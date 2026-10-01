Joaquín Levinton habló de la denuncia por abuso sexual agravado: “Emocionalmente estoy quemado, muy mal”

El cantante hizo frente a las acusaciones que aparecieron en su contra y dio su versión de los hechos (Videos: DDM-América TV)

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Joaquín Levinton habló por primera vez en vivo desde que se conoció la nueva denuncia por abuso sexual con acceso carnal en su contra y negó todas las acusaciones. En una comunicación telefónica con el programa DDM (América TV), el cantante de Turf aseguró que lleva siete años siendo víctima de acoso por parte de la denunciante y se mostró dispuesto a entregar sus dispositivos a la justicia. La presentación fue radicada en el Juzgado N°50, a cargo del juez Carlos Bruniard.

Levinton tomó la palabra horas después de que la denunciante brindara su testimonio al aire de A la Barbarossa (Telefe) y luego de que Martín Candalaft tuviera acceso, en exclusiva para Infobae, a los chats entre ambos. Al ser consultado por la conductora Mariana Fabbiani, fue categórico desde el arranque: “Yo estoy siendo acosado por esta persona hace siete años aproximadamente”. Y precisó que hay testigos del acoso: “La persona que estaba ahí dentro de la casa, que la vio abrir la puerta, estaba ella con un palo. Personas que están dispuestas a testificar también. A esta persona la conocen muchos amigos míos y es una persona que además ha tenido problemas psiquiátricos, internaciones psiquiátricas”.

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El músico explicó que la relación con la denunciante nunca fue de pareja formal. “Ocasionalmente nos veíamos”, dijo, y ubicó el inicio del conflicto en el momento en que dejaron de encontrarse: “Creo que el problema central radica cuando nos dejamos de ver, que ella empezó ahí a mandar mensajes recontraviolentos”. Uno de los ejes de la entrevista fueron los chats que el programa mostró en exclusiva, extraídos del expediente judicial. Levinton los describió como la prueba más clara del patrón que sufrió: “Por ejemplo, mensajes diciendo: ‘Te voy a matar, te odio’. Y lo borraba y decía: ‘Te amo, por favor, volvamos a vernos’. Tipo, el mismo momento”. Y agregó: “Cuando me hizo la denuncia, paralelamente me decía: ‘Vení a la plaza que te hago sexo’. Y por otro lado me decía: ‘Por favor, perdoname. Quiero retirar la denuncia. Me equivoqué’”.

La mujer habló del calvario habría vivido con el cantante de Turf (Video: A la Barbarossa-Telefe)

Sobre la decisión de bloquerarla días antes de la nueva denuncia, Levinton fue autocrítico pero explicó el razonamiento que lo llevó a hacerlo. “¿Vos viste que hay personas que para bloquear es como que le clavás un cuchillo? Es mucho peor que bloquees a alguien que le digas en la cara lo peor que se te puede ocurrir”, señaló. Y reconoció: “Para mí, cometí el error de que yo dejaba abierto eso, porque yo digo: ‘Lo dejo abierto y así va a quedar esto tranquilo’. Pero empecé a cansarme de recibir todos esos mensajes de la mina en bolas y no tengo ganas de que en mi WhatsApp me aparezca la mina en bolas”. La consecuencia fue inmediata: “La bloqueo y al día siguiente denuncia”.

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Levinton también abordó los videos que la denunciante mencionó en su ampliación judicial. Según el músico, días antes de la nueva presentación, la mujer le envió grabaciones de contenido sexual. “Hace tres días me manda una serie de videos en bolas, filmándose a ella desnudándose”, dijo, y aclaró que se trataba de material autofilmado, sin su participación. Al ser consultado sobre si podría existir alguna grabación que lo comprometa, respondió sin dudar: “No hay videos que me compliquen en nada. Yo jamás tuve una violencia con nadie. Me parece tremendo, te juro, de medios de comunicación que me hayan manchado tanto sin ningún tipo de prueba”.

Ante la posibilidad de un allanamiento de dispositivos, que la deunciante pidió en la denuncia y en vivo, fue directo: “Que vengan, que vengan, si quieren los videos, quieren la computadora”. Sobre cualquier otra mención de la denunciante en su ampliación, cerró: “No tengo la menor idea de lo que dice. Y lo que diga ella, en todo caso, lo resolveremos en la justicia”.

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El cantante subrayó que lleva años intentando manejar la situación con extrema cautela, consciente de la fragilidad emocional de la persona que lo acosa. “Algo que la gente por ahí no sabe cuando tiene un acosador de este calibre, es que lo tenés que tratar de manera muy, pero muy cuidadosa, porque estás ante una persona muy frágil físicamente. Uno no sabe cómo controlar estas cosas, uno no sabe cómo manejarse en estas situaciones”, explicó. Y admitió que el silencio público le resultó insostenible: “Yo me moría de ganas de hablar, porque escuchaba a esta chica salir en la tele y yo no decir nada, me carcomía la cabeza”.

El cantante contó cómo transita este momento luego de la denuncia (Videos: DDM-América TV)

También habló del miedo concreto que lo llevó a mudarse a la casa de su madre. “Realmente tengo miedo. Muchas veces tuve miedo. Es real que me fui de ahí y me fui a vivir a lo de mi vieja. No estoy hablando de un chiste. Estoy hablándote de una persona que hace siete años que está obsesionada conmigo”, afirmó, y proyectó un escenario sin salida fácil: “¿Vos sabés lo peor de todo esto? Que esto no va a terminar, porque es una persona que está... ella obviamente ni siquiera quiere botón de pánico”. Respecto de los pasos legales que planea dar, anticipó: “Le voy a tener que poner un bozal legal”, además de una restricción perimetral y un botón antipánico para él.

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El desgaste acumulado quedó en evidencia en el tramo final de la entrevista. “Emocionalmente estoy quemado, loco. Estoy muy mal. Tengo cámaras en la puerta que no puedo ni sacar a pasear al perro”, confesó. Aun así, confirmó que tocará con Turf al día siguiente: “Voy a ir a tocar mañana todo quemado de la cabeza, porque estoy extenuado de todo lo que está pasando”. Al cierre, agradeció al programa por haber accedido al expediente y hacer públicas las pruebas que él, por cuestiones legales, no podía difundir.

“Les agradezco mucho. ¿Saben por qué? Porque yo no puedo mandarlas, yo no puedo mandar eso. Legalmente creo que yo no puedo”, dijo. Y dirigió unas palabras finales a su entorno: “Mis buenos amigos, estoy siendo acosado hace muchísimos años. Les agradezco muchísimo que me apoyen, porque lo que me está pasando es espantoso. Yo te juro que si no fuese por todo el apoyo que recibo y todo el cariño que recibo, esto sería un desastre para mí”.

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