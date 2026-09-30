Cuánto costaría comprar un Tesla en Argentina tras los cambios en la importación sin arancel de autos eléctricos

El Gobierno subió el valor FOB máximo de los autos eléctricos del cupo a USD 35.000. Eso le abre las puertas a Tesla para vender sus autos en Argentina. REUTERS/Annegret Hilse/File Photo

Guardar

Finalmente, el Gobierno anunció este miércoles 30 de septiembre el cambio que se esperaba en los precios máximos que podrán tener los autos híbridos y eléctricos en el cupo 2027, que abrirá el registro de pedidos en los próximos días, presumiblemente la próxima semana.

Con esta decisión, Tesla tiene, ahora sí, completamente allanado el camino para comenzar a vender sus autos eléctricos en el mercado argentino.

PUBLICIDAD

Tal como adelantó Infobae el 21 de julio pasado, la evaluación que estaba haciendo la Secretaría de Industria y Comercio era la de elevar el valor FOB máximo (precio en puerto de embarque) a más de USD 30.000, de modo tal que la oferta de vehículos eléctricos pudiera admitir otras marcas, y especialmente, otros países de procedencia que no fuera China, que en los dos primeros años de este programa acaparó el 85% del cupo.

En efecto, el decreto 1128/2026 publicado en el Boletín Oficial establece nuevos precios máximos para este tipo de vehículos, subiendo más del doble el tope para los 100% eléctricos puros que hasta hoy era de USD 16.000 y a partir de hora será de USD 35.000. Paralelamente, el mismo decreto deja en USD 16.000 el precio máximo para vehículos Mild-Hybrid o microhíbridos, y sube a USD 18.000 el de los modelos híbridos e híbridos enchufables.

PUBLICIDAD

Los Tesla Model Y y Model 3 podrán venderse en Argentina con un precio base aproximado entre USD 62.000 y USD 65.000 dólares. REUTERS/Bhawika Chhabra/File Photo

Sin embargo, aunque estas medidas permitirán la llegada de más marcas y modelos que no cumplían con los requisitos de valor FOB de los cupos previos, la gran noticia que se desprende del aumento del precio máximo para los autos 100% eléctricos tiene un impacto directo en la operación que está armando Tesla en Argentina.

Con las condiciones de los cupos 2025 y 2026, incluso los dos modelos más accesibles de la marca, el Tesla Model 3 (sedán) y el Tesla Model Y (SUV), no podían entrar en el programa que les permitiera evitar el 35% de arancel de importación, porque sus autos tienen un rango de precios que lo impedía. El Model 3 cuesta entre USD 36.990 y USD 54.990 en Estados Unidos, y el Model Y tiene precios entre USD 39.990 y USD 57.990.

PUBLICIDAD

El Tesla Cybertruck, la pickup eléctrica de la marca, que tiene un precio de venta al público en Estados Unidos que arranca en USD 75.000 y llega hasta los USD 99.000, naturalmente tampoco podía entrar al cupo, y aún hoy, con la suba del precio FOB de USD 35.000, aunque quedaría muy justa, aunque existe la posibilidad de entrar con el beneficio en la versión más económica si la marca decide ajustar sus márgenes para hacerlo.

El precio FOB es el precio que se paga en puerto de salida de un vehículo antes de cargar los costos de traslado, seguro, gastos de puerto e impuestos argentinos y margen del importador. En el caso de Tesla, que no tiene importador argentino sino una filial local de la casa matriz, hay al menos un margen que puede ser menor y otro que desaparece.

PUBLICIDAD

Tesla podrá importar autos a Argentina sin el arancel del 35% de importación extrazona, gracias a la suba del precio máximo del cupo argentino. REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Por concepto, Tesla es una automotriz que no vende autos en concesionarios oficiales sino que lo hace de manera directa a los usuarios en sus propios puntos de venta. De hecho, en Buenos Aires estaría abriendo un primer punto en el barrio de Nuñez como modo de iniciar su operación local.

De este modo, la marca evita el margen de ganancia de ese intermediario es el concesionario, y que suele rondar el 15%. Pero además, al ser una filial local de la compañía misma y no un importador oficial, el propio margen de la operación argentina puede ser menor también, ya que pasa a ser parte del negocio global de la marca y su política de expansión internacional. Algo similar a lo que ocurre actualmente con BYD en el mercado local.

PUBLICIDAD

Eso permitiría que los autos entren al mercado con un precio más competitivo aún, aunque eso ya es parte del modelo de negocio del que no se han dado todavía detalles públicamente.

Al solo efecto de establecer una ecuación simple, considerando los costos internos que tiene un importador para traer y nacionalizar sus vehículos en Argentina, un Tesla Model 3 con un precio redondeado de USD 37.000 tendría que sumar los siguientes costos:

Flete y seguro USD 2.500: USD 39.500

Tasa de estadística 3%: USD 40.850

Costos de puerto: USD 1.000: USD 41.850

Impuestos nacionales 10%: USD 46.035

IVA 21%: USD 55.702

Margen local mínimo 10%: USD 61.272.

Hasta esta medida del Gobierno, Tesla tenía que esperar inevitablemente que empiece a tener vigencia el acuerdo comercial de Argentina con Estados Unidos, para poder traer unidades desde su país de origen sin pagar arancel de importación. El problema era que ese acuerdo admite solo un cupo anual de 10.000 unidades, a repartir entre todas las marcas que, teniendo producción en Estados Unidos, quieran traer vehículos con ese beneficio arancelario.

PUBLICIDAD

Una tienda de Tesla en un centro comercial de Detroit, Estados Unidos. La marca de Elon Musk tiene un esquema de venta directa a los usuarios sin concesionarios. (Infobae)

Esas marcas no solo solo Ford, Chevrolet y Jeep-RAM, sino también Toyota, Honda, Nissan, KIA, Hyundai, e incluso algunos modelos de Volkswagen, Mercedes-Benz o BMW también. Todo depende de la integración local que tengan en su fabricación norteamericana.

Con el decreto 1128/2026, Tesla tiene ahora la posibilidad de traer más unidades, y no solamente de Estados Unidos, sino también de China (Shanghai) e incluso de Europa (Berlin) si así lo quiere hacer, ya que en el cupo de 50.000 autos exentos del 35% no hay requisitos de integración ni tampoco de procedencia.

Y al no establecerse, al menos aún, un cupo para cada tipo de tecnología, por el momento siguen siendo 50.000 entre híbridos y eléctricos, Tesla no tiene mucha competencia de autos 100% eléctricos que puedan traer mayor volumen en este programa. De todos modos, cuando se habilite la licitación del cupo 2027, el Gobierno informará si se determina algún volumen específico para cada posición arancelaria o no se mantiene igual que en 2025 y 2026.

PUBLICIDAD

Como referencia adecuada, la marca que más autos trajo dentro del cupo fue Ford con 10.800 unidades y las chinas BYD y Baic apenas superaron las 5.500 en la licitación 2026. Si Tesla estuviera más comprometida con la cantidad de autos que puede traer de Estados Unidos, podría sumar volumen de los otros dos destinos, especialmente de China, donde sus autos tienen un costo menor.