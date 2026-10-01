El presidente Bernardo Arévalo encabeza la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cambio Climático

El presidente Bernardo Arévalo encabezó la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cambio Climático de Guatemala. (Agencia Guatemalteca de Noticias)

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El presidente Bernardo Arévalo encabezó la primera reunión ordinaria del Consejo Nacional de Cambio Climático de Guatemala, convocada para revisar el plan de acción del país, el funcionamiento del fondo climático y los preparativos para la COP31. El mandatario pidió que las decisiones se basen en criterios técnicos, responsabilidades definidas e indicadores que permitan responder a los impactos ambientales actuales y anticipar escenarios futuros.

La sesión reunió a instituciones públicas y representantes de sectores sociales, pueblos indígenas, municipalidades, academia y actividades productivas. El objetivo fue reforzar la coordinación nacional en torno a las medidas de adaptación y a la planificación frente al cambio climático.

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El encuentro se realizó en el Salón Banderas del Palacio Nacional de la Cultura, en Ciudad de Guatemala. Participaron el ministro de Ambiente y Recursos Naturales, Edwin Castellanos, y representantes de las entidades que integran el Consejo.

La actualización del Plan de Acción Nacional de Cambio Climático ocupó uno de los puntos centrales de la jornada. Arévalo consideró que esa revisión debe constituir una prioridad y planteó la necesidad de vincular las políticas climáticas con la planificación estatal y el presupuesto público.

El Presidente sostuvo que la actuación conjunta de las instituciones debe orientar acciones que tengan efectos en distintos plazos. “Este consejo debe orientar una planificación que proteja a las personas y sostenga un desarrollo inclusivo del país en el corto, mediano y largo plazo”, afirmó.

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El plan nacional y el fondo climático en revisión

La reunión dio seguimiento al Fondo Nacional de Cambio Climático y a los avances de la actualización del PANCC, sigla correspondiente al Plan de Acción Nacional de Cambio Climático. También se abordó la posición de Guatemala ante la COP31, la 31.ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.

Arévalo solicitó que el nuevo plan defina resultados, responsables e indicadores claros para cada acción. Su planteamiento apunta a que las instituciones cuenten con parámetros comunes para aplicar, supervisar y dar continuidad a las medidas climáticas.

El mandatario pidió fortalecer una respuesta sustentada en información técnica, coordinación entre organismos y decisiones concretas. La preparación frente a los efectos presentes y futuros del cambio climático fue uno de los ejes de su intervención ante los integrantes del Consejo.

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Castellanos presentó la agenda técnica de la sesión y expuso los procesos nacionales que se encuentran en marcha. Uno de los asuntos examinados fue la coyuntura climática del país, junto con las medidas de respuesta elaboradas a partir de información aportada por las instituciones competentes.

La agenda incorporó los avances del PANCC y las iniciativas de adaptación desarrolladas en el corredor seco guatemalteco. Ese territorio fue incluido entre los ámbitos que el Consejo revisó dentro de la planificación nacional frente a los cambios en las condiciones climáticas.

También se informó sobre la participación guatemalteca en la COP31. La conferencia forma parte de la agenda internacional que el país prevé atender mientras actualiza sus instrumentos internos de acción climática.

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Espacios técnicos y coordinación entre sectores

La reunión incluyó información sobre el VI Congreso Nacional de Cambio Climático y el IX Simposio Nacional Marino-Costero. Ambos encuentros fueron presentados como espacios destinados al intercambio de conocimientos vinculados con los desafíos ambientales y las respuestas institucionales.

Al finalizar la sesión, Arévalo sostuvo que la coordinación debe atender las necesidades inmediatas sin limitar la capacidad estatal de prever situaciones futuras. El Presidente expresó: “El clima nos exige actuar con urgencia, pero también con visión. Tenemos la responsabilidad de responder a las necesidades actuales sin perder de vista el país que debemos construir para los próximos años”.

El mandatario destacó la participación de organismos públicos, organizaciones sociales, pueblos indígenas, gobiernos municipales, universidades y el sector productivo en los procesos de planificación. La presencia de esos actores forma parte del mecanismo de articulación previsto en el Consejo Nacional de Cambio Climático.

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El balance oficial indicó que la sesión permitió compartir información técnica y avances de los distintos procesos nacionales. Esos elementos servirán para orientar las decisiones y el seguimiento de las acciones que corresponden a los sectores representados en el Consejo.