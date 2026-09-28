Juicio a “Pity” Álvarez, en vivo: el músico sigue internado y citaron siete testigos de identidad reservada para esta jornada

El músico permanece internado en el Hospital Tornú (Maximiliano Luna)

El juicio contra “Pity” Álvarez por el crimen de Cristian Maximiliano Díaz continuará este lunes con su undécima audiencia ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29. El músico permanece internado en el Hospital Tornú, donde se encuentra desde la madrugada del miércoles pasado, por lo que no se prevé que asista a la jornada.

Para este lunes fueron citados siete testigos, entre ellos la madre de la hija de Álvarez, cuya identidad se mantendrá bajo reserva.

La audiencia anterior marcó el comienzo de las declaraciones de los testigos propuestos por la defensa. Ante los jueces declararon Cristina Congiu, madre del cantante, y dos amigos de Álvarez: Claudio Sosto y Lucas Práctico.

Los tres aportaron detalles sobre cómo era la vida de Pity en el barrio Samoré durante los meses previos al homicidio. Congiu aseguró que su hijo se sentía acosado por Díaz y contó que ella misma había atravesado situaciones que interpretó como intimidatorias. Sosto y Práctico, por su parte, hablaron del consumo de drogas en el barrio, de los pedidos que recibía habitualmente el músico y de la relación que mantenía con la víctima.

"Pity" Álvarez en una de sus llegadas al Tribunal de la calle Paraguay al 1500 (Maximiliano Luna)

Álvarez tampoco estuvo presente en aquella audiencia. Horas antes había sido internado en el Hospital Tornú y su defensa pidió suspender el debate por su estado de salud. El tribunal rechazó el planteo y resolvió continuar al considerar que su presencia no resultaba indispensable para recibir esos testimonios.

Desde que comenzó el juicio, 27 personas ya declararon ante el tribunal. Para este lunes están previstos otros siete testimonios y otros siete testigos fueron convocados para el próximo miércoles. Después de esas jornadas, el debate comenzará a transitar su etapa final, de cara a los alegatos de las partes y, posteriormente, al veredicto.