Política

Bullrich almorzó con más de 30 empresarios: recibió el respaldo al modelo libertario, pero pidieron racionalidad

La senadora tuvo una comida privada con varios CEOs en el marco del Coloquio de IDEA. La defensa del rumbo y el pedido de tranquilidad frente a la premonición de mayor volatilidad para los próximos meses. Quiénes participaron del exclusivo encuentro

62° ColoquioIDEA - Día 2 - La agenda del Senado de la Nación - Patricia Bullrich
La senadora Patricia Bullrich estuvo presente en el Coloquio IDEA y habló sobre el futuro del modelo de La Libertad Avanza
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Un apoyo al modelo, pero con un pedido de mayor racionalidad. Ese fue el mensaje que sobrevoló durante el largo almuerzo que se llevó a cabo en el primer piso del Hotel Costa Galana y que tuvo como figura estelar a la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich.

Treinta y cuatro empresarios y empresarias escucharon atentamente a la ex ministra de Seguridad y plantearon sus dudas mientras iban pasando el menú de tres pasos que degustaron los presentes.

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“No dijo nada que no hayamos escuchado antes de ella”, dijo uno de los empresarios a Infobae al retirarse del almuerzo. “Hay un apoyo generalizado a diferentes medidas del gobierno, pero se pide racionalizar. Tenemos la sensación de que se vienen meses que van a ser una montaña rusa, no solo por la oposición sino también dentro del oficialismo”, agregó.

Bullrich se muestra como una posible continuidad del modelo y así lo viene repitiendo. Asegura que el modelo tiene que continuar, pero se cuida de señalar que sea bajo el mando de Javier Milei. Y sus contrapuntos los plantea públicamente.

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Esto es algo que varios de los empresarios que estuvieron presentes le reconocen a la senadora, o por lo menos entienden que en el mundo libertario presenta cierta racionalidad.

“Lo vimos ayer entre Lacalle Pou y el discurso en donde señalaba que el Presidente tiene que unir y después Milei, que atacó a los periodistas. Hace falta pensar en algo un poco más amplio”, remarcó otro de los CEOs que participó de la comida.

Bullrich planteó frente a los empresarios los dos caminos que tiene el debate en el oficialismo. Por el lado de los competidores, la senadora planteó la idea de no volver atrás y que el peronismo representa eso. Pero también señaló que hacia adelante hace falta que se derrame ese crecimiento hacia otros sectores y no sólo para el mundo energético que hasta ahora, junto al tecnológico y financiero, son los ganadores del modelo impulsado por Milei.

62° ColoquioIDEA - Día 2 - La agenda del Senado de la Nación - Patricia Bullrich
Bullrich recibió el respaldo al modelo del Gobierno, pero los empresarios pidieron mayor racionalidad en la gestión

Entre los presentes del mundo financiero y empresarial argentino se destacan Julio Patricio Supervielle (presidente y CEO de Grupo Supervielle), Fabián Kon (gerente general de Grupo Financiero Galicia y Banco Galicia), Juan Martín Parma (gerente general y CEO de Banco Macro), Anna Cohen (presidenta y CEO de Grupo Cohen), Carlos Vyhnak (director titular y gerente general de Banco Mariva), Oswaldo Parré dos Santos (presidente de Banco Patagonia), Federico Juan María Elewaut (ejecutivo financiero de Citibank N.A.), Carlos Krigun (presidente y socio de Mills Capital Group), Christian Viand (managing partner de Criteria), Javier Martínez Álvarez (vicepresidente institucional de Grupo Techint), María Eugenia Sampalione (directora ejecutiva y country manager de Newmont), Oscar Sardi (CEO de Transportadora de Gas del Sur, TGS), Guillermo Maglieri (CEO de Gerdau Argentina y Uruguay), Tomás Quinteros (CEO de Saint-Gobain Argentina y Uruguay), Claudio Marcelo Rodríguez (socio y director de Sinteplast), Alberto Daniel Arye (presidente de Amcor Rigid Packaging de Argentina) y Juan Farinati (presidente y CEO de Bayer Cono Sur).

El panorama se completa con Sofía Vago (CEO de Accenture Argentina), Wanda Weigert (directora ejecutiva de Globant Argentina), Agustín Bellido (gerente general de IBM Argentina), Eduardo Gorchs (CEO de Siemens para Sudamérica), Juan Pablo Estévez (ejecutivo de Amazon Web Services, AWS), María Eugenia Tibessio (presidenta de DuPont Argentina), Diego García (CEO en la Argentina de CVC Corp), Eduardo Lopardo (CEO de Droguería del Sud), Marcelo Rojas Panelo (director del Centro de Soporte de Alsea), Ariel Ricardo Román (director general de logística de Loginter), Santiago Nicholson (managing partner de Nicholson y Cano Abogados), Alexia Rosenthal (socia fundadora y presidenta del Comité Ejecutivo de TCA Tanoira Cassagne), César Roberto Litvin (presidente de Lisicki Litvin Consultores), Santiago J. Mignone (socio principal de PwC Argentina), Francisco C. Ortega (socio senior de McKinsey & Company), Cristina Bomchil (fundadora y directora ejecutiva de Valuar) y Carolina Dams (decana del IAE Business School).

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