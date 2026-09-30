Guatemala

El duelo de Huité y la crisis de credibilidad del Estado guatemalteco ante una comunidad que reclama justicia

La negativa del gobierno de Bernardo Arévalo a pronunciarse durante más de dos días tras la muerte de ocho personas agrava la fractura entre las instituciones de seguridad y los habitantes de Zacapa

Testigos locales señalaron que hombres armados establecieron puestos de control no oficiales en los accesos a la localidad.
Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa. (Azteca Noticias)
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En medio de un ambiente de tristeza, dolor y frustración, vecinos del municipio de Huité, del departamento de Zacapa en Guatemala, despidieron a los fallecidos del enfrentamiento armado que aún continúa confuso.

¡Queremos justicia!”, gritaban los vecinos de Huité, mientras los féretros de ocho personas eran expuestos al ingreso del municipio. Varios asistentes reclamaban también por la desinformación que se ha dado en torno a lo ocurrido.

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¡Cobardes! Ahora nadie fue”, se escucha decir a uno de los vecinos, al referirse a las declaraciones de las autoridades de seguridad guatemalteca que han negado su participación en el enfrentamiento armado.

No fueron animales los que mataron, son armas las que están tendidas”, gritó una mujer, mientras que otro vecino respondió: “Nos atacaron como perros”. Además, afirman que eran personas “inocentes” que “no portaban armas” de fuego.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
Los fallecidos fueron despedidos en una caminata por el municipio de Huité, Zacapa. (Facebook)

También exigían la presencia del mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo: “¡Queremos que el Presidente dé la cara, porque no nos ha mostrado la cara! Dos días y no se pronuncia, es un cobarde”, gritó una mujer con indignación, mientras exigían la presencia de los diputados de Zacapa.

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“Nos quieren callar diciendo que no fueron las Fuerzas Especiales de Estados Unidos y el Ejército los que vinieron a matar a toda esta gente inocente que está aquí, a estos hermanos huitecos que están aquí tendidos, muertos en este momento. Hay familias enlutadas, familias llorando y nadie da la cara. Queremos una respuesta”, gritó una de las asistentes al sepelio.

Una multitud de personas se reúne al aire libre durante un sepelio colectivo en Santa Cruz Huité, departamento de Zacapa. Varios ataúdes alineados con arreglos florales, rodeados por familiares y miembros de la comunidad que presencian las exequias. (Facebook Santa Cruz Huité Zacapa)

Víctimas identificadas

Luego del enfrentamiento armado, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) confirmó los nombres de los fallecidos.

Además, revelaron que todos murieron como consecuencia de heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

  • Carlos Donado Paiz Mateo, 32 años
  • Juan Carlos Pedroza Agustín, 45 años
  • Cintia Gabriela Paz Paiz de Morales, 28 años
  • Vilma Elizabeth Paz Paiz, 56 años
  • Uve Lisbeth Paz Paiz, 22 años
  • Mario René Romero Díaz, 63 años
  • Denis Alfonso Herrera González

Mientras que el nombre de una menor de edad no ha sido revelado.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses identificó a los fallecidos y la Funeraria publicó fotografías. (Funeraria San Agustín)

Los velan en su residencia

Cada uno de los cuerpos fue velado en su residencia o en funerarias, previo a ser llevados todos juntos hacia el cementerio de la localidad.

Uno de ellos fue Juan Carlos Pedroza Agustín, de 45 años, quien era trabajador de la Municipalidad de Huité. Según testigos, el día del ataque iba caminando por el campo del sector, cuando comenzaron los disparos.

El empleado público quedó en medio de la balacera y fue alcanzado por las balas. Su cuerpo fue velado en el cuarto donde residía, con la presencia de amigos y familiares.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
El empleado municipal Juan Carlos Pedroza Agustín figuró entre los fallecidos tras quedar atrapado en la balacera. (Azteca Guatemala)

Versiones de vecinos

Luego del ataque, Infobae consultó vía telefónica con varios vecinos de Huité sobre lo ocurrido. Además, de la indignación, afirmaron que la mayoría de la población tiene miedo.

Según comentaron, a eso del mediodía, hombres fuertemente armados instalaron una especie de puesto de registro en varios puntos de acceso al municipio y eran similares a los de las fuerzas de seguridad pública.

Sin embargo, la mayoría de vehículos eran particulares. Los entrevistados coincidieron en que los rumores en el municipio es que se trató de un grupo de sicarios perteneciente a la aldea Juan Ponce, del municipio de Gualán, el cual se encuentra a unos 45 kilómetros de distancia de Huité.

El Ministerio de la Defensa desplegó personal hacia la zona pero prefirió abstenerse de ingresar al área del choque para no escalar el conflicto.
El Ejército de Guatemala atribuyó los enfrentamientos armados en Huité a disputas territoriales entre organizaciones del crimen organizado. (Facebook)

De acuerdo con su versión, las mujeres que iban en el automóvil atacado no pararon cuando les hicieron el alto, por lo que les dispararon. Luego, varios de ellos revisaron el vehículo y “se llevaron algo”, pero desconocen de qué se trata.

