“Jamás abusé de una mujer”: la defensa de Levinton y las pruebas que mostró a la Justicia tras la primera denuncia por violación

Las pruebas que mostró Joaquín Levinton a la Justicia tras la primera denuncia por violación

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“Jamás he maltratado, ni he agredido, ni mucho menos he abusado de una mujer”. Con esas palabras, Joaquín Levinton negó ante la Justicia la primera denuncia por abuso sexual que había realizado en su contra la misma mujer que esta semana volvió a acusarlo de violación.

El cantante de Turf lo hizo a través de un descargo espontáneo presentado en la causa iniciada en diciembre de 2023. En aquel escrito, al que ahora accedió Infobae, no solo rechazó la acusación: aportó pasajes de avión y el anuncio de un recital de su banda para sostener que estaba en Mendoza en el momento en que la denunciante ubicó el hecho. También acompañó registros de llamadas y capturas de conversaciones que mantuvieron posteriormente.

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La investigación comenzó el 4 de diciembre de 2023, a partir de una comunicación que la mujer realizó al 911. Allí manifestó que mantuvo una relación amorosa con Levinton entre 2015 y 2020 y denunció un abuso que, según su relato, había ocurrido el sábado 24 de junio de ese año.

Parte del descargo que Levinton presentó a la Justica tras la denuncia que la mujer formuló en diciembre de 2023

De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, la mujer sostuvo que esa mañana recibió un llamado de Levinton, quien la habría invitado a su domicilio. Una vez allí, denunció que el músico la obligó a consumir drogas y abusó sexualmente de ella mientras eran filmados por otras dos mujeres, de quienes no aportó datos.

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Levinton dio una versión completamente diferente.

Joaquín negó todos los hechos

El viaje a Mendoza

Uno de los principales argumentos que expuso en su defensa estuvo relacionado con dónde se encontraba el 24 de junio de 2023.

Según sostuvo en su presentación, la denuncia ubicaba el llamado que habría dado inicio al encuentro a las 6 de la mañana de ese día. Sin embargo, el músico afirmó que a esa hora no estaba en la Ciudad de Buenos Aires, sino en Mendoza.

Para respaldarlo presentó documentación de su viaje. El pasaje, al que accedió Infobae, muestra que Levinton voló desde Aeroparque hacia Mendoza el miércoles 21 de junio. El vuelo AR 1402 de Aerolíneas Argentinas partía a las 8 y tenía prevista su llegada a las 9.55.

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El flyer del espectáculo que Levinton dio en Mendoza

Dos días después, el viernes 23 de junio a las 22, Turf tenía programado un recital en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, según el flyer del espectáculo que también fue incorporado por su defensa.

El regreso estaba previsto recién para el sábado 24 de junio. El pasaje indica que el vuelo AR 1415 salía de Mendoza a las 13.50 y llegaba a Aeroparque a las 15.25.

“En ese momento, me encontraba en la provincia de Mendoza”, remarcó Levinton en su descargo. A partir de esos registros, sostuvo que resultaba “materialmente imposible” que hubiera estado en su domicilio porteño a la hora consignada en la acusación.

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Joaquín Levinton dijo que él y la denunciante se connocieron porque eran vecinos

Qué dijo Levinton sobre la relación

En su descargo, el cantante reconoció que conocía a la mujer desde hacía aproximadamente siete años porque había sido vecina suya. Dijo que primero tuvieron una amistad y que posteriormente mantuvieron, durante un período que describió como breve, “una relación más íntima”, aunque aseguró que “no ha sido un vínculo formal”.

También sostuvo que la última etapa del vínculo había sido “muy traumática” para él y afirmó que había atravesado situaciones de “acoso” por parte de la mujer. Habló de llamadas insistentes, visitas a su domicilio y episodios que, siempre según su versión, lo llevaron incluso a mudarse temporalmente a la casa de su madre.

