Cuba

Una familia cubana cocina para donar almuerzos con fondos de extranjeros solidarios

Tras quedarse sin luz matutina, los abuelos recurrieron al carbón para preparar raciones de pollo y plátano que su nieta entregó en la vía pública a varias personas vulnerables sin plato caliente

Ilustración en acuarela de tres personas detrás de una mesa repleta de cajas de cartón abiertas con comida.
Una familia cubana repartió almuerzos tras recibir ayuda desde España. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Una joven en Cuba mostró en un video cómo su familia preparó y repartió almuerzos para personas en situación de necesidad, con alimentos que, según relató, pudieron comprar gracias a una donación enviada desde España.

La escena comienza a las 6 de la mañana. La joven cuenta que sus abuelos aprovecharon el suministro eléctrico para avanzar con la preparación, aunque una hora más tarde debieron recurrir al carbón cuando se interrumpió el servicio.

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Según su testimonio, el menú incluyó pollo, fufú de plátano, aguacate y “grifú”. La autora del video afirmó que el paquete de pollo superaba los $ 7.000 (USD $9.46), una cifra que expuso como muestra del costo de los alimentos en la isla.

La donación permitió comprar los ingredientes para el reparto

La joven atribuyó la compra de los productos a Giselle, una integrante de su comunidad que vive en España. “Hoy, gracias a Giselle desde España, pudieron preparar este rico almuerzo para llevar un alivio a las personas que pasan el día sin un plato de comida caliente”, expresó.

Ilustración en acuarela de un hombre con gafas de sol y riñonera que recibe una caja de cartón de manos de otra persona.
Con pollo, fufú de plátano y aguacate, una familia preparó porciones para distribuir entre vecinos tras el aporte económico enviado por una colaboradora residente fuera de la isla. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tras cocinar los alimentos, la familia recorrió las calles para entregar las viandas. El registro muestra a varias personas que recibieron las porciones y agradecieron el gesto.

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Esto no es solo entregar comida, es entregar un pedacito de esperanza”, sostuvo la joven antes de iniciar el reparto. También señaló que la necesidad observada durante las entregas le generó tristeza, aunque valoró la posibilidad de colaborar con quienes atraviesan dificultades.

Agradecimientos de quienes recibieron las viandas

Durante la recorrida, una de las personas respondió: “Muchas gracias”, mientras otra expresó: “Millones de gracias”. La joven respondió a cada uno con un deseo: “Que lo disfrute”. Varios de los beneficiados eran adultos mayores que paseaba por las calles.

Al finalizar la jornada, volvió a dirigirse a quienes colaboraron desde otros países y agradeció el apoyo recibido. “Gracias por todo el amor y el cariño”, dijo mientras mostraba el resultado del almuerzo preparado por sus abuelos.

Ilustración de un hombre en silla de ruedas junto a una caja de cartón con blísteres de medicinas, monedas y una cuchara.
Una iniciativa solidaria expuso los elevados costos alimentarios en la isla mientras elaboraba platillos con plátano y aguacate financiados desde el exterior para ayudar a quienes carecen de sustento diario. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El video no precisa la fecha ni la localidad donde ocurrió el reparto, ni permite verificar de forma independiente el monto de la compra o el alcance de la ayuda. Sí documenta una iniciativa familiar sostenida con aportes de cubanos y colaboradores radicados en el exterior para distribuir comida entre personas que encontraron en la calle.

Cuba sufre desde hace seis años una de las peores crisis económicas y sociales de las últimas décadas, con escasez de alimentos, combustible y medicinas, una espiral inflacionaria y dolarización parcial.

Esa situación se ha agravado a partir de enero con una crisis energética por el impacto del cerco petrolero aplicado por Washington a lo que se han sumado desde mayo, una serie sanciones reforzadas contra sectores vitales de la economía y dirigidas a las empresas que mantienen negocios con el Gobierno cubano.

En consecuencia, según análisis de organismos internacionales, la situación económica de la isla podría escalar al punto de registrar este año una caída del 10,3 % en su Producto Interior Bruto (PIB), la peor contracción económica de la región, a lo que se sumaría el desplome acumulado de más de un 15 % entre 2020 y 2025.

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