Video: un camionero pasó a un grupo de ciclistas por la banquina de la Ruta 3 y casi provoca una tragedia

Un camionero pasó a un grupo de ciclistas por la banquina de la Ruta 3 y casi provoca una tragedia

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Un grupo de tres ciclistas que viajaban en la Ruta Nacional 3, en dirección a la ciudad de Bahía Blanca, fueron sorprendidos por una maniobra temeraria de un camión que casi provoca una tragedia cuando intentó pasarlos por la banquina.

El hecho ocurrió el martes 29 de septiembre cerca del mediodía, en las proximidades del cruce entre la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 85. La secuencia quedó grabada en un video que se viralizó en redes sociales y provocó la indignación de los hombres que viajaban en sus bicicletas. Las imágenes mostraron que un camión que viajaba con un acoplado pasó por la zona del pasto mientras al mismo tiempo otro vehículo los superaba por la calzada.

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Según el relato del conductor del camión marca Mercedes, recogido por La Voz del Pueblo, en el momento del incidente llevaba un acoplado cargado de maíz cuando un camión Volvo que circulaba en la misma dirección lo adelantó. Al advertir que se aproximaban vehículos en sentido contrario, el conductor del Volvo habría intentado retornar a su carril con rapidez y, al mismo tiempo, redujo la velocidad ante la presencia de los ciclistas.

Un motociclista con alforjas y casco transita por el espacio reducido entre dos camiones de carga en una vía asfaltada.

Fue en ese instante cuando el transportista del Mercedes enfrentó una situación sin margen de reacción: un camión cerrándose delante, vehículos de frente en el carril contrario y tres ciclistas sobre la calzada. Con la carga que transportaba, detener el rodado de forma inmediata resultaba imposible, según su propio testimonio.

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“Venía tratando de frenar”, declaró el conductor, y agregó que su camión “no anda a más que 72 kilómetros por hora, como velocidad máxima”. Ante la imposibilidad de una frenada a tiempo, la única alternativa que encontró fue desviar el rodado hacia la banquina para evitar tres escenarios simultáneos: una colisión frontal en el carril contrario, un choque por alcance contra el Volvo y el atropellamiento de los ciclistas.

Un auto cruzó en rojo en la Ruta 197, chocó contra una moto y el conductor quedó en el asfalto

El conductor de un auto cruzó en rojo e impactó a una motocicleta que transitaba por la calle Campana. Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre registraron lo sucedido: La víctima recibió asistencia en el lugar y no requirió ser trasladada al hospital.

Otro episodio de tránsito captado por cámaras generó repercusión en los últimos días. Un auto que circulaba por la Ruta 197 cruzó un semáforo en rojo en la intersección con la calle Campana, en la localidad de Troncos del Talar, e impactó contra una motocicleta. El motociclista cayó sobre el asfalto tras la colisión. La secuencia completa quedó grabada en tiempo real por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT).

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El accidente de tránsito ocurrió en uno de los cruces de mayor circulación de la zona, y la secuencia completa fue capturada en tiempo real por el sistema de monitoreo del Centro de Operaciones Tigre (COT).

Los operadores de la central, al detectar el impacto a través de las pantallas, activaron de inmediato el operativo de emergencia. Minutos después, personal del COT, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET) se hicieron presentes en el lugar para asistir a la víctima.

Pese a la violencia del impacto —el motociclista cayó sobre el asfalto tras la colisión—, el conductor de la moto no sufrió heridas de gravedad y no requirió traslado a un hospital. Fue atendido en la escena por el personal médico del SET.

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Sin embargo, durante el procedimiento, las autoridades constataron que el motociclista no contaba con licencia de conducir habilitante, por lo que el vehículo fue retenido en el lugar.