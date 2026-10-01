Costa Rica

Hallan sin vida a Daniel Cubero, joven universitario arrastrado por la corriente en una catarata en Costa Rica

El estudiante de 18 años fue localizado después de seis días de búsqueda. Había destacado por su liderazgo estudiantil, participación en oratoria, matemáticas y el movimiento Guías y Scouts.

Daniel Cubero Montero, de 18 años, permaneció desaparecido durante seis días luego de ser arrastrado por la corriente en la catarata Los Reyes, en Tarrazú.
Daniel Cubero Montero, de 18 años, permaneció desaparecido durante seis días luego de ser arrastrado por la corriente en la catarata Los Reyes, en Tarrazú.
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La Cruz Roja Costarricense confirmó este jueves 1.º de octubre la localización del cuerpo de Daniel Cubero Montero, de 18 años, quien permanecía desaparecido desde el pasado sábado tras ser arrastrado por la corriente en la catarata Los Reyes, en San Lorenzo de Tarrazú.

El hallazgo ocurrió durante el sexto día consecutivo de búsqueda, luego de un amplio operativo en el que participaron cruzrojistas, miembros del Cuerpo de Bomberos, grupos de rescate privados y vecinos de la zona.

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El cuerpo fue encontrado a varios kilómetros del punto donde el joven había sido visto por última vez. Tras su localización, los equipos iniciaron las labores para extraerlo y posteriormente entregarlo a las autoridades judiciales correspondientes.

Cubero desapareció la tarde del sábado 26 de septiembre, luego de que la corriente de un río lo arrastrara mientras se encontraba en el sector de la catarata Los Reyes. Las primeras operaciones de búsqueda tuvieron que ser suspendidas ese mismo día debido a las condiciones climáticas y fueron retomadas a primera hora del domingo.

Una cámara de celular captó el momento en que el joven fue arrastrado por la corriente de la catarata. (Cortesía)

Durante los siguientes días, los socorristas realizaron recorridos en diferentes sectores del cauce, con el apoyo de personal especializado, vehículos operativos y drones. Las lluvias, el aumento del caudal y las condiciones del terreno estuvieron entre los principales desafíos enfrentados durante el operativo.

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Pero detrás de la búsqueda había también una historia de liderazgo académico y participación comunitaria.

Daniel Cubero Montero se había graduado a finales de 2025 del Colegio San Luis Gonzaga, en Cartago, centro educativo donde tuvo una participación destacada en distintas actividades académicas y extracurriculares.

Durante su paso por esa institución llegó a ocupar la presidencia del gobierno estudiantil y formó parte del Festival de Oratoria, del Proyecto de Matemáticas para la Enseñanza Media (MATEM) y del Movimiento Guías y Scouts de Costa Rica.

El joven también destacó en competencias académicas. En 2024 ganó un concurso de ortografía y obtuvo el tercer lugar regional en Educación Diversificada, según información divulgada por el propio centro educativo tras conocerse su desaparición.

Cubero formó parte del Festival de Oratoria, MATEM y el Movimiento Guías y Scouts de Costa Rica, además de destacar en concursos académicos.
Cubero formó parte del Festival de Oratoria, MATEM y el Movimiento Guías y Scouts de Costa Rica, además de destacar en concursos académicos.

Al momento del accidente, Cubero había iniciado su etapa universitaria. El joven estudiaba en la Universidad de Costa Rica (UCR) y en la Universidad Nacional (UNA). La Asociación de Estudiantes de Ciencias Políticas de la UCR indicó además que cursaba el primer año de esa carrera y lo describió como un joven comprometido con causas sociales.

Sus allegados también resaltaron su cercanía con la naturaleza. Cubero era el menor de cuatro hermanos y que su familia lo recordaba como una persona que disfrutaba especialmente de estar en contacto con espacios naturales.

Durante los días de búsqueda, su madre, Adriana Montero, difundió un mensaje en el que agradeció el esfuerzo de los cuerpos de emergencia y de las personas que colaboraron para localizar a su hijo.

“Agradecimiento para todos los cuerpos de rescate, Bomberos, Cruz Roja, vecinos de la zona y Rescate Urbano, porque están haciendo un excelente trabajo”, expresó.

La localización del cuerpo puso fin a una búsqueda que mantuvo movilizados durante casi una semana a socorristas y pobladores del cantón josefino.

El caso se produce además en un año marcado por decenas de emergencias acuáticas en Costa Rica.

Según datos suministrados por la Cruz Roja Costarricense, en lo que va de 2026 la institución ha abordado a 93 personas sin signos vitales como consecuencia de accidentes acuáticos registrados a nivel nacional.

A esa cifra se suman otras 25 personas trasladadas en condición crítica por emergencias ocurridas en ríos, playas, cataratas y otros cuerpos de agua.

Equipos de la Cruz Roja, Bomberos, grupos privados de rescate y vecinos participaron durante varios días en las labores para localizar al universitario. Crédito: Cruz Roja
Equipos de la Cruz Roja, Bomberos, grupos privados de rescate y vecinos participaron durante varios días en las labores para localizar al universitario. Crédito: Cruz Roja

“Estas cifras reflejan la importancia de extremar las medidas de prevención y seguridad al realizar actividades en ríos, playas, cataratas y otros cuerpos de agua”, advirtió la Cruz Roja.

Las autoridades recomiendan revisar las condiciones climáticas antes de ingresar a ríos o cataratas, evitar permanecer en zonas con fuerte corriente y prestar atención a posibles crecidas repentinas, especialmente durante la temporada lluviosa.

Con el hallazgo de Daniel Cubero Montero, concluye el operativo de búsqueda iniciado el pasado sábado, mientras que las autoridades correspondientes continuarán ahora con los procedimientos judiciales relacionados con el caso.

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