Crimen y Justicia
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Aseguró que su esposa murió por la explosión de un celular en el auto, pero lo detuvieron por haber planificado el crimen

Tras los peritajes del incendio del Renault Sandero en la ruta E-53, en Villa Allende, descartaron el supuesto estallido del teléfono móvl. La fiscalía apuntó a un plan encubierto por Gerardo Luis Gasparutti, marido de María Lucila Pagani. La mujer murió el 17 de junio producto de las graves quemaduras sufridas en su cuerpo

Accidente en Cordoba explotó un celular y se accidentó
Los peritajes del incendio del Renault Sandero en la ruta E-53 concluyeron que el fuego no se inició por la explosión de un celular.
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La Justicia de Córdoba detuvo e imputó a Gerardo Luis Gasparutti por el homicidio calificado por el vínculo de su esposa, María Lucila Pagani, después de que la investigación descartara su versión de que la mujer había muerto por la explosión de un celular dentro del auto y avanzara sobre la hipótesis de un crimen planificado que habría sido encubierto como accidente.

La imputación fue ordenada por la fiscal de Instrucción del Distrito 4, Turno 4, Liliana Copello, quien quedó a cargo de una causa que en un principio había sido orientada como un posible accidente. Con las pruebas incorporadas, la fiscalía sostiene que el crimen habría sido planificado.

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Primer plano de una mujer sonriente con gafas, aros, collar y camiseta negra con el logo y las letras 'unc'. Personas borrosas en el fondo
María Lucila Pagani sufrió quemaduras en más del 65% del cuerpo y murió el 17 de junio en el Instituto del Quemado de Córdoba.

El cambio en la causa se apoyó en los peritajes realizados tras el incendio del Renault Sandero, ocurrido el último 14 de junio sobre la ruta E-53, a la altura del kilómetro 8, en una zona rural de Villa Allende.

El informe de bomberos dilucidó la oscura trama que pergeñaba el acusado. “El fuego no se pudo haber iniciado por la explosión de un celular ya que en el lugar de los hechos no se encontraron restos de un celular, ni cable ni ficha”, relataron fuentes del caso a Infobae.

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Lo que hallaron los peritos fue revelador, según quienes accedieron al expediente y confiaron a este medio: “restos de un líquido combustible, nafta rociada” y que “solo se incendió el costado del acompañante, algo que es impropio de un incendio accidental”.

En caso de confirmar el hecho, la figura penal de homicidio calificado por el vínculo es una acusación que prevé prisión perpetua.

La trama del presunto crimen

Testigos que declararon ante la Justicia corodobesa detallaron la conducta del acusado previa y posterior al hecho. La noche de la muerte, informaron a este medio, el acusado la invitó para celebrar los 15 años de la llegada de la víctima a Córdoba. La familia de la víctima creyó el relato del acusado.

De acuerdo con la investigación, ambos se dirigían a un restaurante de Sierras Chicas para celebrar en privado; estaban casados y tenían un hijo de 10 años.

Cuando la Policía llegó al lugar, encontró el auto completamente incendiado y con daños marcados en el habitáculo. Gasparutti estaba fuera del vehículo, mientras que Pagani, que viajaba como acompañante, presentaba quemaduras de extrema gravedad.

La mujer fue trasladada al Instituto del Quemado de Córdoba y permaneció internada con lesiones en más del 65% de su cuerpo hasta su muerte, ocurrida tres días después del hecho, el 17 de junio.

Quién es el acusado y quién la víctima

Gasparutti, de 43 años, es director de la carrera de Nutrición en la Universidad Siglo XXI, donde además dictaba materias vinculadas con alimentos e higiene, y trabajaba como asesor de empresas del sector.

Un hombre con barba y cabello corto viste una chaqueta oscura sobre una camiseta blanca, de pie frente a un fondo liso
Gerardo Luis Gasparutti dirigía la carrera de Nutrición en la Universidad Siglo XXI

Pagani, por su parte, tenía 47 años y desarrollaba una trayectoria académica y docente en Córdoba. Era licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Gestión Cultural Internacional por la Università di Genova y había cursado otra maestría en Comunicación y Cultura Contemporánea en la Universidad Nacional de Córdoba.

Además se desempeñaba cumpliendo funciones administrativas en la Prosecretaría de Relaciones Internacionales y en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, de la Facultad de Ciencias Sociales, de dicha facultad, además de integrar la Comisión Interclaustros de Derechos Humanos.

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