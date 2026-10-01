La familia de Aixa marcha para pedir Justicia por su muerte y reclaman que se entregue su ex, principal sospechoso: “Está por acá”

Familiares y vecinos de Aixa Dana marcharon en Dique Luján para reclamar la detención del sospechoso del femicidio

Guardar

Familiares, amigos y allegados de Aixa Dana, la joven de 20 años que fue hallada muerta este miércoles en su casa de la localidad de Dique Luján, en el partido de Tigre, provincia de Buenos Aires, salieron a las calles este jueves para reclamar justicia por su muerte. Partieron desde la casa de Antonio, el padre de la víctima —quien fue el primero en encontrarla sin vida—, recorrieron tres cuadras y se detuvieron en un puente antes de regresar al punto de partida. La Justicia investiga el caso como un femicidio y tiene como principal acusado a Alejandro Sofía (26), expareja de la joven, quien está prófugo.

El recorrido estuvo marcado por el dolor y la angustia. Antonio tomó la palabra frente a quienes lo acompañaron y describió con crudeza la escena que vivió aquella mañana. “A las 8:05 cuando llego a casa, entro por el portón. Tenía con candado, abro, subo y cuando entré a casa la veo ahorcada”, relató.

PUBLICIDAD

Según contó, la noche anterior Aixa se había comunicado con él para avisarle que había llegado al hogar alrededor de las diez y que se iba a acostar. “Me dijo como siempre, como cargada: ‘No me jodas, me voy a acostar’”, recordó entre lágrimas, al tiempo que describió la relación cercana que tenía con su hija: “Con Aixa éramos re unidos. Ella vivía conmigo, siempre nos comunicábamos, le mandaba mensajes, me avisaba cuando llegaba”.

El padre de la víctima afirmó que el video fue grabado cerca de su casa y sospecha que el agresor permanece oculto en la zona

Ante la impotencia, Antonio relató que, al encontrarla, intentó reanimarla de forma desesperada. “De la desesperación le hice upa, la levanté, la quise soltar, tenía la esperanza de que me diga algo, una esperanza de vida. No me dio nada, ya estaba toda ahorcada, toda fría”, narró. A los gritos llamó a los vecinos, uno de ellos consiguió desatarla, Antonio la apoyó en el piso y otro salió a buscar una ambulancia.

PUBLICIDAD

Dentro de la vivienda, el padre encontró una fotografía de la expareja de Aixa colocada sobre una mesa. Para él, ese detalle no fue casual. “Tenía una foto de su expareja ahí, seguramente fue él que lo puso como señal, seguro que fue él”, afirmó. Según fuentes del caso que consultó Infobae, las autoridades determinaron que la escena pudo haber sido montada deliberadamente para encubrir un crimen, ya que en un primer momento se barajó la hipótesis de suicidio.

Sofía acumulaba antecedentes directos de violencia contra la joven: el 3 de diciembre de 2025 había sido imputado por lesiones leves y amenazas coactivas en una causa en la que Aixa también era la denunciante. Estuvo detenido y recuperó la libertad el 16 de julio de 2026, 75 días antes del hecho por el que ahora se lo busca.

PUBLICIDAD

Alejandro Sofía, expareja de la víctima, se encuentra prófugo y es el principal acusado por la muerte de la joven

Antonio precisó que su hija había tramitado una denuncia por violencia de género y contaba con botón antipánico. “El 15 de diciembre lo agarraron en un taller de motos en Ingeniero Maschwitz, que el propio jefe de él lo tenía escondido ahí”, detalló. “Estuvo seis meses preso y lo largaron hace dos meses”, agregó.

Sobre el video de despedida que grabó el sospechoso antes de que encontraran el cuerpo, Antonio dijo: “Lo vi y me dio bronca”. Afirmó que el registro fue filmado detrás de su propia casa. “Se ve como que en el video está sentado en un palet y justo se escucha un gallo de mi vecino. Hizo el video ese como para desorientar, pero no, es todo mentira”, señaló. Para él, el hombre permanece en la zona con ayuda de su entorno. “Está por acá. Lo deben tener escondido, seguro. Familia, amigos, primos, no sé”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Mientras tanto, la espera se prolongaba sin novedades. “La policía me dijo que la iban a buscar y que, cualquier cosa, me iban a avisar. Sigo acá esperando”, afirmó el hombre con resignación.

Una prima de Aixa también tomó la palabra durante la marcha con un pedido directo. “A Aixa nadie la va a devolver. Pero por favor, que lo encuentren, por favor, queremos justicia por mi prima”, dijo, y luego rompió en llanto.

El mensaje y el video del sospechoso

El sospechoso difundió un video de despedida a través de su estado de WhatsApp durante la madrugada previa al hallazgo

Los movimientos de Alejandro Sofía antes del hallazgo del cuerpo constituyen el elemento que más lo compromete. De acuerdo con la reconstrucción judicial, durante la madrugada de este miércoles el sospechoso publicó en su estado de WhatsApp un video donde expresaba que quería quitarse la vida.

PUBLICIDAD

Más tarde, en mensajes enviados a un conocido, reconoció haberse “mandado una cagada” y volvió a manifestar que pensaba suicidarse. Las dos comunicaciones fueron sumadas como prueba a la causa.

Infobae accedió al video, que fue publicado por Alejandro en su estado de Whatsapp a las 5 de la madrugada. Se trataba de un mensaje de despedida y, al inicio, se lo escucha decir: “Nada. Saben que soy... no sé cómo explicarme, pero bueno, esto es un saludo para todos. Los quiero a todos, a todos, a todos, a toda la banda, a todos, a todos mis amigos, amigas, todos los que tengo, a todos los quiero”.

PUBLICIDAD

La fiscal Mariela Miozzo, encargada de investigar el hecho, ya cuenta con la grabación, que finaliza con estas palabras: “Mi tía, mi abuela, mi mamá, mi viejo, mis primos, todos, todos, todos. Tengo una banda de amistades tengo. Así que nada, eh, los quiero mucho, cuídense y nada, los voy a estar viendo desde arriba, seguro. Así que bueno, los quiero gente, ¿saben? Cuídense”.

La Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) de Género y Abuso Sexual de Tigre quedó al frente de la investigación, bajo la conducción de Miozzo, que busca intensamente al sospechoso.