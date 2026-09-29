Sociedad

Rige una alerta amarilla por tormentas en el AMBA: cuándo terminan las lluvias

Tormentas con probabilidad del 70% desde la madrugada, ráfagas de hasta 50 km/h y alerta naranja activa marcan el arranque de una semana que el SMN pronostica sin precipitaciones desde el miércoles y con temperaturas que no superan los 19°C hasta el domingo

Persona con paraguas negro y bolso marrón caminando por una calle adoquinada mojada bajo la lluvia, con taxis, buses, edificios y el Obelisco de Buenos Aires al fondo.
Desde el miércoles, las probabilidades de precipitaciones caen a cero y el cielo se vuelve parcialmente nublado en el AMBA (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El martes traerá tormentas, ráfagas de hasta 59 km/h y una temperatura máxima que no superará los 20°C en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Eso es lo que muestra el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para esta semana, que arranca con la jornada más inestable del período y va cediendo hacia condiciones más tranquilas a medida que avanza el calendario — aunque con algunas sorpresas en la segunda semana de octubre.

Desde la madrugada y durante la mañana, la probabilidad de tormentas aisladas llega al 70%, con ráfagas del sector sur que pueden alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde y la noche, ese umbral cede al 40%, con posibilidad de chaparrones. La temperatura mínima se ubica en 13°C y la máxima en 20°C — el techo térmico más alto de toda la semana. En paralelo, el SMN emitió una alerta por tormentas para la jornada que cubre buena parte del centro y noreste del país, incluido el AMBA. El organismo advirtió que los fenómenos pueden estar acompañados de granizo, ráfagas intensas y caída de abundante agua en cortos períodos.

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A partir del miércoles, el panorama cambiará de manera notoria. El cielo se va a poner parcialmente nublado y las probabilidades de precipitaciones caerán a cero durante la mañana, la tarde y la noche. La mínima bajará a 10°C y la máxima se establecerá en 19°C. Será la jornada de transición que marca el fin del tramo inestable inicial.

El jueves 1 de octubre presentará nubosidad variable — entre parcialmente nublado por la mañana y algo nublado hacia la tarde y la noche — y sin lluvias previstas. Las temperaturas oscilarán entre 11°C de mínima y 18°C de máxima, con ráfagas que, según el SMN, podrían ubicarse entre 42 y 50 km/h.

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Las tormentas del martes pueden estar acompañadas de granizo, ráfagas intensas y caída de abundante agua en cortos períodos, según el organismo meteorológico
Las tormentas del martes pueden estar acompañadas de granizo, ráfagas intensas y caída de abundante agua en cortos períodos, según el organismo meteorológico

Para el viernes 2, el cielo alternará entre parcialmente nublado y algo nublado, nuevamente sin precipitaciones registradas en el pronóstico. La mínima se mantendrá en 10°C y la máxima en 18°C, con ráfagas esperadas de entre 13 y 22 km/h.

El fin de semana llegará con condiciones similares. El sábado 3 podría traer algún chaparrón entre la mañana y la tarde, con una probabilidad de entre 0% y 40%, aunque hacia la noche ese porcentaje vuelve a cero. La mínima será de 11°C y la máxima de 19°C. El domingo 4 se cerrará el período con cielo mayormente nublado, sin lluvia prevista y un rango térmico de entre 10°C y 18°C.

En materia de alertas, la zona del AMBA se encuentra bajo un nivel de advertencia amarillo, así como gran parte del territorio provincial. La zonas que se verán afectadas por fenómenos de consideración son el centro-norte de Entre Ríos, casi toto el territorio de Corrientes y el noreste de Santa Fe.

Las ddemás provincias del NEAMisiones, Chaco y Formosa — también experimentarán tormentas fuertes, al igual que Córdoba, San Luis, el norte de La Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, la mitad de Salta y el sureste de Jujuy.

El SMN emitió la alerta el 28 de septiembre a las 18,07, con aviso naranja para el AMBA, el noreste bonaerense y el sur de Entre Ríos
El SMN emitió la alerta el 28 de septiembre a las 18,07, con aviso naranja para el AMBA, el noreste bonaerense y el sur de Entre Ríos

Ese contexto no es menor: según informó el sitio especializado Meteored, la atmósfera está organizando un escenario de mayor actividad de precipitaciones sobre la región Pampeana y el NEA que se extenderá durante la primera semana de octubre.

El modelo de referencia europeo ECMWF anticipa anomalías positivas de precipitación de entre 30 y 50 milímetros por encima de lo normal para gran parte del centro y el norte argentino entre el 28 de septiembre y el 5 de octubre. Para el AMBA específicamente, la señal del modelo la ubica cerca de los valores normales durante ese período.

En la segunda semana — del 5 al 12 de octubre —, el eje húmedo se desplazaría hacia el oeste, con desvíos positivos sobre Córdoba, San Luis, La Pampa y el este de Mendoza, mientras que el este de la región Pampeana quedaría por debajo de sus acumulados habituales, con déficits posibles de entre 10 y 20 milímetros.

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