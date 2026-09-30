“Vas a empezar a usar dentadura postiza”: el audio de la amenaza que recibió Fernando Burlando de un seguidor de “Pity” Álvarez

El audio que recibió Fernando Burlando

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“Te voy a esperar a la salida del juicio y vas a empezar a usar dentadura postiza”. La amenaza dura apenas 45 segundos y fue enviada por WhatsApp al estudio jurídico de Fernando Burlando, uno de los abogados que representa a una de las hijas de Cristian Maximiliano Díaz en el juicio contra “Pity” Álvarez. Infobae accedió ahora al audio completo que dio origen a una causa por amenazas simples.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°12, que ya dispuso una serie de medidas destinadas a preservar la prueba y avanzar sobre la identificación de quien envió el mensaje.

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Según indicaron fuentes judiciales a este medio, desde el martes se ordenó preservar el contenido de WhatsApp y realizar una consulta ante el ENACOM para determinar qué empresa presta el servicio a la línea desde la que partió la amenaza y si el número aparece vinculado con redes sociales. También se solicitó la colaboración del área de Cibercrimen para que tome contacto con el denunciante y coordine la extracción forense del teléfono en el que se recibió el audio.

El episodio había llegado este lunes hasta la sala del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. Fabián Améndola lo reveló durante la undécima audiencia del debate, cuando informó a los jueces que Burlando había sido amenazado por su intervención como querellante y que el autor del mensaje advertía que lo esperaría a la salida del juicio.

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Fernando Burlando y Fabián Améndola representan junto a la querellante Verónica Román (Maximiliano Luna)

La denuncia fue formalizada el 29 de septiembre ante la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad. En las actuaciones quedó asentado que el audio había llegado el viernes 25 de septiembre, cerca de las 11.11, a una línea utilizada por el estudio jurídico de Burlando.

En la grabación se escucha a un hombre, cuya identidad se desconoce, cuestionar en términos insultantes que Burlando represente a la familia de Díaz: “Burlando la conchx bien de tu madre. ¿Qué te hizo el ‘Pity’, pedazo de ortiva? ¿Qué salís a defender a la familia del otro gil que está muerto?”.

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El hombre continúa: “A parte no es que mató a un doctor, no sé, a un maestro, a una persona de bien. Mató a un transa y vos salís a defender a un transa. O sea, ¿tanto asco al rock le tenés ortiva? ¿Qué escuchás, La Beriso, gil? (sic)”, comienza el mensaje denunciado.

Los últimos segundos contienen la amenaza que ahora investiga la Justicia: “Un día te va a llegar una sorpresa. Te voy a esperar a la salida del juicio y vas a empezar a usar dentadura postiza, vas a ver, ortiva (sic)”.

"Pity" durante el juicio junto a una de sus letradas, Luciana Comerci (Maximiliano Luna)

La amenaza a Bárbara Franco

La presentación policial incorporó un dato que hasta ahora no había trascendido. Según consta en la denuncia, días antes su pareja, Bárbara Franco, había recibido otra intimidación vinculada con el proceso contra el músico.

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El mensaje llegó a la cuenta de Instagram de Franco desde un usuario identificado en la denuncia. “A partir de ahora lo que le pase al ‘Pity’, tanto vos y los tuyos serán responsables. Todo vuelve... quedate tranquila... si no sos vos serán los tuyos (sic)”, decía el comentario.

Franco, según quedó asentado, eliminó el mensaje “atemorizada por su contenido”, aunque antes realizó una captura de pantalla que fue incorporada a la presentación.

En la denuncia se sostuvo que los hechos generan una “preocupación real y concreta” y que constituyen un anuncio de males futuros destinado a provocar alarma y amedrentamiento.

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Fernando Burlando y Bárbara Franco están en pareja hace más de una década (@barbaritafranco21)

La denuncia se conoce mientras el juicio contra Álvarez atraviesa un nuevo impasse por su estado de salud. El músico continúa internado en el Hospital Tornú y este miércoles el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 frenó el debate y ordenó una nueva evaluación interdisciplinaria para determinar si está en condiciones de continuar sometido al proceso penal sin afectar sus derechos.

La decisión fue anunciada por el presidente del tribunal, Gustavo Goerner, quien calificó la situación como “realmente excepcional”. La nueva pericia deberá establecer si Álvarez puede comprender lo que ocurre durante el juicio, comunicarse con sus abogados y ejercer adecuadamente su defensa. Hasta conocer el resultado, el debate quedará en pausa.

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El tribunal estableció un plazo de diez días para avanzar con la medida. Las partes podrán designar peritos y, una vez realizada la evaluación, si su resultado lo permite, el TOC volverá a convocarlas para definir la continuidad del juicio.

"Pity" Álvarez y su intento de fugarse del hospital Tornú

En paralelo, y tras su intento de fuga del Tornú, Álvarez habló sobre su situación en el programa de Moria Casán y sobre la presión que, según dijo, le genera el juicio oral. “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”, afirmó en relación con la causa por el homicidio de Díaz.

El músico sostuvo que la música ocupa un lugar central en su vida y cuestionó a quienes interpretan su desempeño sobre el escenario como una señal de que puede afrontar sin dificultades las instancias judiciales: “Yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo”. Y cerró: “Me va a explotar la cabeza”.

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