Detuvieron al acusado por el femicidio de Aixa en Tigre: se escondía en la casa de la abuela y los vecinos quisieron atacarlo

Alejandro Daniel Sofía fue detenido este jueves por la policía bonaerense: está acusado de haber asesinado a su novia, Aixa Dana Mili

Guardar

La Policía Bonaerense capturó este jueves a Alejandro Daniel Sofía (26), el principal sospechoso por el femicidio de Aixa Dana Mili, la joven de 20 años que fue encontrada muerta este miércoles en su casa de Dique Luján, partido de Tigre.

Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, efectivos de la DDI San Isidro que realizaban tareas para dar con el prófugo lo encontraron en Tigre y concretaron su detención. El acusado quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual, a cargo de Mariela Miozzo, que interviene en la investigación.

PUBLICIDAD

La captura se produjo antes del velatorio de Aixa, mientras familiares y allegados realizaban una marcha para reclamar Justicia por la muerte de la joven y pedir que Sofía se entregara. Al enterarse de que el hombre había sido localizado a pocas cuadras, los familiares corrieron hasta el lugar donde se desarrollaba el operativo policial.

En medio de la tensión, vecinos apedrearon los móviles de la policía que se encontraban en el lugar. La fiscal Miozzo también se hizo presente y explicó ante los medios cómo habían logrado ubicar al sospechoso.

“Pudimos establecer que estaba acá por medios de telecomunicaciones. Ayer allanamos este lugar y no estaba. Es la casa de la abuela”, dijo en declaraciones a TN.

PUBLICIDAD

La Policía detuvo a Alejandro Sofía, el principal sospechoso de asesinar a Aixa

El caso

Aixa fue encontrada sin vida el miércoles en su domicilio de la calle 12 de Octubre al 800. Su padre regresó a la vivienda y halló el cuerpo de la joven colgado del cuello.

Sin embargo, a partir de las pericias, los testimonios y otras tareas realizadas en el lugar, los investigadores comenzaron a trabajar sobre la hipótesis de que la escena había sido montada para ocultar el crimen.

Las sospechas se concentraron sobre Sofía, ex pareja de la víctima, quien ya había sido detenido el 3 de diciembre de 2025 en una causa por lesiones leves y amenazas coactivas contra Aixa y había recuperado la libertad el 16 de julio pasado, 75 días antes del hecho por el que ahora está siendo buscado.

PUBLICIDAD

Alejandro Daniel Sofía fue detenido

Antes de desaparecer, Sofía le envió mensajes a un amigo en los que aseguró que se había “mandado una cagada” y que iba a quitarse la vida. Incluso, horas antes del hallazgo del cuerpo, también grabó un video de despedida en el que les habló a familiares y amigos.

“Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”, se lo escucha decir al comienzo.

PUBLICIDAD

Y cierra: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.