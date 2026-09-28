Sociedad

Lomas de Zamora: perdió el control del colectivo con pasajeros a bordo y se incrustó en el frente de una casa

El siniestro ocurrió este lunes en la localidad de Ingeniero Budge, a unas ocho cuadras del hospital Oscar Allende. No hubo heridas de gravedad

Ingeniero Budge: el chofer de un colectivo perdió el control y se incrustó en el frente de una casa
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Un espectacular accidente de tránsito se registró este lunes por la mañana en la localidad de Ingeniero Budge, partido bonaerense de Lomas de Zamora, donde un colectivero perdió el control de su unidad por causas que aun se encuentran bajo investigación y se incrustó en el frente de una casa. Afortunadamente, tanto los pasajeros como los habitantes de la vivienda resultaron ilesos, mientras que el chofer solo sufrió lesiones leves.

El hecho ocurrió alrededor de las 8:45 en el cruce de las calles Azamor y Bariloche, a cinco cuadras del Hospital Dr. Oscar Allende y a unos 600 metros del Puente La Noria.

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Según pudo corroborar Infobae, el siniestro fue protagonizado por una unidad de la línea 553, ramal C, cuando el chofer realizaba el recorrido con pasajeros a bordo.

Un colectivo amarillo con la parte delantera destruida junto a los restos de un vehículo aplastado frente a una vivienda
Afortunadamente, el siniestro no dejó heridos de gravedad.

Gustavo Liuzzi, jefe de bomberos de Lomas de Zamora, precisó durante una breve entrevista televisiva que, al llegar al lugar, lo primero que hicieron los rescatistas fue determinar el estado de salud de los involucrados.

En ese sentido, Liuzzi subrayó que el pasaje pudo descender sin problemas del vehículo y no se registraron heridos. Una situación similar ocurrió con los habitantes de la vivienda, una mujer mayor y dos menores de edad, que resultaron ilesos a pesar de que el colectivo quedó incrustado en la fachada de la finca.

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Ya se retiró el colectivo y ahora en el lugar trabaja personal de Obras Particulares y Defensa Civil del municipio apuntalando la casa”, explicó en diálogo con el canal de noticias TN.

La investigación para determinar las circunstancias y las responsabilidades del hecho quedó a cargo del fiscal Carlos Patricio Pérsico, titular de la UFI N° 10 departamental.

Un colectivo despistó y chocó contra un restaurante en Palermo

Un colectivo fuera de control se subió a la vereda y atropelló al menos a cuatro personas en el barrio porteño de Palermo.

El siniestro ocurrió esta mañana sobre la avenida Coronel Díaz, entre Mansilla y Charcas, donde un colectivo de la línea 29 perdió el control, se subió a la vereda, atropelló a tres mujeres y a un hombre, para luego colisionar contra un árbol.

El video del choque en Palermo

Por el hecho, el SAME atendió a cuatro personas, dos de las cuales revistieron criterio de traslado al Hospital Rivadavia, mientras que otra paciente fue derivada al Fernández, según confiaron fuentes policiales a este medio.

Aunque restan los informes, la información preliminar indica que el chofer se descompuso al volante, provocando que perdiera el control de la unidad.

Producto del choque, el deck de una cafetería en la que había mesas quedó destruido.

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