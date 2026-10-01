Honduras

Anuncian inversión millonaria en Honduras para generar empleo

El proyecto forma parte de un plan de expansión que contempla inversión millonaria entre 2027 y 2028

Una nueva planta de bebidas carbonatadas comenzó operaciones en Honduras tras una inversión inicial de diez millones de lempiras.
Las operaciones de producción y distribución emplean a unos 340 trabajadores, sin una cifra prevista de nuevos puestos.
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Una nueva planta de bebidas carbonatadas comenzó operaciones en Honduras como parte de un proceso de expansión de la industria, con una inversión de 10 millones de lempiras equivalentes a aproximadamente USD 369.900.

La instalación amplía la capacidad de producción y forma parte de un plan que contempla nuevas inversiones en infraestructura, producción, almacenamiento y generación de energía. En conjunto, las inversiones ejecutadas y proyectadas alcanzarían L 23,8 millones, alrededor de USD 880.400.

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Para el corto plazo están previstos otros L 2,5 millones unos USD 92.500 que serán destinados a nueve proyectos relacionados con las operaciones industriales. A esto se suma una cartera estimada en L 11,3 millones, equivalentes a aproximadamente USD 418.000, que se contempla desarrollar entre 2027 y 2028.

Los proyectos previstos para el corto plazo incluyen infraestructura directamente vinculada con las operaciones de producción. Entre las obras contempladas figuran una planta de tratamiento de aguas residuales y mejoras en el sistema eléctrico de las instalaciones.

El plan también incluye la incorporación de nuevas líneas de producción y la construcción de una bodega de almacenamiento. Los nueve proyectos requerirían una inversión conjunta de L 2,5 millones y forman parte de la siguiente fase de crecimiento tras la puesta en funcionamiento de la planta de bebidas carbonatadas.

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Para los próximos años se analiza una segunda etapa de expansión con proyectos valorados en L 11,3 millones (USD 418.000 aproximadamente). Una de las iniciativas contempla ampliar la capacidad de generación de energía solar; otra consiste en desarrollar una nueva planta destinada a la producción de agua y jugos.

Una nueva planta de bebidas carbonatadas comenzó operaciones en Honduras tras una inversión inicial de diez millones de lempiras. EFE/Gustavo Amador
Una nueva planta de bebidas carbonatadas comenzó operaciones en Honduras tras una inversión inicial de diez millones de lempiras. EFE/Gustavo Amador

Inversión y empleo

El inicio de estos proyectos está previsto para el período 2027-2028, de acuerdo con las proyecciones presentadas. La nueva infraestructura permitiría aumentar la capacidad productiva y ampliar la variedad de bebidas elaboradas en el país.

Las operaciones de producción y distribución cuentan con alrededor de 340 trabajadores. Las inversiones anunciadas están dirigidas principalmente a ampliar la infraestructura productiva, mejorar los servicios industriales y aumentar la capacidad de almacenamiento y fabricación.

Por el momento no se ha establecido cuántos nuevos empleos podrían generarse con la ejecución de estos proyectos. El anuncio de nuevas inversiones ocurre en un contexto en el que Honduras busca ampliar la generación de empleo y atraer capital hacia actividades productivas.

En su mensaje para 2026, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) señaló que el país enfrenta elevados niveles de desempleo, subempleo e informalidad y planteó que la generación de empleo debe ocupar un lugar prioritario en la agenda económica.

El plan global de expansión industrial contempla una inversión acumulada de 23,8 millones de lempiras. REUTERS/Luisa González
El plan global de expansión industrial contempla una inversión acumulada de 23,8 millones de lempiras. REUTERS/Luisa González

El organismo empresarial también ha señalado que el crecimiento económico previsto para Honduras, aunque mantiene cierta estabilidad, todavía resulta insuficiente para generar el nivel de empleo y bienestar que requiere la población.

En su boletín económico de enero de 2026, el COHEP proyectó un crecimiento de alrededor de 3.5% para 2026, frente a un 3.8% estimado para 2025, en un escenario marcado por una alta informalidad y el crecimiento de la población.

El COHEP reportó en agosto de 2026 que el sector privado representa el 82% del Producto Interno Bruto, el 86% de la inversión nacional y alrededor de 2.07 millones de empleos.

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