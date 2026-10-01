Revés para Marcelo Porcel: la Justicia rechazó su último planteo e irá a juicio por abuso sexual de menores

Testimonios de la causa contra Marcelo Porcel por presuntos abusos a los compañeros de sus hijos del colegio Palermo Chico

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Marcelo Porcel, el empresario acusado de abusar sexualmente de 10 alumnos del colegio Palermo Chico, recibió otro revés judicial: la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional rechazó el recurso de casación presentado por su defensa, que reclamaba ser juzgado por un jurado popular, y resolvió que el caso avance a juicio.

La resolución, a la que accedió Infobae, fue tomada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Santiago Quian Zavalía, de la Sala 4, quienes consideraron que el planteo no reúne los requisitos procesales para ser revisado en esa instancia y desestimaron el cuestionamiento de la defensa a la constitucionalidad del Código Procesal Penal de la Nación, que no prevé el juicio por jurados para este fuero.

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En el fallo, el tribunal aclara que no analizó el planteo de fondo porque la resolución recurrida no constituye una “sentencia definitiva” ni puede equipararse a una, siendo ese un requisito indispensable para habilitar la revisión por casación.

Marcelo Porcel, el empresario acusado de abuso sexual

El recurso rechazado forma parte de una serie de intentos por la defensa de Marcelo Porcel por demorar el debate oral. Este último, precisamente buscaba revertir la decisión de la propia Sala 4 del pasado 28 de septiembre, que había rechazado el pedido de declarar inconstitucional el régimen procesal vigente por no contemplar esa modalidad de juzgamiento.

La cronología de la causa judicial contra Porcel

La investigación se inició el 5 de julio de 2024, a partir de una denuncia presentada ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 50, a cargo del juez Carlos Bruniard, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 1. El expediente comenzó con los relatos de seis compañeros de uno de los hijos de Porcel y luego se amplió hasta incluir a diez presuntas víctimas.

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Colegio Palermo Chico

De acuerdo con la hipótesis de la acusación, los hechos investigados habrían ocurrido entre 2022 y 2024. Los denunciantes eran alumnos del Colegio Palermo Chico y conocían al empresario por su vínculo con sus hijos. La causa ubicó parte de los episodios en un departamento de la Torre Le Parc, en Palermo Chico, en otro inmueble cercano y en una oficina del acusado situada en Retiro.

El primero en pedir la elevación a juicio del caso fue el abogado Pablo Hawlena, representante de las familias de las víctimas. Luego, el fiscal Pablo Turano sostuvo en su requerimiento de elevación a juicio que Porcel habría abusado de diez varones de entre 11 y 15 años cuando estaban bajo su guarda. La imputación es por abuso sexual gravemente ultrajante, corrupción de menores y, en un caso, la producción de una representación de las partes genitales de un menor con fines predominantemente sexuales.

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Según la acusación fiscal, los abusos consistieron en tocamientos de índole sexual durante supuestos masajes con cremas. También se incorporaron testimonios sobre reuniones en domicilios del imputado, donde presuntamente se ofrecían bebidas alcohólicas a los adolescentes y se los alentaba a participar de desafíos de consumo a cambio de dinero.

Durante la instrucción, los investigadores secuestraron dispositivos electrónicos que fueron peritados por especialistas de la Superintendencia de Lucha contra el Cibercrimen de la Policía de la Ciudad. Fuentes del caso indicaron que se hallaron cuatro imágenes en teléfonos vinculados al acusado; dos de ellas corresponderían a uno de los denunciantes.

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Actualmente Porcel continúa el proceso en libertad, aunque la Cámara del Crimen ordenó la colocación de un dispositivo permanente de rastreo y geolocalización. La medida derivó en el uso de una tobillera electrónica por parte del empresario, mientras que los diez adolescentes que lo denunciaron recibieron botones antipánico.

En junio, Turano formalizó el pedido para que el empresario fuera llevado a juicio oral, al que luego adhirió la querella. Con la reciente decisión de la Cámara que desestimó el recurso de la defensa, el expediente quedó encaminado a la etapa de debate, aunque todavía deberá definirse el tribunal oral que intervendrá.

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