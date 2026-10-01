República Dominicana

Un hombre murió tras un presunto enfrentamiento con la Policía dominicana en Santiago

El hombre conocido como Ñifi murió tras ser llevado al Hospital del Ensanche Libertad, luego de recibir impactos durante una persecución cerca de un centro educativo, en el distrito municipal del oeste de la ciudad

Una escena de crimen de noche muestra cinco marcadores de evidencia amarillos numerados en el asfalto, con sangre, un casquillo y una huella.
Un total de 50 hombres murieron a manos de la Policía Nacional durante operativos reportados en septiembre de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La muerte de un hombre buscado por la Policía Nacional abrió nuevas interrogantes sobre un presunto intercambio de disparos ocurrido la noche del miércoles en Santiago, República Dominicana. Según la versión oficial, recibió heridas de bala durante el operativo y fue trasladado a un centro de salud de la ciudad.

El fallecido fue identificado como Eudy Antonio Infante de León, de 25 años, conocido como “Ñifi”. El hecho ocurrió en la calle Sergio Hernández, cerca de un centro educativo, en el distrito municipal Santiago Oeste. Tras resultar herido, Infante de León fue llevado al Hospital del Ensanche Libertad, donde murió.

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Se presume “Ñifi” habría intentado evadir a las autoridades policiales; sin embargo, en medio de la persecución inició el fuego cruzado.

Los datos del caso fueron retomados de una publicación de Diario Libre, que indicó que las autoridades no habían precisado cómo se produjo el presunto enfrentamiento ni si hubo otros involucrados o agentes heridos durante el procedimiento.

Eudy Antonio Infante de León falleció tras un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional en Santiago. (Foto cortesía Dirección Central de Investigación (DICRIM))
Eudy Antonio Infante de León falleció tras un presunto enfrentamiento con la Policía Nacional en Santiago. (Foto cortesía Dirección Central de Investigación (DICRIM))

La Policía Nacional informó que Infante de León era buscado mediante la orden de arresto No. 2026-AJ0079682, emitida el 14 de septiembre de 2026. La disposición estaba relacionada con una investigación por amenazas y con un caso en el que un hombre resultó herido de bala en noviembre de 2025.

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Según el informe preliminar citado en la publicación, el presunto delincuente era investigado por un episodio ocurrido el 8 de noviembre de 2025 en el sector Cienfuegos. En aquella ocasión, un hombre recibió disparos tras una discusión que, de acuerdo con la hipótesis policial, se habría originado por conflictos vinculados con la distribución de dinero procedente de actividades ilícitas.

Las autoridades atribuyen a Infante de León varios disparos contra la víctima de ese hecho. La información disponible no identifica al hombre herido ni precisa cuál fue su estado de salud posterior. Tampoco se difundieron datos sobre avances judiciales o imputaciones formales relacionadas con esa investigación antes de la muerte de “Ñifi”.

El hecho se registró en la calle Sergio Hernández de Santiago Oeste, cerca de un centro educativo. (Foto cortesía Dirección Central de Investigación (DICRIM))
El hecho se registró en la calle Sergio Hernández de Santiago Oeste, cerca de un centro educativo. (Foto cortesía Dirección Central de Investigación (DICRIM))

En los registros de la Policía, el fallecido figuraba con cuatro anotaciones por distintos delitos, entre ellos intento de homicidio y atracos a mano armada. La nota no detalla las fechas, las circunstancias ni el estado procesal de esos antecedentes. Por ese motivo, no se conoce si existían procesos judiciales abiertos o condenas vinculadas con esos registros.

El caso ocurrió al cierre de septiembre, un mes en el que se registraron numerosas muertes en operativos policiales en República Dominicana. El conteo citado por el medio señala que 50 hombres murieron a manos de la uniformada durante septiembre de 2026, una cifra que incluye hechos que las autoridades presentaron como enfrentamientos armados.

La falta de detalles sobre el operativo en Santiago mantiene pendientes aspectos centrales del caso. No se informó qué unidad policial intervino, cuántos agentes participaron, si se ocupó un arma en el lugar ni si existe una investigación interna sobre el uso de la fuerza. La versión disponible se limita a la comunicación inicial de la Policía Nacional y a los antecedentes que la institución atribuyó al fallecido.

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