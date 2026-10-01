Economía

Sturzenegger defendió el programa económico y ratificó el equilibrio fiscal en París: “Para el Presidente es innegociable”

El ministro de Desregulación disertó en el Argentina Week en la capital francesa y repasó ante la OCDE los cuatro pilares de la gestión

El ministro de Desregulación expuso sobre las oportunidades de inversión en energía y minería.
El ministro de Desregulación expuso sobre las oportunidades de inversión en energía y minería. (Captura de pantalla)
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El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, defendió el programa económico y ratificó el equilibrio fiscal durante una disertación que brindó durante el Argentina Week en París.

La exposición tuvo lugar en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde presentó los resultados del programa económico y las oportunidades de inversión en energía y minería.

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Después de 12 años de estancamiento, Argentina volvió a crecer, y lo más interesante es que ese crecimiento lo lideran las exportaciones”, afirmó Sturzenegger. Según expuso, las ventas externas crecen a un ritmo cinco veces superior al del Producto Interno Bruto (PBI), una relación que, a su juicio, da sustento al proceso porque el mercado interno tiene límites y el mundial no.

Las declaraciones, van de la mano con el objetivo de fondo del Argentina Week, el evento con el que el Gobierno busca captar inversiones y promover sus reformas en el exterior. La edición de París, la segunda luego de la realizada en marzo en Nueva York, se desarrolla desde el pasado miércoles y termina mañana, viernes 2 de octubre. El evento es organizado por la Embajada Argentina en Francia y por la Presidencia. Participan integrantes del gabinete, gobernadores y empresarios de energía, minería, agroindustria, infraestructura y tecnología, frente a inversores europeos.

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Dircom Inhouse
Pan American Energy presentó un proyecto para hidrocarburos convencionales bajo el RIGI, por unos USD 1.200 millones. (Prensa DIRCOM)

El peso de las inversiones energéticas

En el marco del evento, dos petroleras anunciaron inversiones. Pan American Energy presentó el primer proyecto para hidrocarburos convencionales bajo el RIGI, por unos USD 1.200 millones, destinado a aumentar la producción de petróleo y gas en Cerro Dragón, en Chubut. TotalEnergies, por su parte, anunció un proyecto de USD 5.000 millones bajo el RIGI en San Roque, Neuquén, que aún se discute con el gobernador Rolando Figueroa. Su director ejecutivo, Patrick Pouyanné, destacó que el Gobierno habilitó la distribución de dividendos.

Sturzenegger atribuyó el impulso en el sector energético a la eliminación de un artículo de la ley de hidrocarburos que dejaba en manos de la política el precio de exportación. “Teníamos los recursos, pero nadie invierte en un país donde el precio lo fijan los políticos”, explicó el ministro. También señaló que, en minería, el cambio se produjo este año a partir de la reforma de la ley de glaciares.

A eso se suma, por supuesto, el impulso que busca dar el Gobierno con el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Los proyectos presentados, se enfocan principalmente en los sectores destacados por Sturzenegger. En detalle, hasta el momento se aprobaron formalmente 23 proyectos dentro del RIGI, por un monto comprometido de inversión de USD 53.382 millones. El rubro protagonista es el de petróleo y gas, que cuenta con siete iniciativas con “luz verde” por USD 31.184 millones. Detrás aparece la minería, con 12 iniciativas aprobadas y una inversión declarada de USD 21.148 millones.

Durante la Argentina Week, el CEO de Glencore, Gary Nagle, destacó el régimen, mientras que la minera Eramet confirmó su intención de solicitar el ingreso al RIGI para ampliar su proyecto de litio Centenario-Ratones, en Salta, con una inversión potencial de unos USD 350 millones.

Los cuatro pilares de la política económica

Durante su presentación en París, el funcionario ordenó el programa económico en cuatro pilares: equilibrio fiscal, desregulación, respeto por la propiedad privada y apertura comercial.

El presidente Milei lidera el equipo que se encuentra en el Argentina Week en París. (EFE)
El presidente Milei lidera el equipo que se encuentra en el Argentina Week en París. (EFE)

Sobre el frente fiscal, Sturzenegger afirmó que Argentina integra el grupo de cinco países con más de 10 millones de habitantes que mantienen superávit. Indicó que ese resultado se alcanzó con una reducción del gasto superior a cinco puntos del PBI, sin aumentos de impuestos. “Para el Presidente es innegociable”, subrayó Sturzenegger.

El ministro señaló además que Argentina fue el país que más posiciones avanzó en el Índice de Libertad Económica de la Heritage Foundation en 2024 y 2025. De acuerdo con su exposición, el país también registró durante esos dos años el mayor aumento de productividad desde los años 80.

Por otro lado, Sturzenegger repasó ejemplos de las 17 mil desregulaciones realizadas desde el inicio de la gestión. Entre ellas, mencionó la habilitación de internet satelital al décimo día de gobierno, un servicio que, según indicó, ya utilizan tres millones de argentinos.

También incluyó la autorización para importar maquinaria usada, una medida vinculada con equipos destinados a minería, perforación y actividad agropecuaria. A eso sumó la liberación de emisiones de mercado de capitales por debajo de USD 140 millones, que ya no requieren autorización de la CNV.

También en materia de apertura comercial, la agenda de la Argentina Week incluye para el 2 de octubre un encuentro sobre las oportunidades del acuerdo Mercosur-Unión Europea, en la Cámara Internacional de Comercio.

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