“Vas a empezar a usar dentadura postiza”: la amenaza que recibió Fernando Burlando de un seguidor de “Pity” Álvarez

El abogado recibió un audio donde un seguidor del músico lo amenzaba

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El abogado Fernando Burlando denunció formalmente este martes la amenaza que recibió en medio del juicio contra “Pity” Álvarez por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz y aportó a la investigación el audio intimidatorio que llegó a su estudio jurídico. La presentación reveló además otro episodio: su pareja, Bárbara Franco, también recibió un mensaje amenazante a través de Instagram.

El episodio había sido mencionado este lunes durante la undécima audiencia del debate por Fabián Améndola, integrante del equipo de Burlando, que representa a una de las hijas de Díaz. Ahora, Infobae accedió a la denuncia, que reconstruye el contenido de la amenaza y revela la intimidación que también recibió la pareja del abogado a través de las redes sociales.

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Según supo este medio, la denuncia fue presentada este 29 de septiembre ante la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la Policía de la Ciudad y quedó registrada en actuaciones por el delito de amenazas simples, con intervención de la Fiscalía de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N°12.

Fernando Burlando y Fabián Améndola representan junto a la querellante Verónica Román (Maximiliano Luna)

Según consta en el documento, Burlando relató que el viernes 25 de septiembre, cerca de las 11.11, mientras se encontraba en su oficina, recibió a través del WhatsApp de una línea del estudio un mensaje de audio de contenido intimidatorio y “claramente amenazante”.

En el audio, una voz masculina, enviada desde un número cuya titularidad se desconoce y que quedó incorporado a la causa, cuestionaba la participación del abogado como querellante en el juicio contra Álvarez.

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“Burlando la conchx bien de tu madre. ¿Qué te hizo el ‘Pity’, pedazo de ortiva? ¿Qué salís a defender a la familia del otro gil que está muerto? Que es un transa, porque es un transa. A parte no es que mató a un doctor, no sé, a un maestro, a una persona de bien. Mató a un transa y vos salís a defender a un transa. O sea, ¿tanto asco al rock le tenés ortiva? (sic)”, comienza el mensaje denunciado.

Luego, la intimidación se vuelve explícita: “Un día te va a llegar una sorpresa. Te voy a esperar a la salida del juicio y vas a empezar a usar dentadura postiza, vas a ver, ortiva (sic)”.

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"Pity" durante el juicio junto a una de sus letradas, Luciana Comerci (Maximiliano Luna)

La amenaza a Bárbara Franco

La presentación policial incorporó un dato que hasta ahora no había trascendido. Según consta en la denuncia, días antes su pareja, Bárbara Franco, había recibido otra intimidación vinculada con el proceso contra el músico.

El mensaje llegó a la cuenta de Instagram de Franco desde un usuario identificado en la denuncia. “A partir de ahora lo que le pase al ‘Pity’, tanto vos y los tuyos serán responsables. Todo vuelve... quedate tranquila... si no sos vos serán los tuyos (sic)”, decía el comentario.

Franco, según quedó asentado, eliminó el mensaje “atemorizada por su contenido”, aunque antes realizó una captura de pantalla que fue incorporada a la presentación.

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En la denuncia se sostuvo que los hechos generan una “preocupación real y concreta” y que constituyen un anuncio de males futuros destinado a provocar alarma y amedrentamiento.

Fernando Burlando y Bárbara Franco están en pareja hace más de una década (@barbaritafranco21)

Además del audio y la captura de Instagram, se puso a disposición de los investigadores el teléfono celular en el que se recibió el mensaje. La Policía dejó asentado que el dispositivo sería enviado a la División Innovación en Investigaciones Tecnológicas para realizar la extracción forense del mensaje de WhatsApp.

La denuncia se produjo mientras el juicio contra Álvarez atraviesa una instancia marcada por su estado de salud. El músico continúa internado en el Hospital Tornú, de donde intentó fugarse, y este martes un juez ordenó evaluar si está en condiciones de afrontar el juicio.

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La evaluación estará a cargo del Cuerpo Médico Forense. Según indica el escrito, los profesionales deberán establecer si Álvarez posee la “aptitud psico-física” necesaria para comprender la acusación en su contra, comunicarse con sus abogados y participar activamente del proceso judicial.

La decisión fue comunicada al Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29, que lleva adelante el debate, y a la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

"Pity" Álvarez y su intento de fugarse del hospital Tornú

En paralelo Álvarez habló sobre su situación en televisión y sobre la presión que, según dijo, le genera el juicio oral. “No me voy a declarar inocente porque afronto los sucesos que pasaron”, afirmó en relación con la causa por el homicidio de Díaz.

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El músico sostuvo que la música ocupa un lugar central en su vida y cuestionó a quienes interpretan su desempeño sobre el escenario como una señal de que puede afrontar sin dificultades las instancias judiciales: “Yo lo que necesito para estar bien es tener la tranquilidad de seguir con mi grupo”. Y cerró: “Me va a explotar la cabeza”.