duda la idea de que el papado impidiera el uso de monedas extranjeras en la ciudad.

Naismith afirmó que en Roma se encontraron más monedas anglosajonas de ese período que monedas papales. El dato no basta para demostrar que hubiera una regla especial, pero sí marca una diferencia con otros grupos extranjeros, cuyas monedas aparecen mucho menos en los hallazgos de la ciudad.

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Un texto histórico del año 893 documenta que el papa Marino I concedió derechos especiales a los ingleses en la ciudad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los autores relacionan esa posibilidad con un texto de 893. Asser, un estudioso galés, escribió que el papa Marino I concedió a los ingleses derechos especiales por su devoción religiosa.

La investigación no presenta ese relato como una prueba definitiva de que podían usar moneda inglesa, pero considera que las piezas son compatibles con un trato diferente para residentes y peregrinos procedentes de Inglaterra.

El hallazgo permite pasar de la existencia documentada de un barrio anglosajón a las actividades que se desarrollaban allí. Las piezas y los restos artesanales indican que la Schola Saxonum tuvo actividad económica dentro de Roma. Aún faltan nuevos hallazgos para establecer si el uso de moneda inglesa contaba con una autorización formal.

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