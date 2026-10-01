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El pedido de la denunciante de Joaquín Levinton tras los dichos del músico: “Que le incauten los dispositivos electrónicos”

Paula se comunicó con Mauro Szeta mientras el líder de Turf hablaba en vivo en DDM y aseguró que sostendrá la denuncia judicial en su contra

La palabra de Paula, la denunciante, mientras hablaba Joaquín Levinton
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Mientras Joaquín Levinton hablaba por primera vez en vivo en DDM (América) sobre la denuncia por abuso sexual en su contra, Paula, la mujer que lo acusó, se comunicó con Mauro Szeta y ratificó que continuará con su presentación judicial. Según contó el periodista de policiales al aire, la denunciante también adelantó qué medidas pedirá ante la Justicia.

Szeta explicó que la joven, identificada como Paula, decidió no salir al aire, aunque le envió mensajes para responder a los dichos del líder de Turf. De acuerdo con el relato del periodista, ella sostiene que existieron tres situaciones que Levinton afirmó que ya fueron desestimadas en sede judicial.

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Entre los hechos que la denunciante volvió a mencionar figura la realización de grabaciones. “Ella dice que él la obligaba a hacer películas; una es El inquilino. No puedo negar que él siempre me filmaba”, transmitió Szeta a partir de la comunicación que mantuvo con la joven.

El periodista añadió que Paula le envió una imagen que considera relevante para su presentación. “Mandó una foto que ella considera como una prueba”, señaló, sin brindar detalles sobre el contenido del material.

Joaquín Levinton posa con gafas de sol, camisa roja y chaqueta marrón ante una cortina oscura
Paula ratificó la denuncia por abuso sexual contra Joaquín Levinton y confirmó que mantendrá la causa en la Justicia

Respecto de los próximos pasos, la denunciante manifestó que sostendrá su reclamo ante la Justicia y buscará incorporar nueva información a la causa. “Ella dice que va a seguir adelante. Voy a proponer que le incauten todos los dispositivos electrónicos a él; la prueba está y yo voy a aportar mi video”, leyó Szeta durante el programa.

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En ese contexto, Mariana Fabbiani afirmó que la joven atraviesa un momento de conmoción. “Está en un estado de shock, en una crisis”, sostuvo la conductora de DDM.

Minutos antes de que se conociera el mensaje de Paula, Levinton había dado su versión de los hechos en el mismo ciclo. El músico afirmó que desde hace cerca de siete años es objeto de hostigamiento por parte de la denunciante y sostuvo que cuenta con personas dispuestas a respaldar su relato. “Yo estoy siendo acosado por esta persona hace siete años aproximadamente”, expresó.

El cantante hizo frente a las acusaciones que aparecieron en su contra y dio su versión de los hechos (Videos: DDM-América TV)

Al referirse a uno de los episodios que mencionó, indicó que una persona que se encontraba en su vivienda habría visto a la mujer en la puerta con un palo. Además, afirmó que varios de sus amigos conocen a la denunciante. En ese tramo de la entrevista, también hizo referencias a presuntos antecedentes de salud mental de ella, sin que durante el programa se exhibiera documentación sobre esas manifestaciones.

Levinton explicó que, según su versión, no mantuvo una relación formal con la joven, sino encuentros ocasionales. Atribuyó el comienzo del conflicto al período posterior a que dejaron de verse y aseguró que entonces comenzó a recibir mensajes que calificó de violentos.

El cantante se refirió además a conversaciones que DDM presentó como parte del expediente judicial. Sostuvo que esos intercambios reflejan el hostigamiento que denuncia y citó mensajes con amenazas, seguidos por otros en los que, de acuerdo con su relato, la mujer le pedía retomar el vínculo. “‘Te voy a matar, te odio’. Y lo borraba y decía: ‘Te amo, por favor, volvamos a vernos’”, detalló.

También afirmó que, mientras avanzaba la denuncia en su contra, recibió comunicaciones de contenido sexual y mensajes en los que la joven, según dijo, expresaba su intención de retirar la acusación. Esas afirmaciones forman parte de la versión expuesta por Levinton en la entrevista.

Por último, el músico se refirió a la decisión de bloquear a la denunciante en WhatsApp pocos días antes de la presentación judicial. Reconoció que hasta entonces había mantenido abierto el canal de comunicación porque creía que eso evitaría mayores conflictos, pero dijo que se cansó de recibir mensajes y fotografías. “La bloqueo y al día siguiente denuncia”, afirmó.

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