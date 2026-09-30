Crimen y Justicia

Cayó un peligroso delincuente peruano con pedido de extradición: la persecución por la General Paz que derivó en su detención

Agentes de la Policía de la Ciudad detuvo a Elvis Enrique Ramírez Rosales este martes, luego de que el lector de patentes detectara el paso de su vehículo a la altura de Versalles

Cayó un peruano con pedido de captura internacional: fue detenido tras una persecución por la General Paz
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Elvis Enrique Ramírez Rosales, un peligroso delincuente peruano de 47 años, fue detenido este martes tras una persecución por la avenida General Paz. La captura del sospechoso, sobre quien pesa un pedido de extradición, fue posible gracias al sistema de Anillo Digital, que detectó el paso de su auto y emitió el alerta para su correspondiente detención.

Fuentes policiales confirmaron a Infobae que el procedimiento se inició cuando el sistema de lectura de patentes detectó el paso de un Peugeot 208 que circulaba por la avenida General Paz, sentido al Río de la Plata.

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A partir de la alerta, personal del Anillo Digital realizó un seguimiento en tiempo real mediante cámaras y domos, hasta que efectivos de la Policía de la Ciudad interceptaron el vehículo en la intersección con la avenida San Martín, a la altura del barrio Villa Maipú, partido de San Martín.

“Captado, señor, está poniendo el giro. Ya en breve procedemos a su detención”, se escucha decir a una de las uniformadas que participó del operativo.

Cayó un peruano con pedido de captura internacional: fue detenido tras una persecución por la General Paz

En el lugar fue identificado el conductor, Ramírez Rosales, cuyos datos fueron verificados en los sistemas policiales y permitieron establecer que tenía un pedido de captura y detención solicitado el 26 de junio de 2026 por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 8 de Tres de Febrero, en el marco de una causa por extradición.

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Ramírez Rosales viajaba junto a una mujer, quien no poseía impedimentos legales y quedó en libertad.

Cayó un peruano con pedido de captura internacional: fue detenido tras una persecución por la General Paz

El pedido, que ordenaba “interceptar el rodado - individualizar e identificar de manera fehaciente a la totalidad de sus ocupantes - de encontrarse presente en el lugar el Sr. Ramírez Rosales Elvis Enrique, de nacionalidad peruana, proceder a la detención del masculino”, se encuentra vinculado con un hecho de robo agravado ocurrido en marzo de 2008, por el que intervino la Justicia de Perú y cuya extradición fue declarada procedente por la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia de ese país en febrero de 2019.

Consumada la detención del sospechoso, los efectivos requisaron el interior del vehículo, donde hallaron un envoltorio con 16 gramos de cocaína y un cargador de calibre 9 mm con 14 municiones en el interior de una riñonera.

Cayó un peruano con pedido de captura internacional: fue detenido tras una persecución por la General Paz

La detención previa y su peligroso prontuario

Ramírez Rosales ya sabía lo que era ser detenido en Argentina.

En septiembre de 2019, personal de la Policía Bonaerense irrumpió en su domicilio en horas de la noche y lo capturó en el marco de una causa que intentaba establecer si vendía droga al menudeo.

Según informó en aquel momento el medio peruano América TV, sobre Ramírez Rosales pesaba un pedido de captura internacional dispuesto por la Interpol, a raíz de su participación activa en “Los Norteños”, una banda delictiva que operaba en Perú y se dedicaba a asaltar casas de cambio y secuestrar personas.

En aquella oportunidad, a Ramírez Rosales se le encontró medio kilo de cocaína de alta pureza, otras 30 dosis del polvo blanco, municiones, siete precintos de seguridad y una balanza.

De acuerdo a la información consignada por el medio peruano, Ramírez Rosales luce en su brazo izquierdo un tatuaje de una flor, el cual representa a los sicarios o miembros de bandas de narcotraficantes.

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