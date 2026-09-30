Accidentes, looks y una llamativa actitud: los mejores memes de una noche intensa en MasterChef Celebrity

Las redes sociales transformaron algunas escenas de los primeros programas en imágenes inspiradas en películas, series y momentos recordados de la televisión

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El regreso de MasterChef Celebrity (Telefe) no solo volvió a poner las recetas, los desafíos y las devoluciones de los jurados en la conversación cotidiana. Con el estreno del reality de cocina, también regresó una tradición paralela que suele crecer emisión tras emisión: los memes. La expectativa que había generado la vuelta del programa se reflejó en el promedio de rating del debut, pero también en la actividad de las redes sociales, donde los usuarios transformaron los accidentes, los looks y las reacciones de los participantes en comparaciones con películas, series y escenas conocidas de la televisión.

Durante las primeras jornadas del ciclo, las situaciones que ocurrieron dentro de la cocina se convirtieron en material para todo tipo de publicaciones. Uno de los principales focos fue Juli Poggio, quien antes del estreno ya había anticipado que tuvo algunas dificultades durante las pruebas. En uno de los memes que circularon en las redes, la participante apareció completamente cubierta con vendas, como si fuera una momia. “Juli Poggio después de una semana en MC”, escribieron ante los primeros accidentes dentro del reality.

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Los accidentes de la ex Gran Hermano se volvieron la fuente de inspiración de varios memes (X)

La exparticipante de Gran Hermano también fue protagonista en otra publicación junto a Esteban Mirol y Andy Chango. “Estos dos chads, hace unos meses, perdiendo el dedo pulgar”, expresaron en alusión a las heridas graves que los exparticipantes sufrieron en la temporada anterior.

Ante la quemadura de Poggio, los usuarios lo compararon con los accidentes de Esteban Mirol y Andy Chango en la edición pasada (X)

Pachu Peña fue otro de los participantes que quedó en el centro de las bromas debido a su look de boina roja. Una de las comparaciones lo vinculó con Emily, el personaje interpretado por Lily Collins en la serie Emily in Paris. El juego de palabras apareció bajo la fórmula “Emily en Paris // Emilio en Perú”, en referencia al actor y a la ficción internacional.

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Los looks de los participantes también fueron tema de conversación en las redes (X)

El humor también se concentró en las preparaciones del humorista .“El plato de Pachu era todo decorativo jajajaja”. La imagen se utilizó para ironizar sobre el resultado de su elaboración y sobre la impresión que generó su presentación en la cocina. Otra publicación, también en tono de broma, anticipó la eliminación del rosarino, algo que él mismo deslizó en una entrevista: “Le va mal a Pachu yo sabiendo hace 1 semana por él que es el primer eliminado”.

Las habilidades culinarias de Pachu Peña se robaron la atención del público

Ante la filtración de su eliminación, el desempeño de Peña fue objeto de preocupación en las redes (X)

Los looks de algunos concursantes tampoco quedaron afuera de la seguidilla de memes. Entre las figuras mencionadas apareció Lizy Tagliani, cuyas colitas se volvieron las protagonistas de la velada. “Ver cómo la China Suárez poco a poco va perdiendo sus rasgos adolescentes”, escribió una usuaria al comparar a la humorista con el peinado que tenía la actriz en Rincón de Luz.

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El desopilante look de Lizy Tagliani

Marta Fort fue otra de las figuras que más menciones recibió en las redes sociales. Algunos internautas cuestionaron, en tono humorístico, que la participante pidiera ayuda de manera constante durante la preparación de sus platos. “Martita Fort pretendiendo que la ayuden cada tres segundos”, escribió un usuario junto a una imagen del archivo del reality, en la que se la observó a Pepe Cibrián Campoy sentado en una silla, mientras Georgina Barbarrosa continuaba trabajando frente a la mesada.

La actitud de Marta Fort también fue cuestionada en medio de la competencia (X)

La participación de la hija del fallecido Ricardo Fort también inspiró otro montaje. En la imagen, un joven apareció frente a una cocina envuelta en llamas, acompañada por la frase: “Marta Fort cocinando en #MasterChefCelebrity”.

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Con humor y creatividad, los fanáticos del reality hicieron furor en las redes (X)

Así, el regreso de MasterChef Celebrity encontró una segunda pantalla en las redes sociales, donde cada accidente, gesto y comentario de los participantes se transformó en material para el humor. Como si fuera una reacción colectiva en tiempo real, los seguidores del programa lo hacen eligen su propia aventura. Porque es sabido que el reality no solo volvió a encender las hornallas: también recuperó el fenómeno de los memes que acompaña a cada nueva temporada.