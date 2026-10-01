“El stock de talento se terminó”: la advertencia sobre la educación argentina y los seis cambios que piden los empresarios

IDEA presentó seis prioridades educativas avaladas por más de 50 organizaciones empresarias y de la sociedad civil

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Mar del Plata.- Enviada especial. “El stock de talento se terminó hoy. No podemos tener talento con estos indicadores”. La advertencia de Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, marcó uno de los ejes del debate educativo durante el segundo día del 62° Coloquio de IDEA.

La educación ocupó un lugar central en la agenda del encuentro empresario, con un diagnóstico sobre los problemas de aprendizaje y propuestas para modificar distintos aspectos del sistema. IDEA presentó seis prioridades que dialogan con el acuerdo por la educación de Argentinos por la Educación, avaladas por más de 50 organizaciones empresarias y de la sociedad civil.

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“Hay problemas que avanzan silenciosamente año tras año hasta comprometer el futuro de la sociedad. Esto pasa en Argentina”, afirmó Luciana Paoletti, directora ejecutiva de IDEA. Y planteó que la ampliación de la escolaridad no necesariamente se traduce en mejores resultados: “No solo es necesario que estén en las escuelas, tienen que poder aprender”.

Paoletti señaló que el 60% de los chicos de 11 años no tiene las habilidades de comprensión lectora correspondientes a su edad, cuando ese indicador no debería superar el 35%. “Estamos frente a un desafío sistémico que también es una urgencia”, sostuvo.

Narodowski aportó otro indicador: afirmó que la Argentina registra 59% de pobreza de aprendizaje. “De cada 100 chicos hay 59 que o no van a la escuela o, si van, no entienden lo que leen. Mismo nivel que Marruecos”, dijo. También señaló que, según pruebas de la UNESCO, el país se encuentra en el mismo nivel que El Salvador.

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Mariano Narodowski, director del área de Educación de la Universidad Torcuato Di Tella, y Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación, analizaron los principales desafíos del sistema educativo argentino

“En Argentina hay mucho talento. Mirando el vaso medio lleno, el stock se está terminando. Hay que ser realistas en esto”, señaló. Y agregó: “Todavía seguimos aprovechándonos de un stock de talento que se está perdiendo”.

Las seis prioridades

Para IDEA, la discusión educativa también está directamente relacionada con la competitividad. “La educación es la base para construir capital cognitivo en la sociedad. Sin ello no hay competitividad posible”, afirmó Paoletti. Según explicó, cada año sin mejoras implica una generación con menos posibilidades y ese deterioro luego se traslada a brechas de ingresos en el mercado laboral.

La primera prioridad presentada apunta a recuperar los aprendizajes básicos, para que todos los estudiantes incorporen conocimientos fundamentales y cuenten con una base desde la cual desarrollar otras capacidades.

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Narodowski puso el foco en la necesidad de definir qué debe aprender un alumno en cada etapa. “En Argentina no tenemos claridad de qué es lo que tiene que saber un chico cada año de estudio”, explicó. Según planteó, alumnos, docentes y familias deberían conocer esas expectativas y las evaluaciones deberían realizarse en función de ellas.

El segundo punto consiste en generar sistemas de información con métricas y trazabilidad, que permitan medir el desempeño educativo, identificar los principales déficits y determinar si las políticas producen mejoras.

La tercera prioridad apunta a mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas, tanto para los estudiantes como para los docentes.

Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina, destacó que existen familias que mandan a sus hijos a la escuela, establecimientos en todos los pueblos y docentes con vocación y voluntad, pero sostuvo que hacen falta herramientas. “No hay que depender de docentes extravagantes o heroicos, hay que estructurar la excelencia”, afirmó.

