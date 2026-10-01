Uno de los mayores fabricantes de cocinas del país traslada parte de su producción a una provincia del norte: los motivos

Longvie trasladará a Catamarca las líneas de producción de calefones y anafes, que hasta ahora operaban en Paraná y Villa Martelli. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las diferencias impositivas en cada provincia comienzan a reconfigurar el mapa industrial del país: Longvie, uno de los mayores fabricantes de cocinas, calefones y anafes del país trasladará al norte dos líneas de producción por una mejora impositiva.

La empresa anunció que moverá la fabricación de calefones y anafes a su planta de Catamarca, distrito que anunció recientemente que avanzará con la eliminación de Ingresos Brutos. El objetivo de la compañía es reducir costos, ampliar su capacidad y liberar espacio en sus otras plantas.

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La decisión implica la relocalización de esas líneas productivas, que hasta ahora operaban en las plantas de Paraná, Entre Ríos, y Villa Martelli, provincia de Buenos Aires.

La firma informó la medida este primero de octubre en un documento enviado a la Comisión Nacional de Valores (CNV). El plan se aplicará de forma gradual y las autoridades prevén completarlo en noviembre, con el fin de mantener el abastecimiento a sus clientes.

La empresa señaló que no prevé cambios en la estructura laboral como consecuencia del traslado de las líneas de producción. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Longvie explicó que el cambio apunta a “reducir los costos de producción, aumentar la capacidad de producción y mejorar la eficiencia operativa de la Sociedad en su totalidad”.

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Tras el proceso, la planta catamarqueña concentrará la fabricación de calefones y anafes; Paraná quedará enfocada en termotanques y calefactores, mientras que Villa Martelli producirá cocinas y hornos.

Los cuatro argumentos

La compañía detalló cuatro efectos esperados de la concentración de ambas líneas productivas en una sola planta. El primero consiste en “ganar escala y reducir el costo unitario de fabricación”. El segundo será la reducción de los “costos fijos de estructura”.

Como tercer punto, Longvie señaló que buscará “aprovechar plenamente la infraestructura de la planta de Catamarca”, que, según precisó, cuenta con condiciones operativas para ampliar la producción.

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Por último, la empresa sostuvo que la medida permitirá “aumentar su capacidad instalada para responder a mayores volúmenes y acompañar el desarrollo de su actividad comercial”.

Fuentes cercanas a la empresa indicaron que la decisión forma parte de una reorganización de las líneas de producción para optimizar el funcionamiento de las tres plantas, sin cambios en la estructura laboral. Según esa explicación, liberar espacio en Villa Martelli y Paraná permitirá que ambas fábricas continúen con sus líneas asignadas y cuenten con mayor margen ante un eventual incremento de la producción.

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció que avanzará con la eliminación de Ingresos Brutos. (Infobae en Vivo)

En el caso de Catamarca, las mismas fuentes señalaron que la incorporación de dos líneas permitirá utilizar en mayor medida la dotación de personal ya disponible en esa planta. La relocalización, agregaron, responde a una definición estratégica interna, aunque consideraron favorables las iniciativas de la administración provincial para atraer actividad industrial.

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Jalil anticipó la eliminación de Ingresos Brutos para la industria

A fines de septiembre, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, anunció que avanzará con la eliminación del impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad industrial.

El mandatario comunicó la iniciativa luego de una reunión con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA). “También sobre la necesidad de avanzar con la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos para la actividad industrial, una medida concreta que busca reducir costos, incentivar la inversión y proteger el empleo de miles de catamarqueños”, escribió en sus redes sociales.

La reducción de la carga impositiva para las fábricas podría mejorar las condiciones para la llegada de inversiones industriales a la provincia. En paralelo, Longvie completará durante noviembre el traslado de las líneas de calefones y anafes a Catamarca.

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Ingresos Brutos y el reclamo industrial

El impuesto sobre Ingresos Brutos es un tributo provincial que se calcula sobre la facturación de comercios, empresas y profesionales. No toma como base la ganancia obtenida, sino los ingresos que genera una actividad, con alícuotas y exenciones que varían según cada jurisdicción. Su eliminación, parcial o total, es uno de los principales reclamos del sector industrial, que lo califica como “distorsivo”.

Un gráfico de la Fundación Libertad detalla la participación del impuesto a los Ingresos Brutos en la recaudación de las provincias argentinas en el primer trimestre de 2026.

El gravamen alcanza a quienes desarrollan actividades económicas en las provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando una firma opera en más de una jurisdicción, el Convenio Multilateral establece los criterios para distribuir la base imponible entre los distintos distritos.

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La principal crítica al impuesto surge de su carácter acumulativo. Un productor, un transportista, un mayorista y un comercio minorista pueden quedar alcanzados por Ingresos Brutos al intervenir en la elaboración y venta de un mismo bien.

Cada eslabón incorpora el costo tributario a su precio. La carga se acumula a lo largo de la cadena y llega al valor final que paga el consumidor, a diferencia de otros sistemas que permiten descontar plenamente el impuesto abonado en fases anteriores.

El diseño del tributo tiene un efecto desigual entre actividades. Las cadenas con más proveedores, procesos industriales, intermediarios y etapas de comercialización pueden acumular una carga superior a las que concentran la producción y la venta dentro de una misma empresa.

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Por ese motivo, se considera que Ingresos Brutos puede desalentar la especialización y favorecer la integración vertical: algunas compañías tienen incentivos para reunir más etapas del proceso bajo una sola estructura, aun cuando esa decisión no responda a razones operativas o productivas.

La carga de Ingresos Brutos puede trasladarse total o parcialmente a los precios, según las condiciones de cada mercado. Esto afecta el costo de los bienes y servicios destinados al consumo interno y también de aquellos que compiten con productos de otras provincias o países.

Además, la coexistencia de alícuotas, retenciones, percepciones y regímenes de pago a cuenta en distintas jurisdicciones agrega costos administrativos y puede generar saldos a favor para las empresas.

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