Iban a echar gasolina

Por su parte, una de las familiares de las víctimas, afirmó en una entrevista con TN23 que “su madre y su hermana” fueron a la gasolinera para abastecerse de combustible, debido a que a las 4 de la mañana tenían que salir a trabajar.

“Los de la DEA y los del Ejército, porque andaban identificados y uniformados sin dar ninguna explicación, ninguna palabra ni nada, acribillaron a mi madre y a mis dos hermanas dejando a su hija huérfana… ellas iban con los vidrios abajo”, manifestó.

La hija y hermana de tres de los fallecidos en el enfrentamiento armado en el municipio de Huité, Zacapa, Guatemala ofreció una entrevista. (TN23)

Según dijo, su madre salió de un callejón y les comenzaron a disparar: “Las reventaron… exigimos justicia”. Otra mujer que acompañaba a la doliente manifestó: “Ahora el Gobierno se está lavando las manos diciendo que ellos no fueron, claro que fue el Gobierno sucio. Dejaron niños huérfanos. Inocentes porque no estaban armados”.

Más de 70 casquillos de proyectil de arma de fuego

Mientras que el Gobierno y las fuerzas de seguridad insisten en que no tuvieron participación en el enfrentamiento armado, el Ministerio Público informó este martes 29 de septiembre que personal de la Dirección de Investigaciones Criminalísticas (DICRI) se desplegó de inmediato en el lugar, con el apoyo de la Policía Nacional Civil.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
Dentro de los sanitarios ubicados en el Estadio de Huité, Zacapa, se observan varios indicios balísticos. (Ministerio Público de Guatemala)

Estas diligencias “permitieron procesar cuatro escenas del crimen ubicadas en el ingreso al municipio, en el barrio El Campo, en el caserío El Corralito de la aldea El Encinal y en las inmediaciones de la Escuela Oficial de Párvulos. En ellas se localizaron siete personas fallecidas, tres mujeres y cuatro hombres, con heridas producidas por arma de fuego”.

En el lugar se recolectaron 77 indicios balísticos y otros elementos que servirán para la investigación. Todos los elementos fueron resguardados y remitidos para su análisis técnico y pericial, mientras continúan las investigaciones.

Vecinos del municipio de Huité exigieron justicia durante el velatorio de las víctimas del enfrentamiento armado en Zacapa.
Personal del Ministerio Público recolectó 77 indicios balísticos en cuatro escenas del crimen procesadas en Huité. (Ministerio Público de Guatemala)

Rechazan versión oficial

Por su parte, el Consejo Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural (Cocode) publicó en su página de Facebook un comunicado en el que rechazan las versiones oficiales, argumentando la participación de vehículos militares J8 en los operativos, los cuales fueron donados al Ejército de Guatemala por el gobierno de Estados Unidos.

El mensaje fue acompañado de varios videos en los que no sólo se observa a helicópteros sobrevolar durante horas de la noche, sino que también se ve el momento exacto en el que el vehículo de las mujeres fue atacado a balazos.

En una de las grabaciones se observa a un grupo de hombres armados que detiene y revisa algunos vehículos que circulan por la ruta principal, mientras otros permanecen en una curva cercana.

Minutos después se escuchan detonaciones de arma de fuego, al tiempo que las imágenes muestran cómo los hombres disparan contra un vehículo negro, cuyo conductor pierde el control y termina impactando contra una vivienda.

Imágenes captadas por una cámara de seguridad muestran el momento exacto en el que ocurrió el ataque contra un vehículo particular negro en el municipio de Huité, Zacpaa, Guateamal. En el lugar fallecieron tres personas. (Cocode Huité)

Un segundo video muestra cuando al lugar llega un vehículo militar, se estaciona frente al punto donde está instalada la cámara y una persona vestida de militar se acerca a hablar con el piloto y luego este continúa su marcha hacia donde está el automóvil empotrado en la vivienda.

También indicaron que el enfrentamiento inició a eso de las 17:50 horas del domingo 27 de septiembre, mientras se celebraba una actividad desmotiva en el Estado Municipal de la localidad.

En un segundo video se observa la llegada de un vehículo militar al lugar donde se encuentra el vehículo atacado minutos antes en Huité, Zacapa, Guatemala. (Cocode Huité)

El Cocode lamentó que el Gobierno le diera “poca importancia” a lo que calificaron como “deplorables sucesos que llenaron de luto a familias y a toda la comunidad” de Huité.

Mientras que la Municipalidad de Huité emitió un mensaje lamentando lo ocurrido: “Ante la irreparable pérdida de siete vidas en nuestro municipio, expresamos nuestras más sinceras condolencias a las familias afectadas, acompañándolas en su dolor y elevando nuestras oraciones por el eterno descanso de quienes hoy ya no están con nosotros”.

Además se informó de la cancelación de las actividades de la Feria y de la celebración del Día del Niño.

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