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“Jamás he maltratado, ni he agredido, ni mucho menos he abusado de una mujer”, escribió al comenzar su defensa. Más adelante volvió a negar específicamente la acusación: “Jamás he abusado a la denunciante, ni he sido agresivo ni violento con ella”.

"¿Quién se entera de la videollamada?", le decía la mujer al músico

Los mensajes mientras la causa estaba abierta

El otro elemento que Levinton incorporó a aquella causa fueron comunicaciones posteriores con la denunciante, producidas mientras el expediente todavía estaba en trámite.

Según relató en el escrito, el 3 de agosto de 2024 comenzó a recibir nuevamente llamadas de la mujer. Levinton aseguró que durante una de esas comunicaciones ella le pidió que la desbloqueara de Instagram y que retomaran el vínculo. Después de consultar a su abogado, sostuvo, decidió indicarle que no podía continuar hablando con ella porque la situación estaba en manos de la Justicia.

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Dos de las capturas a las que accedió este medio muestran precisamente esa conversación.

“¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. A escondidas”, le escribió la mujer. Levinton contestó: “Lamentablemente yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia”.

Ella volvió a insistir: “¿Quién se entera de la videollamada? Es un toque”, y luego le envió otro mensaje de contenido sexual. “¿Quién se entera del pete de tu vida? ¡Nadie!”. En otra ocasión le dijo: “¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. A escondidas. Me acabás adentró de la boca todo completo (sic)”.

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Según Levinton la mujer le mandaba mensajes luego de denunciarlo

En su presentación judicial, Levinton afirmó que el 4 y el 5 de agosto también recibió sucesivos llamados y mensajes. Incluso reprodujo otro mensaje que atribuyó a la denunciante: “Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. Mientras tanto, podemos vernos a escondidas”.

El cantante presentó esas comunicaciones como parte de su defensa y sostuvo que eran incompatibles con el temor que la mujer había manifestado sentir hacia él.

Adela González, abogada de la denunciante, explicó que la primera causa fue archivada porque su clienta “tuvo miedo”

Por qué se archivó la primera denuncia

Aquella investigación fue archivada el 30 de mayo de 2024 por la jueza María Alejandra Provitola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6. La decisión fue posteriormente ratificada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto.

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Según la resolución, luego del llamado al 911 los investigadores intentaron contactar reiteradamente a la denunciante para que se presentara en la comisaría y ratificara sus dichos, pero no respondió los llamados.

La Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas logró ubicarla en cuatro oportunidades y, de acuerdo con los camaristas, manifestó que no quería continuar con el proceso y que tenía miedo. También se negó a concurrir al juzgado y al Cuerpo Médico Forense.

La resolución consignó además que, durante una entrevista con una profesional, la mujer negó haber realizado la denuncia y aseguró que ni siquiera conocía a Levinton. La especialista advirtió “gran resistencia” ante las preguntas y señaló que la mujer se esforzaba por negar lo que había manifestado durante el llamado al 911. Sin embargo, los registros de esa comunicación permitieron establecer que había sido ella quien había contactado al servicio de emergencias.

La palabra de Paula, la denunciante, mientras hablaba Joaquín Levinton

Ante ese escenario, Provitola sostuvo que se encontraba “imposibilitada de proceder”. Al confirmar el archivo, los camaristas remarcaron que se trataba de un delito de instancia privada y que “la necesidad de instar la acción penal es una condición previa y necesaria para la formación de la causa”. La resolución también señaló que la mujer se había rehusado a recibir citaciones policiales y no había respondido a las convocatorias electrónicas enviadas desde el juzgado para que ratificara la denuncia. Levinton nunca fue indagado en aquella causa, aunque presentó a su abogado ante el Juzgado N°6.

Este jueves, la abogada de la mujer, Adela González, remarcó que aquella resolución no fue un sobreseimiento y sostuvo que su clienta no continuó entonces con la denuncia porque tenía miedo.

La propia denunciante habló también públicamente este jueves y afirmó que había decidido no avanzar en aquel momento por temor. “Nadie conoce su costado de monstruo”, aseguró.