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Verónica Cipriota, directora ejecutiva de Enseñá por Argentina, y José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, participaron del panel “Educación en foco: una mirada federal”

Docentes, escuelas y federalismo

El cuarto punto propone recalibrar el federalismo educativo y devolver autonomía a las escuelas. La iniciativa plantea revisar la distribución de responsabilidades entre Nación, provincias y establecimientos, al mismo tiempo que busca ampliar la capacidad de decisión dentro de las instituciones.

Narodowski sostuvo que los directores de las escuelas estatales cuentan con poco margen de maniobra y dedican gran parte de su actividad a administrar cuestiones que reciben desde las autoridades educativas. También señaló debilidades profesionales en las estructuras educativas provinciales.

El quinto eje consiste en replantear los incentivos y la carrera docente, con cambios en las reglas que organizan la profesión y el desarrollo profesional.

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“Los docentes son una pieza fundamental”, afirmó Cipriota. Para la especialista, con las herramientas disponibles ya se pueden conseguir avances. “Cuando se les pone un objetivo y se les dan las condiciones, los resultados están a la vista”, dijo. También reclamó motivarlos, mantenerlos comprometidos, reconocer los buenos resultados y compartir las buenas prácticas.

José Goity, ministro de Educación de Santa Fe, definió el problema educativo como sistémico y sostuvo que atraviesa a todas las clases sociales.

“La escuela es un espacio de contención, donde se da de comer, y cumple un rol de salida laboral, pero no está cumpliendo desde su función educativa”, afirmó. Según explicó, incluso quienes acceden a algunos de los mejores colegios del país obtienen resultados inferiores a los de colegios promedio de otros países.

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A su turno, Ricardo Torres, socio fundador de Pampa Energía y fundador de Argentinos por la Educación, sumó otra comparación: sostuvo que la educación del tercio más rico de Argentina equivale a la del tercio más pobre de España.

Goity también abordó el debate sobre los recursos. “Falta inversión en la educación, ¿con qué sentido y de qué manera lo hacemos?”, planteó. En el caso de Santa Fe, destacó la política de alfabetización que se implementó en enero de 2024 y explicó que la provincia desarrolló una prueba propia para medir los resultados de aprendizaje.

Inteligencia artificial y trabajo

La sexta prioridad es adaptar la educación a los cambios del mercado laboral, la tecnología y la inteligencia artificial. El objetivo es preparar a los estudiantes para un escenario productivo que demandará nuevas capacidades.

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Narodowski sostuvo que existen numerosos desafíos vinculados con la tecnología, pero que el país no cuenta con un proyecto para abordarlos. Señaló que el sector privado ofrece posibilidades y entornos a los sistemas educativos, aunque falta una estrategia general.

El involucramiento empresario atravesó buena parte del debate. Torres sostuvo que el sector privado cuenta con recursos, talento y formación para colaborar con el sistema y recordó que 7 millones de los 10 millones de alumnos concurren a escuelas públicas.

También repasó la campaña sobre alfabetización que impulsó Argentinos por la Educación. En 2023, explicó, los candidatos a presidente y gobernadores asumieron compromisos sobre el tema y, en 2024, las 24 provincias contaron con planes de alfabetización.

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El próximo objetivo estará puesto en matemática. “El año que viene haremos una campaña fortísima con las matemáticas”, anticipó Torres. Según indicó, uno de cada cuatro chicos no sabe hacer una regla de tres simple al terminar la secundaria.

Paoletti también reclamó involucramiento del sector privado, aunque diferenció responsabilidades. “Las empresas tienen que seguir invirtiendo en educación. Generar una educación de calidad es una responsabilidad indelegable del Estado. Por eso estamos acá como representantes del sector privado para poner una demanda en el sistema”, sostuvo.

“Hablar de competitividad es hablar también de educación”, afirmó. IDEA espera que el tema ocupe un lugar en los debates electorales del próximo año. “Que se mida por lo que haya sido hecho, y no por lo que se debe hacer. Desde IDEA queremos que cuando volvamos a encontrarnos podamos decir que ya empezamos a hacerlo”, señaló Paoletti.