Luis Ventura y Fabiana Liuzzi contaron los detalles de la internación de su hijo Antonio

El pequeño estuvo en una clínica por varios días (Video: Instagram)

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Luis Ventura y Fabiana Liuzzi confirmaron este jueves que su hijo Antoñito, de 12 años, ingresó a la Clínica Trinidad de Palermo tan solo unos días atrás. Ambos padres compartieron la noticia a través de sus cuentas de Instagram con imágenes del pequeño recorriendo los pasillos del centro médico, visiblemente recuperado y sonriente.

El periodista fue quien primero dio detalles sobre la internación. A través de sus redes sociales, contó que el pasado lunes 28 de septiembre decidieron ingresar al niño a la clínica ante señales de alarma en su comportamiento. “Un toro que no afloja... El lunes 28 internamos a Toñito en la Clínica Trinidad... Estaba dejando de ser él y algo había cambiado”, escribió el periodista en el primer posteo que hizo en sus redesa cerca de la salud de su hijo.

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Y siguió: “Estudios y mucho laboratorio nos marcaron parámetros que hoy se normalizaron y el Doctor Venturita empezó a controlar que todo estuviera bien... Un personaje que se hace querer”, escribió Ventura junto a un video en el que se ve a Toñito caminando por los pasillos del sanatorio.

Antonio, hijo del periodista Luis Ventura, camina por un pasillo hospitalario junto al mensaje de agradecimiento publicado por su padre en redes sociales.

El conductor cerró su comunicado con otro mensaje en sus redes: “Gracias a todos por su cariño... a los que se ocuparon y a los que se preocuparon también.... La vida sigue”.

Por su parte, Liuzzi publicó una fotografía del pequeño durante su estadía en el sanatorio y agradeció de forma especial al personal del centro médico. “El poder de Dios y la fuerza del amor va más allá de todo. Así fue siempre y así será. Gracias Trinidad de Palermo por el recibimiento, la atención y el amor... te amamos pequeño gigante”, escribió la actriz en su cuenta de Instagram.

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La actriz también compartió en sus historias una imagen en la que se ve a Antoñito interactuando con una empleada de limpieza del hospital, a quien ayudaba con el carro de trabajo. “Antoñito colaborando con Pato”, rezaba el texto que acompañaba la postal.

Fabiana Liuzzi compartió una fotografía de Antonio, el hijo que tiene con Luis Ventura, tras su atención médica en la clínica Trinidad de Palermo.

Cabe recordar que el niño nació prematuro, a los seis meses y medio de gestación, con un peso de apenas 700 gramos. Como consecuencia, desarrolló una encefalopatía crónica no evolutiva que afecta principalmente su capacidad del habla. “Yo tengo un hijo de 12 años que todavía no habla, pero se hace entender con la mirada”, había explicado Ventura en anteriores declaraciones públicas.

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La internación de esta semana no es el primer paso del niño por la Clínica Trinidad. En septiembre de 2024, cuando tenía 10 años, Antoñito debió ser hospitalizado de urgencia en ese mismo centro médico tras experimentar crisis vinculadas a un cambio en su medicación. En aquella oportunidad, su neurólogo, el doctor Alejandro Anderson, optó por revertir el ajuste farmacológico luego de evaluar las reacciones del paciente.

También, en febrero de 2026, el menor había requerido atención en el Sanatorio de La Trinidad de San Isidro luego de sufrir una caída por una escalera de mármol que le provocó un golpe en la cabeza, aunque en ese caso permaneció solo unas horas en observación antes de ser dado de alta.

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Antonio, el hijo de Fabiana Liuzzi y Luis Ventura, colabora con una trabajadora de limpieza junto a un carro de mantenimiento durante su internación.

El periodista en cada ocasión que tiene comparte los avances que hace el pequeño y, en más de una ocasión, se emocionó al hablar del pequeño. “Él va a una escuelita, y hubo una semana donde le habían pedido que fuera con un camisolín porque iban a hacer un trabajo con témpera con las manos”, recordó tiempo atrás en A la tarde (América TV).

Al relatar cómo el dibujo pasó de ser una simple tarea a un objeto cargado de significado, el periodista no pudo evitar quebrarse. “Ay, me voy a emocionar”, advirtió, anticipando la carga personal de su testimonio.

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Contó que, entre las manchas de témpera, emergió algo que lo marcó: “Eran manchas y en medio del dibujo salió un brazo con la seña que siempre hacía mi viejo… una mano con el pulgar para arriba”. Esa señal, que Ventura asocia directamente con su padre, transformó la pintura en un recordatorio tangible de su vínculo familiar.